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El posteo del presidente Javier Milei sobre el sueño de que Scaloni dirija alguna vez a Boca

El mandatario reaccionó a un video de Alejandro Fantino con el entrenador y prometió regresar a la cancha del club si asume la conducción técnica

En una entrevista con Neura, el periodista deportivo le pidió al entrenador de la selección argentina que dirija al Xeneize
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El presidente Javier Milei reaccionó en las redes sociales a la posibilidad de que Lionel Scaloni dirija en el futuro a Boca Juniors y prometió volver a ir a La Bombonera si eso ocurre. El mandatario compartió este jueves un video de 2024 en el que el periodista Alejandro Fantino le planteaba al entrenador de la selección argentina la chance de sentarse en el banco del club de La Ribera.

“Alejandro Fantino le propone al mega gigante Scaloni dirigir a Boca. Dejen de joder revoleando nombres de personas que admiro tanto porque vuelvo a ir a la Bombonera... CIAO!”, escribió Milei en su cuenta de X, donde también manifestó en el pasado su cercanía con el técnico santafesino.

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tuit milei fantino scaloni
El tuit de Javier Milei sobre la chance de que Scaloni dirija a Boca Juniors

El material que compartió el jefe de Estado corresponde a una entrevista que Fantino le realizó a Scaloni hace dos años, en la que el conductor lo interpeló de manera directa: “Vos tenés que venir a dirigir a Boca alguna vez, boludo”. El entrenador, con su característico tono sereno, evitó comprometerse con un club en particular y remarcó que sus hijos son hinchas de River Plate, aunque no cerró ninguna puerta.

“A mí me involucran, ¿me quieren meter en esa? Dejá. Yo el día que no esté en la Selección estoy abierto para cualquier club”, respondió Scaloni en ese intercambio, que Fantino difundió nuevamente en las últimas horas y que motivó la reacción del Presidente.

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En la misma charla, el técnico de 48 años explicó que su posición institucional le impide guiarse por preferencias personales a la hora de pensar en su futuro laboral. “El fanatismo se pierde, Ale, se pierde”, sostuvo, y agregó que no descarta dirigir en Argentina en algún momento de su carrera. Consultado sobre esa posibilidad, respondió con una frase abierta: “Si me toca en un momento, ¿por qué no?”.

Alejandro Fantino Con Lionel Scaloni
Alejandro Fantino y Lionel Scaloni llevan una buena relación desde los inicios del ex futbolista como entrenador

Ninguna de las declaraciones incluye un club definido ni una fecha concreta para un eventual regreso al fútbol argentino. Se trata de un intercambio hipotético que no implica un anuncio de contratación ni confirma negociaciones en marcha con Boca o con River.

El repunte de estas declaraciones se produce en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de Scaloni al frente de la selección argentina. El vínculo del cuerpo técnico con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vence en diciembre, y desde la entidad mantienen una postura expectante mientras esperan la definición del entrenador y su grupo de colaboradores.

Según trascendió, las negociaciones no presentan grandes diferencias y la resolución llegaría recién en el marco de la doble fecha FIFA de noviembre. A ese escenario se suma la salida de Walter Samuel, quien decidió no renovar su contrato como ayudante de campo para iniciar un camino como entrenador en solitario, lo que obliga a Scaloni a definir un reemplazo dentro de su equipo de trabajo.

De continuar al mando de la Albiceleste, el DT proyecta un esquema de trabajo dividido: por un lado, la preparación con miras a la Copa América de 2028, y por otro, el desarrollo de la Selección sub-20 de cara al Mundial de 2030.

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