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Asa Germann se perfila como el nuevo Angel en la próxima película de ‘X-Men’ de Marvel

El actor de Gen V se encuentra en las últimas etapas de negociaciones para interpretar a uno de los personajes originales de los cómics de Marvel

Asa Germann, estrella de Gen V, negocia su llegada a los nuevos X-Men de Marvel.
Asa Germann, estrella de Gen V, negocia su llegada a los nuevos X-Men de Marvel.
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Asa Germann, conocido por sus participaciones en la serie de superhéroes Gen V y en la película de terror Scream 7, se encuentra en las últimas etapas de negociaciones para integrarse al elenco de la nueva película de los X-Men de Marvel Studios.

El actor interpretaría a Warren Worthington III, conocido como Angel, uno de los personajes clásicos de los cómics de Marvel. La incorporación de Germann se suma a un reparto que ya cuenta con varios nombres confirmados para el proyecto.

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Entre ellos están Sadie Sink, quien interpretará a Jean Grey; Kit Connor, como Cyclope; Christopher Abbott, en el papel del Profesor X; Samara Weaving, como Emma Frost; Inde Navarrette, quien dará vida a Rogue, y Maya Boyd, como Storm. Adam Driver también forma parte del elenco y encarnará al villano Mr. Sinister.

De hecho, Asa Germann estuvo inicialmente entre los actores considerados para interpretar a Cyclope, papel que finalmente obtuvo Kit Connor.

De acuerdo con la información sobre el proceso de selección, Marvel quedó satisfecho con el trabajo del actor y posteriormente le ofreció el personaje de Angel.

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Kit Connor se quedó con el papel para el que Asa Germann audicionó originalmente. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Kit Connor se quedó con el papel para el que Asa Germann audicionó originalmente. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Warren Worthington III fue creado por Stan Lee y Jack Kirby y apareció por primera vez en el número inaugural de X-Men, publicado en 1963.

El personaje pertenece a una familia adinerada y desarrolla habilidades mutantes que incluyen la capacidad de volar gracias a unas grandes alas emplumadas que posee en la espalda.

A lo largo de la historia de los cómics, Angel ha experimentado diferentes transformaciones. Una de las más importantes ocurre cuando sus alas son dañadas y posteriormente reemplazadas por unas alas metálicas que pueden utilizarse como armas.

Esta modificación está relacionada con Apocalypse, otro de los personajes centrales de la mitología de los X-Men.

Angel ya ha sido llevado anteriormente al cine en dos de las películas de la franquicia. Ben Foster interpretó al personaje en X-Men: The Last Stand, estrenada en 2006, mientras que Ben Hardy asumió el papel una década después en X-Men: Apocalypse, de 2016.

Ben Hardy fue el último que interpretó a Angel en la pantalla grande. (REUTERS/Isabel Infantes)
Ben Hardy fue el último que interpretó a Angel en la pantalla grande. (REUTERS/Isabel Infantes)

La nueva producción de Marvel Studios representaría una nueva oportunidad para incorporar al mutante a la saga cinematográfica.

La película será dirigida por Jake Schreier, quien previamente estuvo al frente de Thunderbolts, otra producción de Marvel Studios. El estudio tiene programado el estreno de la nueva cinta de los X-Men para el 5 de mayo de 2028.

La producción forma parte de la nueva etapa de Marvel Studios para los personajes mutantes, después de que la compañía incorporara los derechos cinematográficos de los X-Men tras la adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney.

La película reunirá a varios personajes conocidos de los cómics y presentará nuevas versiones de figuras que ya han aparecido en adaptaciones anteriores.

Para Asa Germann, su posible incorporación a la franquicia representaría otro proyecto relacionado con personajes con habilidades sobrehumanas.

Gen V Season 2
Asa Germann ya ha interpretado a personajes con poderes. (Sam)

El actor interpreta a Samuel “Sam” Riordan en Gen V, serie derivada de The Boys centrada en jóvenes con superpoderes que estudian en una universidad especializada en formación de superhéroes.

Germann también participa en Scream 7, donde interpreta a Lucas Bowden. La película forma parte de la franquicia de terror iniciada en 1996 y cuenta con un reparto que incluye a otros actores vinculados a las nuevas entregas de la saga.

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