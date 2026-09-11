Panamá

Filial panameña de empresa costarricense de producción láctea consolida avances

Gestiona un modelo cooperativo que busca combinar la actividad comercial con beneficios para su cadena de valor y las comunidades, aseguran sus directivos

Un hombre con sombrero ordeña una vaca en un pastizal junto a un balde metálico, con más reses, un camión cisterna y un establo de fondo.
Un ganadero ordeña manualmente una vaca Jersey en una finca de Panamá junto a un camión cisterna para la recolección de leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Avances ambientales y sociales alcanzados en Panamá durante 2025, fueron dados a conocer por Productos Nevada en el marco de su más reciente Reporte de Sostenibilidad.

La compañía, filial de la costarricense Dos Pinos, presentó las acciones aplicadas en su planta ubicada en la provincia de Chiriquí y en las comunidades vinculadas con su actividad.

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En detalle, la estrategia incluyó apoyo a productores lecheros, reducción de materiales plásticos, reutilización de agua, educación ambiental y jornadas de recolección de residuos.

La empresa señaló que estas iniciativas forman parte de un modelo cooperativo que busca combinar la actividad comercial con beneficios para su cadena de valor y las comunidades.

El reporte empresarial indica que la compañía centró su trabajo en Panamá en mejorar la producción láctea, reducir el consumo de recursos y ampliar la recuperación de materiales.

“La sostenibilidad es una condición para crecer y competir en el largo plazo”, afirmó Marina Rodríguez Aymerich, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Dos Pinos. (Cortesía)
“La sostenibilidad es una condición para crecer y competir en el largo plazo”, afirmó Marina Rodríguez Aymerich, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Dos Pinos. (Cortesía)

Durante 2025, sus programas alcanzaron a productores, estudiantes, centros educativos y participantes de actividades comunitarias en la provincia chiricana.

La sostenibilidad es una condición para crecer y competir en el largo plazo”, afirmó Marina Rodríguez Aymerich, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Dos Pinos.

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La ejecutiva sostuvo que el fortalecimiento de los productores, la innovación nutricional y el uso eficiente de recursos apuntan a una operación con mayor capacidad de adaptación.

Una de las líneas de trabajo de la empresa en Panamá es el programa ALIADOS, dirigido a productores de leche Grado A de Chiriquí y de las provincias centrales.

La iniciativa, señaló la empresa, promueve prácticas enfocadas en la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad de las fincas.

Nestali Dimitri Geneteau, gerente de Relaciones Institucionales de Productos Nevada, destacó los avances de la empresa en Panamá. (Cortesía)
Nestali Dimitri Geneteau, gerente de Relaciones Institucionales de Productos Nevada, destacó los avances de la empresa en Panamá. (Cortesía)

El acompañamiento, se agregó, busca elevar la productividad de las explotaciones lecheras y aportar al bienestar de las familias que integran la cadena de valor de Productos Nevada. La empresa vinculó este objetivo con la necesidad de adaptar sus acciones a las características del sector lácteo panameño.

Dos Pinos indicó que su enfoque cooperativo incorpora el fortalecimiento de los productores regionales, el desarrollo de las personas colaboradoras y la innovación vinculada con la nutrición. También incluyó la gestión responsable de recursos y acciones destinadas a las comunidades donde opera.

Para 2026, la compañía proyectó avanzar en la transformación de productores de leche Grado C a Grado A. El plan contempla aumentar las capacidades técnicas y productivas de las fincas que participan en sus programas.

La planta de producción ubicada en Chiriquí concentró parte de sus acciones ambientales en el Foro H2OFF. Esta plataforma trabaja sobre la administración del agua, la energía y los combustibles empleados en la operación industrial.

Mediante mejoras en los puntos de medición, ajustes en los equipos y alternativas para reutilizar el recurso hídrico, la instalación redujo su indicador de consumo a dos metros cúbicos de agua por tonelada producida.

Una mujer con gorra y guantes azules coloca pezoneras de ordeño mecánico en una vaca dentro de una instalación industrial.
Una trabajadora opera el sistema de ordeño automatizado en las ubres de las vacas en una planta de producción láctea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa también informó cambios en el uso de plástico dentro de sus productos y empaques. Hasta la fecha, retiró del mercado 60 millones de carrizos plásticos, que fueron reemplazados por alternativas biodegradables.

Durante 2025, las tapas roscas utilizadas por la compañía incorporaron 21% menos plástico. La medida formó parte de su estrategia de optimización de materiales y de reducción del impacto asociado a los envases.

La gestión ambiental, se indicó, reúne medidas de eficiencia operativa, innovación, economía circular y disminución de materiales. Productos Nevada señaló que cada iniciativa se adapta a las condiciones de sus operaciones y de los territorios donde mantiene presencia.

De igual manera, el proyecto de Reciclaje Escolar y Educación Ambiental recuperó más de 680 kilogramos de empaques posconsumo (1.500 libras) durante 2025. La iniciativa se desarrolló con el apoyo de Tetra Pak y Recimetal.

El programa alcanzó a más de 4.000 estudiantes de ocho centros educativos situados en los distritos de Bugaba y Chiriquí. Las actividades abordaron la separación de residuos, el reciclaje, la valorización de materiales y el cuidado ambiental.

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