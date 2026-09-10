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El polémico boleto de Harry Styles en Nueva York que generó críticas por su relación con el 11 de septiembre

Algunos seguidores cuestionaron la elección de la imagen por su coincidencia con una fecha especialmente sensible para Nueva York

Harry Styles recibió críticas por el diseño de un boleto
La imagen del boleto comenzó a circular en redes sociales antes del aniversario del 11 de septiembre.(Créditos: REUTERS/AFP)
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Harry Styles enfrenta críticas por el diseño de un boleto conmemorativo entregado durante su concierto en el Madison Square Garden del 9 de septiembre, dos días antes del vigesimoquinto aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La ilustración muestra un automóvil amarillo, con el cantante aparentemente a bordo, que sobrevuela el Empire State Building y deja una estela sobre la aguja del emblemático rascacielos de Nueva York.

La imagen comenzó a circular en redes sociales luego de que un usuario la compartiera, y de inmediato generó una ola de comentarios entre los internautas. Según recogió Page Six, un usuario escribió: “poner eso en la parte trasera la semana del 11 de septiembre es una locura, es lindo pero temo que no fue una buena idea”. Otro internauta cuestionó de forma directa: “literalmente, ¿quién aprobó esto?”.

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Más personas expresaron su malestar por la coincidencia temporal entre el lanzamiento del diseño y la fecha del aniversario. Una seguidora identificada como @lovrlwtt escribió: “Su equipo es de las personas más torpes que existen, en la semana del 11 de septiembre... ¡Vamos! Que enciendan el cerebro”.

Harry Styles recibió críticas por el diseño de un boleto
Harry Styles recibió críticas por el diseño de un boleto entregado durante su concierto en Nueva York (Créditos: redes sociales)

Otros salieron en defensa del cantante y calificaron la ilustración de “hermosa”, pese a reconocer la conexión involuntaria con la tragedia. “Los colores son preciosos, pero quizá no fue buena idea”, indicó un usuario.

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El diseño corresponde específicamente al boleto de la séptima función de la residencia de Styles en el recinto neoyorquino, dentro de una serie de tickets conmemorativos que el artista distribuye entre sus asistentes en distintas fechas de la gira.

Una fecha delicada en Nueva York

El aniversario que se conmemora este viernes recuerda a las casi tres mil personas que murieron cuando dos aviones comerciales impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en 2001.

El atentado, considerado el ataque terrorista más letal en la historia de Estados Unidos, dejó una marca profunda en la memoria colectiva de la ciudad, que cada año organiza actos de conmemoración en torno a esa fecha.

Nueva York se prepara cada año para recordar a las víctimas de los ataques ocurridos en 2001. REUTERS/Sara K. Schwittek/File Photo
Nueva York se prepara cada año para recordar a las víctimas de los ataques ocurridos en 2001. REUTERS/Sara K. Schwittek/File Photo

Page Six informó que contactó a los representantes de Styles para solicitar una reacción sobre la controversia, sin haber recibido respuesta.

Los conciertos de Harry Styles

El episodio ocurre en medio de la residencia de treinta noches que Harry Styles realiza en el Madison Square Garden desde el 26 de agosto y que se extenderá hasta el 31 de octubre, dentro de su gira Together, Together Tour. Se trata de la única presentación del cantante en Estados Unidos dentro de este recorrido, que también incluyó fechas en Ámsterdam, Londres, São Paulo y Ciudad de México, y que continuará con shows en Melbourne y Sídney tras el cierre neoyorquino.

Justo este jueves 10 de septiembre, el cantante confirmó que ampliará la serie de conciertos para 2027. “Cuando decidimos hacer la gira de 2026 sabía que sería especial, pero lo que ustedes lograron superó por completo lo que podía haber imaginado”, escribió Styles en un mensaje a sus admiradores.

La residencia de Harry Styles en el Madison Square Garden forma parte de su gira Together, Together Tour.(The New York Times)
La residencia de Harry Styles en el Madison Square Garden forma parte de su gira Together, Together Tour.(The New York Times)

Asimismo, el artista adelantó que esas nuevas fechas corresponderán a las “ciudades finales” de la gira y admitió incertidumbre por sus próximas actividades musicales: “No sé qué sigue para mí, pero sé que estoy entusiasmado por descubrirlo”.

Las nuevas presentaciones incluirán ciudades como Phoenix, Dallas, Los Ángeles, Toronto, Atlanta, Chicago, Berlín, París, Madrid, Roma, Dublín y Londres, con inicio previsto en abril en Phoenix y cierre en agosto en la capital británica.

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