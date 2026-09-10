Rescataron a un escalador que sufrió una fractura de muñeca tras una caída en el cerro Fitz Roy

El escalador accidentado manifestó en un primer momento que podía descender por sus propios medios, pero sus lesiones resultaron más complejas de lo previsto

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Un escalador local sufrió una caída en el sector técnico de alta montaña del cerro Fitz Roy durante la mañana del martes, lo que desencadenó un operativo de asistencia de más de diez horas en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares. El hombre pudo mantenerse en contacto con las autoridades durante gran parte del rescate, aunque sus lesiones resultaron más complejas de lo que indicó en un primer momento.

El aviso llegó pasadas las 9 horas, cuando dos escaladores que se encontraban en la zona conocida como la Brecha de los Italianos se comunicaron para informar del accidente. Según los datos recogidos por el Parque Nacional, el herido manifestó inicialmente que podía descender por sus propios medios y que no requería evacuación. Su único pedido fue que se avisara a su hermano, residente en El Chaltén.

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Aun así, dada la complejidad geográfica del lugar, las autoridades activaron de manera preventiva a la Comisión de Auxilio de El Chaltén (CAX). Tras ser contactado, el familiar del escalador decidió no quedarse de brazos cruzados: a las 11:13 inició el ascenso desde el sector de El Pilar junto a un amigo, equipados con material de emergencia provisto por la CAX. Mientras tanto, personal del Parque Nacional mantuvo seguimiento permanente de la situación a través del sistema de radiocomunicaciones.

A las 13:20, el grupo volvió a comunicarse para solicitar apoyo logístico que les permitiera reducir el peso del equipo que transportaban. La respuesta fue inmediata: se conformó una cuadrilla de cuatro rescatistas, integrada por tres voluntarios de la CAX y un brigadista de Parques Nacionales, que partieron hacia la zona para agilizar el descenso.

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Al encontrarse con los montañistas, los rescatistas brindaron los primeros auxilios a Guillermo Navarro, el escalador accidentado. Navarro presentaba golpes en la cabeza, dolor cervical y una fractura de muñeca —lesiones más graves que las referidas en el contacto inicial. Sus heridas fueron inmovilizadas con cabestrillo y collarín cervical antes de iniciar el descenso asistido hasta el punto de encuentro donde esperaba una ambulancia. Desde allí fue trasladado al Puesto Sanitario de El Chaltén para recibir atención médica. El operativo finalizó cerca de las 19:30, más de diez horas después de la primera comunicación.

Rescataron a un grupo de montañistas que habían quedado varados por la nieve: cómo fue el operativo

Los andinistas quedaron aislados en las inmediaciones del refugio San Bernardo sin acceso a sus vehículos por la nieve acumulada sobre la calzada

Tras el temporal de nieve que afectó a la zona cordillerana de Mendoza, los maquinistas de la Dirección Provincial de Vialidad lograron habilitar tres kilómetros adicionales del circuito de Vallecitos y rescatar a un grupo de montañistas que permanecía aislado sin acceso a sus vehículos, de acuerdo con información oficial del Gobierno de Mendoza.

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La operación permitió llegar hasta el refugio San Bernardo, punto hasta donde el camino había quedado bloqueado por la acumulación de nieve. Según precisó el Gobierno de Mendoza, las nevadas de los últimos días dejaron más de 10 centímetros de nieve en la base del circuito y más de medio metro desde San Bernardo hacia arriba, lo que demandó un trabajo arduo en las tareas de despeje.

Al llegar a ese refugio, los equipos de Vialidad Mendoza se encontraron con un grupo escuela de andinistas que había quedado atrapado con sus carpas y equipamiento en las inmediaciones del lugar. Sin posibilidad de regresar con sus automóviles —el camino estaba cerrado por la nieve acumulada sobre la calzada—, los montañistas aguardaban el avance de las máquinas para poder salir de la zona.

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La reapertura es parcial. De acuerdo con la información del Gobierno de Mendoza, el tramo hasta Guardaparques quedó transitable para todo tipo de vehículos, mientras que el recorrido desde allí hasta el refugio San Bernardo solo está habilitado para vehículos 4×4 con portación obligatoria de cadenas. Desde la repartición subrayaron la necesidad de respetar estas restricciones, dado que se trata de una empinada cuesta de montaña.

Vialidad Mendoza continuará interviniendo sobre el camino durante toda la jornada, por lo que se recomienda transitar con precaución, indicó el Gobierno provincial en un comunicado oficial.

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