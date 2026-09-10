El descargo de la figura de Las Leonas Vicky Granatto tras su frase sobre Messi que generó polémica: “Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas”

La campeona del mundo con la selección femenina se refirió al capitán durante el programa ESPN Hockey

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La figura de la selección argentina de hockey Victoria Granatto difundió un comunicado tras la polémica que se generó por sus dichos sobre Lionel Messi tras el título de Las Leonas en el Mundial de hockey. Sostuvo que una frase suya sobre el peso simbólico del saludo del capitán de la selección argentina de fútbol tras la histórica consagración del combinado femenino en el certamen que se jugó en Bélgica y los Países Bajos fue “absolutamente sacada de contexto”.

El descargo llegó una semana después de aquella aparición pública y tras la repercusión que generaron sus palabras en las últimas horas. En ese lapso, la jugadora platense y hermana de Majo, una de las capitanas y referentes del seleccionado femenino, puso su cuenta de Instagram en privado y luego publicó un texto para explicar su posición.

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Durante su presencia en el programa ESPN Hockey tras la consagración, Granatto había hecho un planteo que llamó la atención cuando le destacaron en la mesa el saludo de Messi que habían recibido Las Leonas. “A mí me molesta. Perdón. Todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las saludara Messi. Chicas, es Messi, no pasa nada. Lo importante es que está Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot). Nuestra historia es mucho más...”, dijo durante una transmisión en vivo.

Después de que sus dichos se hicieron virales, lo que generó mensajes de odio contra ella, la delantera utilizó su cuenta de Instagram para exponer su postura: “En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras. Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta. Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana y la malinterpretaron”.

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El descargo de Vicky Granatto tras sus dichos sobre Messi por el Mundial de Las Leonas

La jugadora afirmó que su intención había sido destacar a las grandes figuras de su deporte y no desmerecer al histórico número 10 ni al gesto que tuvo con el plantel campeón. “Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey, que son el faro de miles de nenas que practican nuestro hermoso deporte... Me parece absurdo tener que contarles la admiración y respeto que tenemos todas por Messi, y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Nos hizo muy felices y lo vamos a extrañar”, agregó en relación al retiro del astro rosarino del seleccionado.

Granatto también aseguró que la controversia respondió a una lectura interesada de sus palabras. “Cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más. Son reglas horribles. Todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas”, señaló.

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“Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento”, concluyó.

En medio del conflicto, la que también apareció en las redes fue su hermana Majo. La 10 de Las Leonas también dejó unas palabras en sus redes sociales. “Parece que hay que explicar algo absurdo capitán. Como persona, argentina y deportista te admiro profundamente y siempre lo hice. Fuiste, sos y serás un ejemplo de absolutamente todo para mí y para toda la selección. Como vos no hay. Sé todo lo que significás para el país y para el mundo entero. Nunca dije ni diría lo contrario. Siempre Messi. ¡Gracias por tanto!”, escribió quien anotó el gol en la final para el conjunto que dirige Fernando Ferrara.

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El mensaje de Majo Granatto tras la declaración de su hermana Vicky sobre Messi

Hace algunas semanas, Las Leonas se consagraron campeonas del mundo por tercera vez en su historia al vencer a Países Bajos por 3 a 1 en la definición por penales después de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. El conjunto neerlandés abrió el marcador a los 29 minutos por intermedio de Yibbi Jansen. El empate argentino llegó a los 53 minutos con un gol de María José Granatto.

El título cortó una espera de 16 años desde la última Copa del Mundo y puso fin a una serie adversa en finales frente al seleccionado neerlandés. Argentina ya había sido campeona en Perth 2002 y Rosario 2010. La victoria tuvo además un peso extra por el nivel del rival. Países Bajos llegaba al partido decisivo como tricampeón mundial vigente, con nueve títulos en total y el número uno del ranking internacional.

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Victoria Granatto ya ocupaba un lugar destacado en el combinado nacional antes de esta consagración. Formada en Santa Bárbara de La Plata, llegó al seleccionado mayor en 2019 y luego integró el plantel que ganó el oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, la Pro League 2021/22 y el subcampeonato mundial de 2022.

El descargo de Vicky Granatto:

En estos días se viralizó una frase mía, absolutamente sacada de contexto, y hoy me salen del corazón estas palabras.

Aclaro esta situación porque me incomoda, me molesta e inevitablemente me hace mal y me afecta.

Sacaron de contexto una frase dentro de una entrevista que di hace una semana, y la mal interpretaron, donde mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas del hockey.

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Que son el faro de miles y miles de nenas que hoy practican nuestro hermoso deporte.

De más está decir y hasta me parece absurdo tener que contarles la admiración y el respeto que tenemos todas por Messi y la alegría que significó para el equipo su mensaje de apoyo. Porque nos hizo muy felices, y lo vamos a extrañar.

Siempre se hace de esa forma: cuando se dicen verdades que incomodan, se extrae una frase y se saca de contexto para lastimar a quien la dice y que no se anime a hablar más.

Entiendo que este mundo funciona así, y tiene unas reglas horribles y que todo esto forma parte de una operación que tiene como único objetivo opacar el resto de las cosas.

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Vale aclarar, también, que mis palabras y mis declaraciones son solamente mías. Agradezco profundamente el cariño de todas las personas que lo entendieron así desde un primer momento.