Tiene 13 años, mide 2,10 metros e hizo furor en un certamen internacional de vóley: “Nace un nuevo fenómeno”

El video documenta un partido de voleibol de la selección de Qatar contra Corea en Fukuoka, Japón. Presenta al jugador qatarí Mubarak Musa, de 13 años, en varias jugadas durante el encuentro. Se observan tomas de acción en la cancha, incluyendo un remate que alcanzó 118 km/h

Guardar

Mubarak Musa Thiik Madut se presenta en la cancha y la atención del público se desplaza de inmediato hacia él. No es difícil entender por qué: con 2,10 metros de altura y apenas 13 años, el jugador que representa a Qatar en el Campeonato Asiático Masculino de Vóley 2026 compite con una soltura que desafía cualquier lógica etaria. Ante Corea del Sur, convirtió 17 puntos —15 de ataque, uno de bloqueo y uno de saque— y terminó como el máximo anotador del partido, por encima de jugadores con diez años más de rodaje.

“Nace un nuevo fenómeno”, lo definieron los medios especializados tras la difusión de las imágenes de su rendimiento. Nacido el 24 de noviembre de 2012 en Luonyaker, al norte de Sudán del Sur, Madut tiene ciudadanía qatarí y figura en los registros oficiales de la Federación Mundial de Voleibol (FIVB) con esos datos. Todavía le faltarán casi tres meses para cumplir 14 años. Su incorporación a la selección qatarí responde a un patrón conocido en el deporte de ese país: la integración de atletas de ascendencia africana es una práctica habitual desde hace años, aunque no se conocen los detalles del trayecto que llevó a Madut hasta Doha.

PUBLICIDAD

De la playa a la selección mayor en tres meses

La trayectoria de Madut en el vóley internacional es tan breve como acelerada. En mayo de 2026 competía en vóley playa junto a su compañero Musa Alkeer en el Campeonato Asiático Sub-18 disputado en Uzbekistán. La dupla llegó invicta hasta las semifinales y luego venció a la pareja australiana formada por Lincoln Mowen y Hudson Symes por 21-19 y 24-22, con lo que se quedó con la medalla de bronce y la clasificación al Mundial de la categoría. En ese momento, Madut tenía 13 años y competía contra rivales de hasta 17 o 18.

El rendimiento llamó la atención de la federación qatarí y, poco más de un mes después, llegó el salto más audaz: integrarse a la selección mayor de Qatar para la Copa AVC 2026, enfrentando ya a adultos de nivel continental. Madut disputó tres partidos y mostró números que difícilmente corresponden a su edad: ante Corea del Sur acertó 11 de 16 ataques, y ante China Taipéi convirtió 13 de 32 remates. Tras esa experiencia, fue convocado también para el Campeonato de Asia Occidental en julio, antes de quedar incluido en el plantel para el torneo en Japón.

PUBLICIDAD

El jugador qatarí de vóley Mubarak Musa, de 13 años, con la camiseta número 29 de Qatar

Su cifra en el Asiático: 40 puntos en tres partidos

En el Campeonato Asiático, Qatar cayó en sus tres compromisos —ante Tailandia, China Taipéi y Corea del Sur— y no logró avanzar de ronda. Madut, sin embargo, acumuló 40 puntos en total, con un promedio de 13,33 por encuentro. El desglose incluye 27 puntos ofensivos, 7 bloqueos y 6 saques directos, cifras que lo ubican entre los anotadores más consistentes del torneo, independientemente de la categoría.

Su actuación más destacada llegó ante Corea del Sur el 8 de septiembre. Qatar perdió 3-0 (20-25, 19-25, 15-25), pero Madut cerró el partido con 17 puntos y una efectividad del 68,18% en ataque —15 conversiones de 22 intentos—, superando en ese ítem a cualquier jugador surcoreano. El diario deportivo francés L’Équipe destacó la actuación del jugador nacido en África y le dedicó cobertura especial en su análisis del torneo.

PUBLICIDAD

Detrás de la estatura hay preguntas sin responder. No existen registros públicos sobre la altura de sus padres ni datos médicos disponibles. La FIVB confirmó que Madut y Alkeer forman parte del programa de apoyo al desarrollo de la organización, lo que sugiere que el organismo sigue de cerca su evolución. Los expertos señalan que la genética explica alrededor del 80% de las diferencias de estatura entre individuos —según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos—, y que los orígenes sursudaneses de Madut son un factor a considerar: las comunidades nilóticas de esa región son conocidas históricamente por su estatura. También se ha mencionado la posibilidad del gigantismo, aunque sin datos clínicos públicos no es posible confirmarlo.

Lo que sí es concreto es que Madut aún tiene margen de crecimiento: en los varones, las placas de crecimiento no se cierran hasta bien entrada la adolescencia.

PUBLICIDAD