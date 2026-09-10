Alarmante frase de Pierre Gasly antes del estreno del circuito de Fórmula 1 en Madrid

Pierre Gasly advirtió de los peligros del circuito de Madrid (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

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Pierre Gasly anticipó que el estreno del Madring puede quedar marcado por banderas rojas y accidentes, debido a las características del trazado urbano que recibirá a la Fórmula 1 en Madrid. El piloto francés de Alpine analizó el circuito tras probarlo en el simulador y sostuvo que los márgenes de error serán mínimos en varios sectores.

“Apostaría mi dinero a que habrá bandera roja. Eso seguro”, afirmó Gasly al referirse a la posibilidad de interrupciones durante el fin de semana en el nuevo escenario español.

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Según el portal especializado SoyMotor, el francés bromeó con lo duro que fue manejar dentro de este circuito en el simulador. “Es como Mónaco, si cometes un pequeño error las consecuencias pueden ser grandes”, señalo. Y luego, recalcó: “Creo que en el simulador he tocado todos los muros”. Son frases que encendieron las alarmas antes del debut del trazado español y que se unieron a otras advertencias que ya emitieron otros protagonistas como el jefe de Williams James Vowles.

No obstante, en declaraciones recogidas por RacingNews365, el hombre de Alpine remarcó que sus primeras sensaciones al volante virtual fueron positivas, aunque puso el foco en las dificultades que puede plantear una pista con muros cercanos y curvas de visibilidad limitada. “En cuanto a la conducción, debo decir que en el simulador fue muy agradable y muy emocionante”, señaló.

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Gasly añadió que la preparación previa le permitió identificar los puntos más comprometidos del recorrido: “Tuve una buena lectura y sensación de prácticamente cada muro en cada curva, así que sé qué hacer y qué no hacer”.

La configuración del Madring, que combinará zonas urbanas con cambios de elevación, es uno de los temas de debate antes de su llegada al calendario. El piloto de Francia espera que la evolución del asfalto tenga incidencia durante las sesiones y que las frenadas representen uno de los mayores desafíos.

“Creo que será muy exigente, sobre todo en términos de evolución. Probablemente habrá mucha evolución de la pista, con zonas de frenada que no son completamente rectas, algo serpenteantes”, explicó.

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El trazado del circuito Madring detalla sus tres sectores, las curvas numeradas y las zonas de velocidad para el Gran Premio de España.

El corredor de Alpine describió un circuito con curvas enlazadas, desniveles y referencias visuales complejas. “Hay curvas muy retorcidas, muchas curvas, muchos puntos ciegos, peraltes, subidas y bajadas, ondulaciones en todo el trazado”, detalló.

Ese diagnóstico llevó a Gasly a comparar la exigencia del nuevo trazado con la de otros circuitos urbanos del campeonato. Para el francés, el desafío puede abrir diferencias entre los pilotos, aunque elevará el riesgo de contactos con las barreras. “Espero una pista muy complicada y exigente para nosotros, algo que está bien porque siempre se puede intentar marcar un poco más de diferencia con la conducción”, sostuvo.

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La proximidad de los muros y la sucesión de curvas hacen que una falla pequeña pueda tener consecuencias inmediatas, según el análisis del piloto. “Pero, de nuevo, es un tipo de circuito parecido a Mónaco, donde creo que si cometes un pequeño error puede tener una gran consecuencia de inmediato”, afirmó.

Gasly advirtió que los pilotos deberán cuidar cada referencia de frenada y controlar la velocidad de paso por curva para evitar accidentes. “Se trata de estar atento en cada zona de frenada y a la velocidad que llevas en las curvas”, manifestó. El francés no ocultó su interés por afrontar una pista de estas características. “Debo decir que es emocionante”, dijo.

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“A la vez, creo que será un fin de semana bastante interrumpido por la facilidad con la que puede producirse un choque”, completó Gasly. La previsión del piloto de Alpine apunta a que las banderas rojas podrían afectar las prácticas, la clasificación o la carrera si se confirman los riesgos que observó durante sus pruebas en el simulador.

Por otra parte, en declaraciones publicadas en AUTOhebdo, el piloto añadió: “Los ingenieros fueron a hacer un reconocimiento esta mañana y me dijeron que la diferencia entre el simulador y la realidad es bastante impresionante”.

Y luego, esbozó: “Por ejemplo, la subida a la curva 8 tiene una pendiente del 8%. Me dijeron que era alucinante. Ya veremos. La salida en subida de la curva peraltada es igual de empinada. Es como Mónaco. Cuando es así, vamos paso a paso al principio de la sesión, a diferencia de otros circuitos donde puedes atacar de inmediato. En Monza, si sé que tengo que frenar 100 metros antes de la recta, freno 100 metros en mi primera vuelta en la FP3, aunque eso signifique bloquear un poco las ruedas o salirme de la trazada. Aquí, nunca hacemos eso: frenamos primero a 105 ó 104 metros, y progresamos de una manera mucho más metódica”.

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Las declaraciones se producen pocos días después de un resultado que volvió a poner a Gasly en el centro de la escena de la Fórmula 1. El francés logró la primera pole position de su carrera en Monza, durante el Gran Premio de Italia. En la carrera el francés terminó séptimo, luego de partir desde el primer lugar de la parrilla.

Las advertencias de Gasly coinciden con las que había formulado días antes James Vowles, jefe de equipo de Williams. El directivo británico se refirió a una reciente prueba de Fórmula 3 en el Madring y planteó que los antecedentes justifican la cautela antes del estreno de la Fórmula 1.

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“En la prueba de Fórmula 3 hubo 19 banderas rojas y tres chasis rotos, suspensiones rotas”, dijo Vowles al medio español Sport. El jefe de Williams relativizó que se tratara de pilotos de una categoría formativa, pero mantuvo el diagnóstico sobre las consecuencias que puede tener el circuito para los monoplazas. “De acuerdo, son pilotos de Fórmula 3, pero es una pista que destruye autos”, afirmó.

Durante aquellos dos días de pruebas de Fórmula 3, la actividad sufrió 19 interrupciones con bandera roja y varios vehículos presentaron daños. Vowles utilizó esos datos para definir la dificultad que, según espera, encontrarán los autos de Fórmula 1 en el trazado d

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