“Me equivoqué”: las disculpas públicas de la ex estrella inglesa que había atacado a Lisandro Martínez por su altura

Jamie Carragher y un mea culpa con Lisandro Martínez

Jamie Carragher, emblemático defensor del Liverpool y la selección inglesa, le ofreció disculpas públicas a Lisandro Martínez a poco de terminarse la temporada en la Premier League. La ex estrella del fútbol británico que ostenta más de 700 partidos disputados y 11 títulos (cuatro internacionales) con la camiseta de los Reds a lo largo de 17 temporadas (1996 a 2013) se quitó el sombrero ante el defensor argentino.

“Le pasa a cualquier central que llega a la Premier League y mide menos de 1.80. Automáticamente piensas que va a tener problemas, pero él no los tuvo. Me gustaría disculparme con Lisandro Martínez porque para mí fue la sorpresa de la temporada”, fueron las palabras de reconocimiento que le dedicó Carragher a Licha, quien además de mostrar un sorprendente nivel con el Manchester United ratificó todo con la Albiceleste siendo campeón en el Mundial de Qatar 2022.

Carragher, que con la camiseta de su seleccionado nacional disputó la Eurocopa de 2004 y los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 pidió un momento en el programa donde es panelista para hacer un apartado en referencia a lo que había dicho sobre el ex futbolista de Newell’s y Defensa y Justicia luego de su fichaje por los Diablos Rojos: “No es un mal jugador, pero para jugar a ese nivel de fútbol con esa altura... No me gustaría jugar junto a alguien que mide 1,75 como defensor central”.

Lisandro se ganó el respeto de todos en Manchester United (REUTERS/Phil Noble)

Y es que la contratación del argentino proveniente del Ajax a cambio de 67 millones de euros a mediados de julio de 2022 había hecho mucho ruido en el fútbol inglés a pesar de que ya había mostrado crédito en el elenco neerlandés y que recientemente se había consagrado campeón de la Finalissima en el mítico estadio de Wembley por la final que Argentina le ganó 3-0 a Italia.

“A mí me costaba, y él es 10 centímetros más chico que yo, pero los mejores jugadores esconden esas debilidades. Lisandro es un guerrero, es un líder y si hablas de la columna vertebral del equipo, él es fundamental”, fue otra de las sentencias con las que Carragher sepultó las críticas que había hecho en su momento para con el entrerriano.

Lisandro se lesionó en un partido por Europa League ante el Sevilla y por eso estuvo ausente en las últimas 9 presentaciones del conjunto mancuniano que aseguró su participación en la próxima Champions League y todavía puede extirparle el tercer lugar en la liga al Newcastle. “El nivel del Manchester United baja mucho cuando no está, defensivamente y también por su capacidad con pelota”, concluyó Jamie Carragher, que se reivindicó como muchos otros con el Carnicero, apodo que cariñosamente le otorgó la parcialidad de los Devils por su vehemencia para jugar.

