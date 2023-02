Una leyenda de la Premier League había criticado a Lisandro Martínez por la altura y se arrepintió: “Es un jugador especial”

Carragher cambió de opinión sobre Lisandro Martínez (Gettyimages)

La consagración de Argentina en el Mundial Qatar 2022 sirvió como envión anímico para algunos de los integrantes del plantel campeón que elevaron su rendimiento cuando les tocó volver a vestir la camiseta de sus clubes. El mejor ejemplo para dicha situación fue Lisandro Martínez y su regreso al Manchester United, donde se ganó un lugar indiscutido en la consideración de Erik ten Hag sumado al cariño que el público del conjunto inglés le ofrece en cada partido.

Durante los primeros encuentros del Licha en los Red Devils, el defensor central recibió la dura crítica de Jamie Carragher por su estatura. “Para que un defensor mida 1.60 y juegue, no importa en la Premier League, en cualquier nivel de fútbol, tiene que ser un buen jugador. Porque eso no es normal”, explicó en su momento en referencia al 1,75 metros que acusa de altura el ex jugador del Ajax. “Su pase es muy bueno, se ve agresivo. Parece un líder. No es un mal jugador, pero para jugar a ese nivel de fútbol con esa altura, no me gustaría jugar junto a alguien que mide 1,75 como defensa central”, insistió.

Pocas semanas pasaron para que la leyenda del Liverpool cambiara de opinión en charla con Overlap Fan Debate. “Lisandro Martínez ha estado brillante. Para ser tan pequeño y jugar de defensa central, obviamente tienes que ser un jugador especial. Ha sido una parte importante del espíritu del Manchester United. Hace unas semanas vi un partido en el que él era suplente y alguien marcó un gol en los últimos minutos, y él participó en las celebraciones”, argumentó sobre el zaguero.

El central es de los jugadores más queridos del plantel y lo apuntan como el próximo capitán (Foto: Reuters)

Y añadió al respecto: “En el Mundial, con Argentina, le vimos tener esa lucha. Con su llegada y la de Casemiro, se sienten más poderosos y fuertes. Alguien de ese tamaño se verá expuesto en el juego aéreo, eso tiene que pasar en algún momento. Todos los jugadores tienen puntos débiles; los mejores los ocultan o se aseguran de que no queden al descubierto. Es un jugador muy bueno y me ha sorprendido cómo lo ha afrontado”.

Hace poco más de una semana, Lisandro recibió el cántico de “argentino, argentino” por parte de los hinchas del Manchester United cuando logró destrabar una salida desde el fondo frente al Nottingham Forest por la Copa de la Liga. Además, ya es popularmente conocido como el Carnicero por su solidez a la hora de marcar a los rivales y en las redes sociales los fanáticos lo apuntan como el próximo capitán del equipo.

