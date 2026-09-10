Protesta por combustibles en Guatemala que derivó en vandalismo y viviendas afectadas

Las protestas en Palín y San Vicente Pacaya por el incremento a los combustibles derivaron en disturbios, bombas lacrimógenas, capturas y daños a viviendas y comercios. (Redes Sociales)

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Disturbios, bombas lacrimógenas, capturas y hasta viviendas y comercios dañados, es parte de una jornada violenta en el área de Palín y San Vicente Pacaya, Escuintla, donde manifestantes contra el incremento a los combustibles se enfrentaron con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en Guatemala.

De acuerdo con la versión oficial, autoridades de Gobernación Departamental de Escuintla intentaron, sin éxito, disuadir a los manifestantes que mantenían bloqueada la Ruta Nacional al Pacífico desde las 5 de la mañana de este jueves 10 de septiembre.

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Al lugar acudió la gobernadora Vivian Gabriela Mayorga, quien se reunió con Willian Barrera y otros líderes de la protesta, quienes exigían hablar directamente con el presidente Bernardo Arévalo, argumentando que no están de acuerdo con el precio tope a los combustibles y demandan la eliminación de impuestos.

La Gobernación Departamental de Escuintla intentó sin éxito levantar el bloqueo en la Ruta Nacional al Pacífico, que comenzó desde las 5 de la mañana del 10 de septiembre. (Redes Sociales)

“No dejan que subamos los fletes ni el pasaje. La Dirección General del Transporte nos multa, así que queremos hablar con el Presidente de la República. No queremos voceros ni enviados, queremos a Bernardo Arévalo, porque sólo a 48 Cantones quiso recibir”, afirmó Willian Barrera, representante de los manifestantes en Palín, Escuintla.

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Al no llegar a ningún acuerdo, agentes de la PNC retiraron obstáculos sobre la carretera y apagaron llantas que habían sido incendiadas durante la protesta, quedando totalmente liberado el paso vehicular a la altura del kilómetro 37, jurisdicción de San Vicente Pacaya, Escuintla.

Reactivan la manifestación

No obstante, los manifestantes se desplazaron hacia el kilómetro 37.6, frente a un Centro Comercial, donde comenzaron un nuevo bloqueo.

Fue en ese momento cuando la manifestación se salió de control. De acuerdo con la policía, los inconformes no sólo taparon la ruta, sino comenzaron a lanzar bombas de feria contra la humanidad de los agentes de la PNC.

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“Nos vimos obligados a utilizar medios disuasivos (bombas lacrimógenas) para retirarlos del lugar”, detalla el informe.

Manifestantes con el rostro tapado, lanzan bombas de feria contra agentes de la Policía Nacional Civil, en una protesta contra el alza a los combustibles que se salió de control en Escuintla, Guatemala.

También vandalismo

El bloqueo se salió de control. Además de tapar la ruta principal, varios manifestantes se refugiaron dentro de un Centro Comercial cercano, donde comenzaron a vandalizar los comercios.

Las manifestaciones por el incremento a los combustibles en Guatemala se salieron de control. En Escuintla, varias personas vandalizaron comercios ubicados en un Centro Comercial. (Redes Sociales)

Uno de ellos fue el más afectados. Varias piedras fueron lanzadas al interior de local, rompiendo los vidrios y poniendo en riesgo a trabajadores y clientes.

También utilizaron el lugar para lanzar bombas de feria contra la humanidad de los agentes de la Policía Nacional Civil, según se observa en varios videos publicados en las redes sociales.

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Los manifestantes vandalizaron comercios dentro de un Centro Comercial en Escuintla, Guatemala. (Redes Sociales)

El Centro Comercial se vio obligado a cerrar sus puertas, para evitar el ingreso de más manifestantes, mientras que los agentes comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas para dispersar la protesta que subió de tono y desplegó a los protestantes hacia sectores residenciales en el ingreso del municipio de Palín, Escuintla.

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a manifestantes en Escuintla, luego de que vandalizaran varios comercios de un Centro Comercial. (Redes Sociales)

Hasta ahora se sabe que, por lo menos, tres personas que participaban en los hechos vandálicos y en la protesta fueron capturadas, pero aún no han sido identificados.

En tanto, residencias que quedaron entre los manifestantes y los agentes reportaron el ingreso de los gases tóxicos a sus viviendas.

Una familia de Escuintla, en Guatemala se vio afectada por los gases lacrimógenos lanzados por agentes de la policía para dispersar a manifestantes que se salieron de control en una protesta contra el alza a los combustibles.

De acuerdo con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) el sector ya fue habilitado y el paso está libre en ambos sentidos.

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Rechazan el subsidio y exigen veto

Mientras las protestas suben de tono y cada vez más puntos están siendo bloqueados en todo el territorio guatemalteco, la Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos (Unsitragua) insisten en exigir la eliminación de impuestos.

La policía de Guatemala reportó, por lo menos, tres capturados en una jornada de protesta en Escuintla que se salió de control.

“No aceptamos ningún tipo de subsidio, dado que ese mecanismo se presta o facilita la corrupción. Nuestra postura con petición firme sigue siendo la eliminación del impuesto a los derivados del petroleo y también el IVA adicional”, indicaron a través de un comunicado.

Unsitragua rechazó el subsidio a los combustibles, exigió eliminar el impuesto a los derivados del petróleo y el IVA, y pidió a Bernardo Arévalo vetar la ley aprobada en el Congreso. (Redes Sociales)

Además, exigen que el presidente Arévalo vete la ley aprobada en el congreso, asegurando que están presentando una “solución integral” a “manera de amortiguar las alzas internacionales del petróleo en las gasolinas súper, regular y el diésel”.

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