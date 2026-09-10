Costa Rica inicia proceso de despido contra 36 funcionarios que habrían usado un software para simular que trabajaban desde casa

El software detectado permitía simular movimientos del mouse para evitar que las computadoras institucionales se bloquearan por inactividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Hacienda de Costa Rica inició un procedimiento para despedir a 36 funcionarios que presuntamente instalaron un programa sin autorización en computadoras institucionales con el objetivo de simular que permanecían activos durante sus jornadas de teletrabajo, informó este jueves la institución.

Según Hacienda, la herramienta informática permitía simular el movimiento del mouse, evitando que el equipo se bloqueara por falta de actividad y generando la apariencia de que el trabajador continuaba utilizando la computadora durante su horario laboral.

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La institución asegura que la evidencia recopilada apunta a que los funcionarios podrían haber incurrido en abandono del trabajo, aunque cada caso deberá analizarse dentro del correspondiente procedimiento administrativo antes de que se adopte una decisión definitiva.

“Estamos procediendo a notificar el inicio del despido de 36 funcionarios del Ministerio de Hacienda”, explicó Víctor Carvajal, viceministro de Ingresos.

Carvajal indicó que los trabajadores investigados se desempeñan en diferentes dependencias de la institución, incluyendo áreas de ingresos, egresos y funciones administrativas.

De acuerdo con el funcionario, el software fue instalado mientras los empleados se encontraban bajo la modalidad de trabajo remoto y no contaba con autorización institucional.

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“Ellos instalaron, estando en teletrabajo, un software no autorizado para simular que continuaban trabajando en la computadora y que la misma no se bloqueara estando en jornadas laborales”, afirmó.

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica lanza guía para emprendedores interesados en ser proveedores del Estado (Foto cortesía expresidente Carlos Alvarado)

Hacienda también advierte un riesgo de ciberseguridad

El caso no solamente abrió un procedimiento desde el punto de vista laboral. El Ministerio de Hacienda señaló que la instalación de herramientas informáticas que no han sido previamente autorizadas constituye también un riesgo para la seguridad de los sistemas institucionales.

Por ello, además de las actuaciones administrativas contra los funcionarios señalados, Hacienda informó que aplicó medidas relacionadas con seguridad informática, debido al peligro que representa ejecutar software externo sin una validación previa.

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La institución no detalló públicamente el nombre del programa que habría sido utilizado ni precisó durante cuánto tiempo permaneció instalado en los equipos.

Tampoco informó cómo detectó inicialmente la herramienta o si los 36 casos fueron descubiertos de manera simultánea.

El viceministro vinculó el procedimiento con el objetivo de garantizar que los recursos públicos y el trabajo de los empleados estatales se utilicen adecuadamente.

“Cada impuesto que pagan debe ser utilizado de una manera eficiente y al servicio de las necesidades más importantes. Eso pasa también porque los funcionarios cumplan con su tarea”, sostuvo Carvajal.

Víctor Carvajal, viceministro de Ingresos, aseguró que la institución mantendrá “cero tolerancia” frente a funcionarios que incumplan con sus obligaciones laborales. Cortesía: Semanario Universidad

Rodrigo Chaves firmó el inicio del procedimiento

Según la explicación del viceministro, el ministro Rodrigo Chaves Robles procedió a la firma del acto que pone en marcha el órgano director del procedimiento de despido contra los funcionarios involucrados.

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Esto significa que el anuncio realizado por Hacienda no equivale todavía al despido definitivo de las 36 personas, sino al comienzo del proceso administrativo mediante el cual deberán analizarse los hechos y las responsabilidades correspondientes.

“Son 36 funcionarios, tanto de ingresos como de egresos y de la parte administrativa, que ya iniciarán en este momento el proceso de despido”, detalló Carvajal.

Mientras ese procedimiento se resuelve, la institución anunció otra medida inmediata: los trabajadores señalados dejarán de tener acceso al teletrabajo..

“Los costarricenses merecen un servicio público de calidad, para los que pagan impuestos, por eso en este Ministerio no permitiremos ni avalaremos acciones de este tipo: cero tolerancia al contrabando y a la evasión fiscal, y cero tolerancia a la corrupción y a la vagabundería”, manifestó Carvajal.

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Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, firmó el inicio del procedimiento Crédito: Captura video Asamblea Legislativa

“No vamos a tolerar” incumplimientos

El viceministro insistió en que la administración pretende aplicar controles tanto sobre las funciones de sus trabajadores como sobre el uso de los recursos tecnológicos del Ministerio.

“No toleramos, ni vamos a tolerar, corrupción, ni mucho menos funcionarios que no cumplan con el deber y las funciones que les asignan, sin descuidar el tema de ciberseguridad”, declaró.

El funcionario agregó que Hacienda pretende consolidar “un ministerio eficiente, ágil y al servicio de los costarricenses” y aseguró que las autoridades continuarán implementando medidas dirigidas a mejorar el cumplimiento de las responsabilidades dentro de la institución.

Por ahora, Hacienda no ha divulgado las identidades de los 36 funcionarios, tampoco ha informado cuánto tiempo podría extenderse el procedimiento administrativo ni si además de las eventuales sanciones laborales podría derivarse alguna otra responsabilidad.

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