Escándalo en la Champions League por el entrenador que fue agredido por un hincha y renunció: “Nunca regresaré”

Guardar

La primera jornada de la UEFA Champions League finalizó con un escándalo en Turquía por la renuncia del entrenador de Fenerbahce, Ismail Kartal, tras ser agredido por un hincha durante el empate 1-1 ante la Roma de Paulo Dybala.

“Renuncio a mi cargo. Renuncio mientras aún hay tiempo. Renuncio con la certeza de que nunca regresaré”, lanzó Kartal de manera sorpresiva en la conferencia de prensa posterior al encuentro, que registró los goles de Bryan Cristante para la Loba y Archie Brown para el anfitrión. Las repercusiones que dejó esta situación obligaron a que el presidente del club salga a hablar para convencerlo de que siga, pero hasta el momento se desconoce si eso sucederá.

PUBLICIDAD

Las declaraciones del técnico divulgadas por diferentes medios locales indicaron el final de su cuarto ciclo al frente del plantel profesional con un balance de 6 victorias, 3 empates y 2 derrotas desde su estreno el 21 de julio pasado. Cabe destacar que Ismail Kartal es un ídolo de la institución porque jugó una década con esta camiseta, es uno de los futbolistas con más partidos en la historia de la entidad y fue campeón como jugador y entrenador.

El principal dirigente del Fenerbahce, Aziz Yıldırım, precisó que la postura de Kartal sucedió después de que “le tiraron una botella a la cabeza” durante el encuentro igualado 1-1 contra el cuadro italiano. La sorpresa se apoderó también de los propios jugadores, ya que a Archie Brown le preguntaron sobre esto en zona mixta y rápidamente cambió su rostro sin dar crédito a lo que escuchaba: “¿Qué quiere decir con que renunció? ¿A qué? ¿Al cargo de entrenador? No sabía nada de esto".

PUBLICIDAD

Archie Brown no ocultó su sorpresa ante la dimisión de Ismail Kartal

Y el orientador de 65 años dejó varias frases en tono de despedida con los periodistas: “Quiero agradecer a todos mis seguidores, miembros de la prensa, personal y compañeros que me han apoyado hasta hoy. Presenté mi renuncia esta noche. Tomé esta decisión para allanar el camino a mi club. La tomamos juntos como equipo. De ahora en adelante, para ayudar al Fenerbahçe, a mis jugadores y a los futuros entrenadores, he renunciado mientras aún hay tiempo, con la intención de no volver jamás”.

“Llevo aquí tres meses. Desde el inicio de la temporada hasta ahora, he dirigido sesiones de entrenamiento y concentraciones con mis jugadores... Nuestro presidente y directivos nos han apoyado en todo lo posible. Fueron días maravillosos. Esta noche, felicito a mis jugadores y presento mi dimisión”, sentenció.

PUBLICIDAD

Los Canarios Amarillos confirmaron en un comunicado que “se ha identificado a la persona que llevó a cabo la acción de lanzar una botella dirigida a nuestro Director Técnico İsmail Kartal, por orden de la Fiscalía de la República de Anatolia de Estambul, y se le ha tomado declaración”. Además, el portal turco Mynet precisó que se le aplicó una prohibición de acceso a eventos deportivos por un año, según consta en la Ley 6222.

Más tarde, las cuentas institucionales reflejaron un extenso descargo de Aziz Yıldırım con un fuerte deseo de que su entrenador siga en el cargo: “Ismail Kartal no necesita decir ‘Continuaré‘. Soy su superior. Le dije ‘Continuarás’ y punto. ¡Somos una familia! No hay nada malo entre nosotros”.

PUBLICIDAD

Ismail Kartal junto al técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini (Créditos: Reuters/Dilara Senkaya)

“Hasta que me vaya, İsmail Kartal es el entrenador. Si quiere irse conmigo el día que me vaya, puede hacerlo, ¡pero no puede irse hasta que yo me haya ido!”, exclamó Yıldırım. Y aseguró que los dichos del técnico sorprendieron a la dirigencia: “Renunció repentinamente. No lo esperábamos”. “El mismo proceso continuará. Todos deberían volver a su posición anterior a la declaración. Eso no va a suceder”, reafirmó.

En otro extracto, apuntó contra la agresión ocurrida en el recinto del Fenerbahce: “Ismail Kartal sigue en su puesto. Pero esta comunidad debería apoyarlo. No se puede demostrar apoyo atacándolo así. ¡Qué vergüenza! Acabo de hablar con él. Está hablando del incidente de la botella, de esta presión. Dice: ‘Estoy tomando medicamentos‘. Yo también tomo 30 pastillas”. Lo cierto es que Kartal todavía no rectificó su postura, más allá de la intención por retenerlo.

PUBLICIDAD

Fenerbahce ocupa la novena colocación de la Superliga de Turquía con un balance de dos victorias y dos caídas y afronta una temporada que despierta ilusión porque se reforzó a principios de año con N’Golo Kanté, conservó al arquero Ederson y fichó en el último mercado a Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi y Nathan Aké, entre otros nombres.