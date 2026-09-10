El día que cambió la manera de volar: Carlos Rinzelli recordó cómo el 11-S transformó la seguridad aérea

Carlos Rinzelli recordó que el 11-S lo sorprendió de vacaciones en Miami y que el cierre del espacio aéreo de Estados Unidos demoró su regreso a la Argentina

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Carlos Rinzelli estaba de vacaciones en Miami cuando recibió la noticia de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Había salido a caminar y, al regresar al hotel, el gerente le avisó que su madre lo había llamado desesperada. “Yo pensé que le había pasado algo a mi papá”, recordó.

Cuando finalmente habló con ella, todavía no entendía qué estaba sucediendo. “Me preguntó si estaba bien y si había ocurrido algo cerca mío. Yo le dije: ‘Mirá, hay una temperatura bárbara, acabo de caminar’”. Poco después comprendió la magnitud de lo ocurrido.

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En ese momento, Rinzelli volaba para Austral y tenía previsto regresar a la Argentina pocos días más tarde. El cierre del espacio aéreo estadounidense alteró sus planes y quedó tres días más en Miami. “Lo que hay que entender es que Estados Unidos cerró el país”, explicó en Infobae al Regreso.

El piloto Carlos Rinzelli afirmó que los atentados del 11-S transformaron la seguridad aérea y obligaron a revisar los protocolos de la aviación comercial (Infobae en Vivo)

Aquel día también cambió su percepción sobre la aviación. “La sensación mía era: empieza la Tercera Guerra Mundial”, recordó. Para el piloto, el ataque había demostrado que un avión comercial podía convertirse en un objetivo y obligó a revisar buena parte de los protocolos que hasta entonces formaban parte de la rutina de vuelo.

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Uno de los cambios más visibles ocurrió en las cabinas. Antes del 11-S, era habitual que un pasajero pudiera pedir autorización para ingresar y conocer el lugar donde trabajaban los pilotos. “¿Quién de nosotros no subió alguna vez a un avión y pidió pasar a la cabina, que me quiero sacar una foto? Era casi normal eso”, señaló.

Después de los atentados, las puertas de las cabinas pasaron a ser blindadas y el acceso quedó restringido. También cambió la preparación de las tripulaciones, que comenzaron a recibir entrenamiento específico frente a situaciones de interferencia ilícita y pasajeros disruptivos.

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Después del 11-S, las cabinas de los aviones pasaron a tener puertas blindadas y acceso restringido como parte de los cambios en la seguridad aérea (Europa Press)

“La aviación hizo hincapié en tres ejes. Primero en las tripulaciones, o sea, los pilotos y los tripulantes de cabina”, explicó Rinzelli. El segundo estuvo relacionado con la capacitación y el tercero, con la seguridad aeroportuaria: controles de acceso, escáneres y procedimientos de identificación más estrictos.

El piloto también explicó qué sucede ante una amenaza dentro de la aeronave. Si existe una interferencia ilícita, la tripulación debe declarar una emergencia y mantener el control de la cabina. “La puerta no la abrís”, resumió. En ese escenario, el objetivo es dirigirse hacia un aeropuerto alternativo para finalizar la operación con la mayor seguridad posible.

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La transformación alcanzó también a los aeropuertos. Rinzelli destacó la incorporación de nuevas tecnologías y mencionó los sistemas biométricos utilizados en algunas terminales internacionales, donde el reconocimiento facial permite atravesar distintos controles sin necesidad de presentar constantemente la tarjeta de embarque.

Antes del 11-S, los pasajeros podían ingresar a la cabina con autorización, una práctica que desapareció tras los atentados en Estados Unidos (EFE)

Pero, 25 años después, el piloto considera que las amenazas también evolucionaron. Ya no se trata solamente de prevenir un ataque como el que cambió la aviación en 2001. “Hoy es más problemático la batería de litio de tu celular o la batería de litio de una laptop a bordo”, advirtió.

Para Rinzelli, la seguridad aérea depende tanto de la tecnología como del cumplimiento de los protocolos. Por eso cuestionó una conducta cotidiana de los pasajeros: levantarse y formar fila antes de que se apague la señal de cinturones. “Es una barbaridad”, sostuvo, al remarcar que ese comportamiento también degrada la seguridad operacional.

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El 11-S modificó para siempre la experiencia de viajar en avión. Las puertas blindadas, los controles reforzados y los protocolos que hoy parecen parte natural de cualquier vuelo son, en buena medida, la respuesta de la industria a aquella jornada. Rinzelli, que la vivió desde Miami como piloto, fue testigo directo del momento en que la aviación dejó atrás una época y comenzó otra.

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