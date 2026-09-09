Halaand se rinde ante México luego de brillar en la Champions League

Erling Haaland se rindió ante México luego de marcar en el triunfo del Manchester City por 0-2 ante el FC Porto en la Champions League (REUTERS)

Guardar

Erling Haaland se rindió ante México luego de marcar en el triunfo del Manchester City por 0-2 ante el FC Porto en la Champions League.

Al finalizar el partido, en entrevista para TUDN, el delantero noruego agradeció el respaldo que recibió de los aficionados mexicanos desde el Mundial 2026 y aseguró que sonríe cada vez que habla del país azteca.

PUBLICIDAD

Haaland llegó a seis partidos consecutivos con anotación. El atacante también dijo que las distinciones personales quedan en segundo plano frente a los resultados colectivos de su equipo.

El noruego habló de México después de la visita del City a Portugal. La entrevista se centró en su actuación dentro de la Champions League, aunque la conversación derivó hacia el afecto que le expresó la afición mexicana desde la Copa del Mundo pasada.

Haaland recuerda a los aficionados mexicanos que apoyaron a Noruega

“Creo que los mexicanos tuvieron un gran Mundial, fueron desafortunados, estuvieron cerca de avanzar en el Mundial”, dijo Haaland a TUDN.

El delantero del Manchester City también sostuvo que la experiencia con los seguidores mexicanos dejó una impresión que mantiene aun después del torneo.

“Siempre sonrío cuando hablo de ellos, porque son muy buenos conmigo, nos la pasamos bien juntos, aprecio el amor de México”, finalizó el noruego.

PUBLICIDAD

La conexión con México

Varios seguidores mexicanos se identificaron con la figura del delantero y emularon su festejo de “vikingo”. Esa conexión llevó al atacante a referirse al país al terminar el encuentro ante el Porto.

Noruega quedó fuera de la Copa del Mundo tras caer ante Inglaterra. Haaland afirmó que, pese a ese desenlace, conserva el recuerdo del trato que recibió de los mexicanos. De hecho, la Selección de México publicó un video emulando el festejo noruego, mismo que el atacante compartió con empatía.

El delantero no detalló si volverá a México en los próximos meses, pero sí reconoció que el vínculo nació durante el torneo mundialista.

El delantero del Manchester City prioriza los triunfos sobre sus marcas

Haaland reconoce que anotar de forma consecutiva le resulta positivo, aunque insiste en que su prioridad es ganar con el Manchester City. El jugador considera que los reconocimientos individuales aparecen como consecuencia del rendimiento del grupo.

PUBLICIDAD

“Individualmente, cosas como estas siempre vienen como bonus. Feliz de ganar hoy y de tener un buen desempeño, lo demás viene después”, afirmó Haaland.

El Manchester City salió de Portugal con una victoria por 0-2 sobre el FC Porto. Haaland sumó otra anotación en Champions League y aprovechó el cierre de la jornada para enviar un mensaje de agradecimiento a México.