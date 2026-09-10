Electronic Arts confirma ‘It Takes Two’ para Nintendo Switch 2 con juego cruzado

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Electronic Arts y Hazelight Studios anunciaron que It Takes Two llegará a Nintendo Switch 2 el 15 de octubre por 39,99 dólares. La nueva edición mejorará la presentación y ofrecerá juego multiplataforma, mientras que quienes ya tengan el título en Nintendo Switch podrán actualizarlo gratuitamente.

Mejor resolución y rendimiento

La edición para Nintendo Switch 2 tendrá una resolución más alta, una tasa de fotogramas mejorada y efectos visuales más detallados. Electronic Arts no informó cifras específicas de resolución ni una cantidad exacta de cuadros por segundo, por lo que todavía no está confirmado cuál será el objetivo técnico de esta versión.

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La tasa de fotogramas indica cuántas imágenes genera el juego cada segundo: un valor más alto o estable produce movimientos y transiciones más fluidos. Esta mejora puede ser especialmente relevante en It Takes Two, una aventura cooperativa que presenta desafíos de plataformas, acertijos y secuencias en las que ambos participantes deben coordinar sus acciones.

Los efectos visuales también recibirán ajustes para aprovechar el hardware de Nintendo Switch 2. El anuncio describe una experiencia más fluida y detallada, aunque no ofrece comparaciones directas con la edición original ni especifica cambios separados para el modo portátil y el uso de la consola conectada a una pantalla.

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El precio de 39,99 dólares corresponde a las nuevas compras realizadas a partir del lanzamiento. Los propietarios de la versión para Nintendo Switch podrán acceder a la edición mejorada sin pagar un cargo extra, una diferencia importante para quienes ya incorporaron el juego a su biblioteca.

Pase de amigo, GameShare y juego cruzado

La propuesta cooperativa seguirá apoyándose en el Pase de amigo, una función gratuita que permite invitar a otra persona sin que esta necesite comprar una segunda copia. De esta manera, una sola adquisición es suficiente para que dos jugadores puedan participar juntos en la aventura.

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La versión para Nintendo Switch 2 también aprovechará GameShare, la función de Nintendo destinada a compartir juegos compatibles con otros usuarios de sus consolas. El anuncio no detalló todas las condiciones que tendrá esta integración en It Takes Two, pero confirmó que servirá como otra alternativa para facilitar el acceso a las partidas cooperativas.

A estas opciones se sumará el juego multiplataforma entre Nintendo Switch 2, PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 y PlayStation 5. Esta función permite que personas en sistemas diferentes jueguen juntas, en lugar de limitar las invitaciones a usuarios de una misma familia de dispositivos.

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La combinación de Pase de amigo, GameShare y juego cruzado aborda una de las principales necesidades del título: encontrar a una segunda persona para completar la campaña. It Takes Two fue diseñado específicamente para dos participantes y no incluye una modalidad tradicional para jugar la historia en solitario.

Del rumor a la fecha oficial

El anuncio confirma un rumor reciente que señalaba que It Takes Two tendría una edición para Nintendo Switch 2 durante octubre. Electronic Arts y Hazelight Studios fijaron finalmente su estreno para el día 15 de ese mes y detallaron tanto el precio como las mejoras incluidas.

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El juego ha recibido más de 90 premios desde su lanzamiento original y su llegada al nuevo sistema de Nintendo mantendrá el modelo centrado en la cooperación. La actualización gratuita evitará que los compradores de la edición anterior deban adquirir nuevamente el título para obtener los cambios técnicos.

A partir del 15 de octubre, los nuevos usuarios podrán comprar It Takes Two para Nintendo Switch 2 por 39,99 dólares, mientras que los propietarios de la versión de Nintendo Switch tendrán disponible la actualización sin costo.

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