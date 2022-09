La leyenda de la Premier League que se peleó con Cristiano Ronaldo ahora criticó a Lisandro Martínez por su estatura

Jamie Carragher y Lisandro Martínez (Gettyimages)

Manchester United ha ganado sus últimos cuatro partidos y el argentino Lisandro Martínez ha sido uno de los mejores jugadores del equipo de Erik Ten Hag en esos encuentros, incluso fue elegido como el mejor futbolista del plantel en el mes de agosto. Sin embargo, algunos analistas insisten en que el zaguero no está hecho para la Premier League y así lo sostiene Jamie Carragher.

El ex zaguero inglés, que hace algunas semanas tuvo un cruce con Cristiano Ronaldo cuando el protugués lo ignoró en la previa de un partido por haber recibido comentarios suyos negativos, vistió la camiseta del Liverpool entre 1996 y 2013, motivo por el cual es palabra autorizada para opinar sobre lo que es jugar en esa posición y en una charla con Gary Neville, ex futbolista del Manchester United, insistió en que Martínez será un problema para los Red Devils.

“Para que un defensor mida 1.60 y juegue, no importa en la Premier League, en cualquier nivel de fútbol, tiene que ser un buen jugador. Porque eso no es normal”, explicó en referencia al 1,75 metros que acusa de altura el ex jugador del Ajax. “Su pase es muy bueno, se ve agresivo. Parece un líder. No es un mal jugador, pero para jugar a ese nivel de fútbol con esa altura, no me gustaría jugar junto a alguien que mide 1,75 como defensa central”, insistió.

Gary Neville, por su parte, señaló que él se ha sorprendido por el nivel del argentino. “Hemos tenido cuatro partidos buenos (de Martínez). Te estás dejando llevar”, le respondió Carragher ante el entusiasmo de su ex compañero de la selección de Inglaterra.

Lisandro Martinez se ha asentado como titular en el Manchester United (Reuters)

“Piensa en los mejores centrales que jamás hayan jugado. Bobby Moore, ganador de la Copa del Mundo. Franco Baresi, diría que es el mejor central en cada jugada, en mi opinión. Baresi era rápido como un rayo, increíble con el balón, organizó toda la defensa y todavía medía 1,76. Entonces, para que Martínez juegue a este nivel, obviamente es un buen jugador. Tiene que serlo, por su altura. Pero a veces, eso le costará. Pero si tiene nueve de diez en todo lo demás, compensará su altura. Porque a veces, si tienes esa altura, quedarás expuesto como vimos en los dos primeros partidos”.

Carragher remarcó que tanto Brighton como el Brentford en los dos primeros cotejos apostaron por lanzar balones aéreos a la zona del defensor argentino y Manchester United perdió ambos compromisos. Sin embargo, cabe recordar que en esos dos partidos fue titular Harry Maguire, quien luego pasó a ser suplente y los Red Devils no volvieron a perder.

El último encuentro, en el triunfo 3-1frente al Arsenal, Martínez salió por una molestia en el complemento y aún se desconoce la gravedad de su lesión. Pese a esto, su apellido fue incluido por Lionel Scaloni para los amistosos ante Honduras, del 23 de septiembre en Miami, y frente a Jamaica, del 27 en Nueva York.

SEGUIR LEYENDO: