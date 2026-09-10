Córdoba: murió un hombre que había sido golpeado por una máquina chipeadora de ramas y estaba internado

Un trabajador de 31 años murió en el Hospital Iturraspe de San Francisco catorce días después de un accidente laboral con una chipeadora de ramas en Córdoba.

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Un trabajador de 31 años murió este jueves en el Hospital Iturraspe de San Francisco, provincia de Córdoba, catorce días después de haber sufrido heridas de consideración al ser alcanzado por una máquina chipeadora de ramas mientras realizaba tareas en la ciudad de Brinkmann. El deceso fue confirmado desde el nosocomio, que atendían al hombre desde el pasado 27 de agosto.

El hecho que desencadenó la tragedia ocurrió a primera hora de la mañana de aquel miércoles, en inmediaciones de las calles A. Giacossa y Almirante Brown de la localidad de Morteros. Fue allí donde el trabajador resultó lesionado durante la operación del equipo, que era conducido por otro hombre de 26 años a cargo del tractor. Un servicio de emergencias lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Iturraspe, donde quedó internado con heridas que, finalmente, resultarían fatales.

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Las circunstancias precisas en las que se produjo el accidente laboral son materia de investigación. Desde el primer momento, la Fiscalía de la ciudad de Morteros, a cargo del doctor Francisco Payges, intervino en la investigación para determinar cómo fue que el operario quedó en el radio de acción de la chipeadora de ramas mientras la máquina estaba en funcionamiento.

La investigación quedó en manos de Payges, quien deberá determinar si hubo responsabilidades penales en el marco de un accidente de trabajo que derivó en la muerte de un hombre de apenas 31 años. Según El Doce TV, se trataba de un empleado municipal.

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Murió un operario tras caer 50 metros por un barranco en Chubut

Hugo Fabián Calderero, operario de Vialidad Nacional de 56 años, murió en Chubut cuando la motoniveladora cayó 50 metros por un barranco.

Mientras despejaba la nieve de una ruta en la provincia de Chubut, Hugo Fabián Calderero, quien tenía 56 años y trabajaba como operario de Vialidad Nacional, perdió la vida tras sufrir un accidente. La motoniveladora utilizada por Calderero para sus tareas cayó desde una altura aproximada de 50 metros por un barranco ubicado en la zona de Ricardo Rojas, hacia el sudeste de la provincia, según los primeros reportes.

Fue cerca de las 21:30 del jueves cuando tuvo lugar el accidente en la Ruta Nacional 260. Calderero desarrollaba tareas como maquinista para la empresa Servicios Río Mayo, firma subcontratada por Dos Arroyos —adjudicataria de la licitación otorgada por Vialidad Nacional para el mantenimiento invernal de dicho tramo—, en un contexto de intensas nevadas en la Patagonia.

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El Ministerio Público Fiscal de Chubut informó que la notificación del accidente se recibió aproximadamente una hora después de ocurrido. Al presentarse en el lugar, el personal de la comisaría de Lago Blanco verificó el fallecimiento del trabajador.

Parte del comunicado oficial menciona: “Según la información obtenida por el Ministerio Público Fiscal, el accidente se registró ayer (por el jueves) aproximadamente a las 22:50, a la altura del kilómetro 60 de la ruta nacional 260, en cercanías del cruce con la Ruta Provincial 51”.

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El comunicado también detalló: “el personal de la comisaría de Lago Blanco llegó hasta el sector y confirmó el fallecimiento de una persona que prestaba servicios para el organismo estatal Dirección de Vialidad Nacional. De acuerdo con las primeras informaciones, la motoniveladora que manejaba el operario habría caído a una zona de precipicio y el accidente provocó la muerte del trabajador”.

Hasta el presente, los datos recolectados no evidencian que alguien haya provocado el accidente. El MPF de Chubut añadió: “el abogado de fiscalía Brian Mac Donald dispuso que esta mañana, profesionales de la Sub División de Policía Científica de Sarmiento viajen al lugar del hecho a los fines de realizar una inspección ocular y toma de entrevistas a las personas que se encontraban en cercanías del sector. Mac Donald informó que hasta el momento no se encontraron indicios de criminalidad que permitan sospechar la comisión de un hecho delictivo”.

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Por el momento, los responsables de la investigación no lograron determinar las causas precisas del accidente. Se consideran dos posibilidades principales: que la pérdida de control de la máquina se produjera debido a la acumulación de nieve en la ruta, o que Calderero haya experimentado algún problema de salud durante la operación del vehículo.