Konami moderniza ‘Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3′ para consolas Nintendo y PC

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Konami anunció Yu-Gi-Oh! Tag Force GX, un remake del RPG de cartas lanzado originalmente en 2008, que llegará el 16 de febrero de 2027 a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC mediante Steam. Las reservas ya están abiertas por 49,99 dolares, con incentivos diferentes según la plataforma y el formato elegido.

El regreso a la Academia de Duelos

El juego reconstruye Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3, publicado para PSP hace casi dos décadas. Un remake rehace un título anterior mediante gráficos, funciones y sistemas actualizados, aunque conserva su estructura y sus elementos centrales. En este caso, Konami promete personajes renovados visualmente, duelos mejorados y distintos cambios respecto de la edición portátil.

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La historia volverá a desarrollarse durante el último año en la Academia de Duelos. El jugador tendrá que relacionarse con otros estudiantes, aumentar su afinidad con ellos y prepararse para un gran duelo de graduación. La propuesta combina las partidas de cartas con elementos de RPG, como la progresión de vínculos y la elección de compañeros.

Será posible formar equipo con más de 100 personajes. Cada uno contará con un mazo y fortalezas particulares, por lo que escoger un aliado adecuado tendrá efectos directos sobre la estrategia empleada en los enfrentamientos por parejas. Al mismo tiempo, el jugador podrá construir y modificar su propio mazo mientras avanza por las actividades escolares.

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También regresarán las secciones que transcurren fuera de los duelos. El remake incorporará minijuegos nuevos y versiones renovadas de actividades presentes en la entrega original, ampliando las opciones extracurriculares dentro de la Academia.

Más cartas y multijugador online

Una de las principales diferencias frente al lanzamiento de PSP estará en el catálogo disponible. Yu-Gi-Oh! Tag Force GX incluirá más de 3800 cartas, con incorporaciones destinadas a reforzar mazos inspirados en la etapa de Yu-Gi-Oh! GX. La cifra permitirá construir barajas con combinaciones que no estaban disponibles en la edición de 2008.

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El multijugador online será otra de las funciones nuevas. Los usuarios podrán acceder a partidas casuales y crear salas privadas, tanto para enfrentamientos tradicionales de uno contra uno como para duelos por parejas. Konami no detalló en el anuncio si existirá juego cruzado entre las tres plataformas.

El contenido histórico tendrá un espacio propio mediante un modo galería. Desde allí podrán recuperarse escenas de las historias de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force y Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2, las dos entregas anteriores de la serie. Esta sección permitirá consultar material de juegos que originalmente también estuvieron asociados al catálogo portátil de Sony.

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La combinación de la campaña escolar, los compañeros y los duelos en equipo mantiene la identidad de Tag Force frente a otros videojuegos de la franquicia. La actualización se concentrará en aumentar la colección, modernizar la presentación y añadir opciones conectadas que no formaban parte del juego de PSP.

Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3, de Konami

Ediciones físicas y recompensas por reserva

Las versiones físicas para las dos consolas de Nintendo incluirán tres cartas especiales de Yu-Gi-Oh! Trading Card Game: Yubel, Wicked Canon y Hope for the Future. Según la información distribuida con el anuncio, estas cartas tendrán su debut físico aproximadamente 20 años después de su primera aparición en el anime.

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Las compras digitales realizadas mediante Nintendo eShop recibirán una recompensa diferente. Incluirán un código para Yu-Gi-Oh! Master Duel que permitirá obtener versiones digitales de Yubel, Wicked Canon y Hope for the Future, junto con el compañero Winged Kuriboh. Por lo tanto, las cartas impresas quedarán vinculadas a las ediciones físicas, mientras que la reserva digital entregará contenido utilizable dentro de Master Duel.

En PC, los compradores recibirán un libro digital, fondos de pantalla e iconos como incentivos. Estas recompensas serán externas a las cartas y al compañero ofrecidos para el título gratuito de Konami en las consolas Nintendo.

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Yu-Gi-Oh! Tag Force GX ya puede reservarse en las tres plataformas anunciadas. Konami fijó el mismo precio de 49,99 dolares para las versiones de Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y Steam.