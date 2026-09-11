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El director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ llevará la serie de ‘Hawaii Five-O’ al cine

La franquicia policiaca, que tuvo dos exitosas etapas en televisión, será trasladada por primera vez a la pantalla grande en un proyecto desarrollado por Paramount

Hollywood prepara una película de Hawaii Five-O.
Hollywood prepara una película de Hawaii Five-O.
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La serie policiaca Hawaii Five-O llegará nuevamente a la pantalla, esta vez en formato cinematográfico. Paramount trabaja en una película basada en la producción televisiva creada por Leonard Freeman, con Destin Daniel Cretton como director y Chris Bremner a cargo del guion.

El proyecto se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y todavía no se han revelado detalles sobre la historia ni sobre los personajes que aparecerán en la nueva versión.

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La información sobre la producción fue reportada inicialmente por Deadline Hollywood. Paramount no ha dado a conocer por el momento mayores detalles sobre el reparto o el calendario de filmación.

La serie original de Hawaii Five-O se estrenó en 1968 y permaneció al aire durante 12 temporadas, hasta su episodio final en 1980.

Durante ese periodo se convirtió en una de las producciones policiacas de mayor duración de la televisión estadounidense.

La serie original de Hawaii Five-O se estrenó en 1968 . (Captura de video)
La serie original de Hawaii Five-O se estrenó en 1968 . (Captura de video)

La historia estaba protagonizada por Jack Lord, quien interpretaba al detective y capitán Steve McGarrett, líder de una unidad especial de la policía estatal de Hawái.

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El personaje investigaba diferentes casos relacionados con el crimen organizado y otros delitos en las islas.

Uno de los elementos más reconocidos de la producción era la relación entre McGarrett y su compañero, el detective Danny Williams, interpretado por James MacArthur. Al finalizar numerosos episodios, McGarrett pronunciaba la frase “Book ’em, Dano” después de que las autoridades capturaban a un sospechoso.

La franquicia regresó a la televisión en 2010 con una nueva versión titulada Hawaii Five-0, utilizando el número cero en lugar de la letra “O” del título original.

La serie fue protagonizada por Alex O’Loughlin como Steve McGarrett, Scott Caan como Danny Williams, Daniel Dae Kim como Chin Ho Kelly y Grace Park como Kono Kalakaua.

Alex O’Loughlin encabezó la nueva versión de la serie en 2010.
Alex O’Loughlin encabezó la nueva versión de la serie en 2010.

Esta segunda versión modernizó los personajes y las historias de la serie original y permaneció al aire durante 10 temporadas. Su episodio número 240 y final se emitió en 2020.

A lo largo de las décadas se plantearon diferentes proyectos para trasladar Hawaii Five-O al cine, aunque ninguno había llegado a concretarse. La nueva producción de Paramount representa otro intento de llevar la franquicia a la pantalla grande.

Chris Bremner será responsable del guion de la nueva película. El escritor participó anteriormente en Bad Boys for Life, tercera entrega de la franquicia protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.

Destin Daniel Cretton estará al frente de la dirección. El cineasta es conocido por su trabajo en producciones de Marvel Studios, entre ellas Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. También dirigió Spider-Man: Brand New Day, una de las recientes películas protagonizadas por el personaje de Marvel.

Spider-Man: Brand New Day
el mismo director de Spider-Man: Brand New Day se encargará de la adaptación cinematográfica de Hawaii Five-O. (Sony Pictures)

Por ahora, Paramount no ha informado quiénes interpretarán a los nuevos personajes ni si la película retomará elementos específicos de la serie original o de la versión de 2010. Tampoco se ha establecido una fecha de estreno.

La producción se encuentra, por tanto, en una etapa inicial, mientras el estudio continúa definiendo los elementos principales de la adaptación.

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