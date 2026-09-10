Así retrató Hollywood el 11-S: 10 películas sobre los atentados y dónde verlas en streaming

Del vuelo 93 a las Torres Gemelas: las películas que recrearon el 11-S.

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A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, distintas producciones de Hollywood han abordado el ataque contra las Torres Gemelas y sus consecuencias desde perspectivas diferentes.

Algunas reconstruyen los acontecimientos de aquella mañana, mientras otras se concentran en las víctimas, el impacto familiar, la respuesta militar de Estados Unidos o las decisiones políticas que siguieron al atentado.

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A continuación te dejamos una lista de las películas que tomaron como inspiración este acontecimiento y en qué plataformas encontrarlas:

1. United 93 / Vuelo 93 (2006)

Vuelo 93 recrea uno de los momentos vividos en el avión que se estrelló contra una de las torres.

Dirigida por Paul Greengrass, la película reconstruye los acontecimientos ocurridos a bordo del vuelo 93 de United Airlines, uno de los cuatro aviones secuestrados el 11 de septiembre.

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La historia sigue prácticamente en tiempo real lo que ocurre dentro de la aeronave y, de manera paralela, las comunicaciones de controladores aéreos, autoridades y personal militar que intentaban comprender la situación.

La producción se centra en los pasajeros y la tripulación que descubrieron progresivamente que el avión formaba parte de una operación coordinada.

El vuelo terminó estrellándose cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que varios pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave.

Donde ver: Apple Tv y Prime Video (alquilar o comprar).

2. World Trade Center/Las Torres Gemelas (2006)

Las Torres Gemelas muestra lo sucedido durante el ataque. (Captura de video)

Oliver Stone dirigió esta producción protagonizada por Nicolas Cage y Michael Peña. La película se concentra en dos agentes de la Autoridad Portuaria de Nueva York que acudieron al World Trade Center durante los ataques y quedaron atrapados entre los escombros después del colapso de las torres.

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La historia alterna la situación de los agentes con sus familiares y los equipos de rescate que trabajan para encontrarlos.

En lugar de reconstruir todo el atentado desde diferentes puntos de vista, la película se concentra en las labores de rescate y en las personas involucradas directamente en ellas.

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Donde ver: Netflix y Prime Video (compra o alquiler).

3. Reign Over Me / La esperanza vive en mi (2007)

La esperanza vive en mi es protagonizada por Adam Sandler. (Captura de video)

Adam Sandler y Don Cheadle protagonizan este drama dirigido por Mike Binder. La película ocurre después de los atentados y sigue a Charlie Fineman, un dentista de Manhattan que perdió a su esposa y a sus hijas el 11 de septiembre.

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Años después de la tragedia, Charlie se encuentra casualmente con Alan Johnson, un antiguo compañero de universidad.

El reencuentro lleva a ambos a recuperar su amistad mientras Charlie intenta afrontar las consecuencias de la pérdida.

Donde ver: Netflix, Prime Video, Apple TV.

4. Extremely Loud & Incredibly Close / Tan fuerte, tan cerca (2011)

Tan fuerte, tan cerca muestra el duelo de un niño tras perder a su padre en el atentado terrorista.

La película de Stephen Daldry está protagonizada por Tom Hanks, Sandra Bullock y Thomas Horn. La historia sigue a Oskar Schell, un niño cuyo padre muere durante los ataques al World Trade Center.

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Después de encontrar una misteriosa llave entre las pertenencias de su padre, Oskar inicia una búsqueda por Nueva York para descubrir qué cerradura abre.

El recorrido lo lleva a conocer a distintas personas y a reconstruir parte de la vida de su padre. La película aborda el duelo infantil y la búsqueda de respuestas después de una pérdida familiar.

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Donde ver: Prime Video (compra o alquiler) y Apple TV.

5. Zero Dark Thirty / La noche más oscura (2012)

La noche más oscura muestra la operación para buscar a un líder terrorista.

Kathryn Bigelow dirige esta producción sobre la operación de inteligencia estadounidense que culminó con la localización y muerte de Osama bin Laden en 2011.

Jessica Chastain interpreta a Maya, una agente de la CIA que participa durante años en la búsqueda del líder de Al Qaeda.

El 11-S funciona como el punto de partida de la historia, que posteriormente se traslada a Afganistán, Pakistán y otros escenarios relacionados con la investigación estadounidense.

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La película muestra el trabajo de inteligencia, interrogatorios, vigilancia y planificación de la operación contra Bin Laden.

Donde ver: Apple TV.

6. Worth / ¿Cuánto vale la vida? (2021)

¿Cuánto vale la vida? muestra el proceso de indemnización a los familiares de las víctimas. (Captura de video)

Michael Keaton, Stanley Tucci y Amy Ryan protagonizan esta película dirigida por Sara Colangelo. La historia se desarrolla después del 11 de septiembre y se centra en Kenneth Feinberg, abogado encargado de administrar el Fondo de Compensación para las Víctimas del atentado.

La película aborda las discusiones sobre cómo calcular las indemnizaciones para las familias de las personas fallecidas y para quienes resultaron afectados por los ataques. El conflicto se desarrolla entre criterios legales, económicos y las diferencias existentes entre las familias de las víctimas.

Donde ver: Netflix.

7. Remember Me / Recuérdame (2010)

Recuérdame es un drama romántico que en su final muestra los acontecimientos del 11 de septiembre. (Captura de video)

Robert Pattinson y Emilie de Ravin protagonizan este drama romántico dirigido por Allen Coulter. La historia sigue a Tyler Hawkins, quien conoce a Ally, una joven que vio el asesinato de su madre en un asalto cuando era niña. El padre de Ally es el policía que arrestó a Tyler tras una pelea callejera.

Al principio, Tyler se acerca a Ally por venganza, pero ambos terminan enamorándose de verdad y sanando sus heridas emocionales mutuas. Hacia el final, Tyler se reconcilia con su familia y visita la oficina de su padre en un rascacielos.

En una escena en el salón de clases de su hermana, se muestra la fecha en la pizarra: 11 de septiembre de 2001. Se revela que la oficina del padre de Tyler está en una de las Torres Gemelas del World Trade Center, justo durante los atentados terroristas, donde Tyler fallece. La trágica sorpresa cambia por completo el sentido de toda la historia

Aunque la película comienza como un drama romántico, los atentados del 11de septiembre tienen una función determinante en su desenlace. Por ello, el filme incorpora el acontecimiento histórico dentro de una historia centrada en las relaciones familiares, la pérdida y el duelo.

Donde ver: Netflix y Prime Video.

8. American Sniper / El francotirador (2014)

El francotirador muestra las estrategias militares que se tomaron tras el atentado. (Captura de video)

Dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Bradley Cooper, la película cuenta la historia de Chris Kyle, integrante de los Navy SEAL que participó en operaciones militares estadounidenses en Irak.

Los atentados del 11 de septiembre aparecen al inicio de la historia y sirven como uno de los acontecimientos que llevan al protagonista a incorporarse a la respuesta militar estadounidense.

La película posteriormente sigue sus cuatro periodos de servicio en Irak y el impacto que las misiones tienen en su vida familiar y personal.

Donde ver: HBO Max y Apple Tv.

9. 12 Strong / 12 valientes (2018)

12 valientes toma como referencia los acontecimientos del 11 de septiembre. (Captura de video)

Chris Hemsworth encabeza el reparto de esta producción dirigida por Nicolai Fuglsig. La historia se sitúa inmediatamente después de los atentados del 11-S y sigue a un grupo de fuerzas especiales estadounidenses enviado a Afganistán para combatir a los talibanes.

El equipo debe trabajar junto con combatientes de la Alianza del Norte y adaptarse a un escenario en el que el terreno montañoso y las condiciones militares dificultan las operaciones.

La película está basada en hechos relacionados con una de las primeras operaciones estadounidenses en Afganistán después de los atentados.

Donde ver: Apple Tv.

10. The Report / Reporte clasificado (2019)

Reporte clasificado es protagonizada por Adam Driver. (Captura de video)

Adam Driver protagoniza esta película escrita y dirigida por Scott Z. Burns. La historia sigue a Daniel Jones, investigador del Senado estadounidense encargado de revisar el programa de detención e interrogatorios de la CIA implementado después de los atentados del 11 de septiembre.

El protagonista pasa años recopilando documentos y testimonios sobre las prácticas utilizadas durante los interrogatorios de sospechosos de terrorismo.

El conflicto se centra en el intento de Jones por conseguir que las conclusiones de su investigación sean publicadas pese a las presiones políticas y las reservas de distintos funcionarios.

Donde ver: Apple TV.