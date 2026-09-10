Video: un camionero realizó un adelantamiento prohibido en la Ruta 7 y quedó a segundos de un choque frontal

Los episodios ocurrieron el miércoles en distintos tramos del corredor que une Mendoza con el paso Cristo Redentor, donde las maniobras estaban prohibidas por señalización

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El conductor de un camión protagonizó un hecho temerario después de realizar un adelantamiento prohibido sobre la Ruta Nacional N°7, el corredor internacional que conecta Argentina con Chile a través del paso Cristo Redentor. Las secuencias quedaron grabadas en video y muestran a otro vehículo de gran porte circulando por el carril contrario a poco de provocar una tragedia.

La maniobra se produjo a las 18:55 de un miércoles, a la altura del kilómetro 1165 de la ruta 7, en un tramo señalizado con doble línea continua, una marca vial que prohíbe expresamente el sobrepaso. El camión avanzó por el carril opuesto mientras otros vehículos circulaban de frente y logró retornar a su mano apenas unos segundos antes del cruce.

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Los sobrepasos en zonas de curva o con doble línea figuran entre las principales causas de siniestros viales con víctimas fatales en las rutas argentinas. Según un relevamiento de la Fundación Estrellas Amarillas junto con estudiantes de Criminología de la Universidad Siglo 21 sobre la Ruta Nacional N°5, el 92% de las muertes registradas entre 2012 y 2026 en esa vía correspondió a colisiones frontales.

En ese mismo período, los controles con drones y radares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectaron más de 1.700 infracciones por exceso de velocidad y adelantamientos indebidos, además de 387 conductores inhabilitados. El organismo comprobó también que casi un tercio de los automovilistas alcoholizados eran choferes profesionales.

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A escala nacional, el balance de la ANSV durante el operativo de Verano 2026 arrojó 23.527 infracciones sobre más de un millón de vehículos controlados en 39 puestos estratégicos. Entre las faltas relevadas se contaron 3.672 casos de alcoholemia positiva y 4.879 infracciones por falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), lo que derivó en la retención de 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos.

La jornada no terminó ahí. En otro sector de la ruta 7, un segundo camionero repitió la misma conducta: sobrepasó a varios vehículos sobre doble línea y en plena curva, invadiendo el carril contrario en un tramo donde la señalización tampoco lo permite. Esa maniobra también quedó registrada en las imágenes que circularon posteriormente.

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Otro camión intentó un adelantamiento en la Ruta 9 y casi provoca una tragedia

El vehículo de carga invadió el carril contrario en un tramo señalizado con doble línea amarilla, a la altura del ingreso a Ballesteros, mientras una camioneta circulaba de frente y su conductor debía desviarse hacia la banquina para evitar el impacto

Un video que se viralizó en redes sociales registró una maniobra temeraria que casi provoca una tragedia en la Ruta Nacional 9, en la provincia de Córdoba. El protagonista fue un camión con doble acoplado que decidió avanzar por el carril contrario para adelantar a otro vehículo de carga. Sin embargo, no advirtió que una camioneta venía de frente y estuvo a punto de generar un terrible accidente.

Las imágenes, difundidas en TikTok, muestran como el acoplado invade la mano contraria para superar a otro camión. El problema es que lo hace en un tramo señalizado con doble línea amarilla, una marca vial que prohíbe de forma expresa ese tipo de maniobra. Precisamente por eso, el sector está delimitado así: la visibilidad o las condiciones del tramo no garantizan un adelantamiento sin riesgo.

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Mientras el camión completaba el sobrepaso, la camioneta que apareció de frente tuvo un margen mínimo para maniobrar y se desvió por la banquina para dejar paso al vehículo de carga y evitar el impacto,.

Todo quedó registrado gracias a un pasajero que viajaba por la zona en ese momento y que filmó la secuencia completa desde su lugar. Ese material fue el que permitió reconstruir lo ocurrido y documentar el sobrepaso prohibido en toda su extensión.

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Pese a la gravedad de lo que muestran las imágenes, no se informó que el episodio haya derivado en un choque ni que hubiera personas heridas como consecuencia de la maniobra.