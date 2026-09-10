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“Ole, ole, ole”: la gran jugada de Nico Paz entre dos rivales que se hizo viral en la goleada del Como por la Champions League

El conjunto italiano superó 4-1 al Leipzig en su primera aparición continental: el argentino regaló dos asistencias y se ganó una ovación por una acción a puro talento

Nico Paz brilló con una jugada a puro talento que le valió la ovación del estadio
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El Como goleó al RB Leipzig por 4-1 y dejó una actuación central de Nico Paz, quien aportó dos asistencias, fue titular y recibió una ovación en la primera participación del club italiano en la historia de la Champions League.

El equipo dirigido por Cesc Fàbregas dominó el encuentro como local y sostuvo la iniciativa con presión alta, posesión y presencia en campo rival. El conjunto alemán conducido por Martín Demichelis solo pudo descontar en la segunda parte. El Como aprovechó sus momentos de control, marcó dos goles antes del descanso y encontró en Nico Paz a un conductor capaz de generar peligro desde la banda derecha. El mediocampista argentino participó en los tantos de Assane Diao y Máximo Perrone, que completaron la goleada italiana.

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Durante el primer tiempo, el local construyó una ventaja de dos goles. Martin Baturina abrió el marcador a los 15 minutos y Anastasios Douvikas amplió la diferencia a los 38. En ese tramo, el argentino se mostró disponible para la creación y buscó asociarse según las necesidades de su equipo. Su influencia creció todavía más después del entretiempo.

Nico Paz se lució en el estreno del Como con dos asistencias y una jugada magistral en la Champions League (REUTERS/Matteo Ciambelli)
Nico Paz se lució en el estreno del Como con dos asistencias y una jugada magistral en la Champions League (REUTERS/Matteo Ciambelli)

La jugada del tercer gol comenzó en campo propio por el sector derecho. Nico Paz inició la acción, permaneció por esa zona y volvió a intervenir cuando la pelota regresó a sus pies. El mediocampista desbordó y envió un pase hacia el centro para Assane Diao, que llegó desde atrás y definió con un remate cruzado a los 54 minutos. El atacante celebró el 3-0 junto al argentino.

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El Leipzig achicó la diferencia cuatro minutos más tarde. Andrija Maksimović marcó a los 58’, aunque el descuento no modificó el control que el conjunto italiano había ejercido sobre el partido. La actuación de Nico Paz también recibió el reconocimiento de los hinchas del Como. Cerca del final, el volante se adueñó de la pelota entre futbolistas del equipo alemán y resolvió una secuencia de gambetas y pisadas que permitió reordenar la última línea local.

La jugada terminó con la pérdida de la pelota por parte de la visita en un lateral, pero el estadio respondió con aplausos y el relator acompañó con un “ole, ole, ole” para el argentino. La reacción reflejó el lugar que ocupa el mediocampista dentro de un equipo que sorprendió en su estreno europeo.

El mediocampista argentino fue decisivo en la goleada 4-1 frente al Leipzig (REUTERS/Matteo Ciambelli)
El mediocampista argentino fue decisivo en la goleada 4-1 frente al Leipzig (REUTERS/Matteo Ciambelli)

El argentino comparte plantel con Máximo Perrone, quien ingresó desde el banco a los 65 minutos y encontró una asociación efectiva con su compatriota en el cierre del encuentro. A los 90 minutos, Nico Paz volvió a recibir sobre la derecha y eligió un pase preciso para el surgido en Vélez. El mediocampista abrió el pie ante la salida del arquero Maarten Vandevoordt y convirtió el cuarto gol del Como para el 4-1 final.

La segunda asistencia del exjugador del Real Madrid selló una victoria que dejó tres puntos para el local en el inicio de su recorrido continental. El resultado también confirmó la superioridad italiana en el desarrollo y en el manejo de la pelota. El Como tendrá su próximo compromiso este lunes ante Parma. Recién volverá a jugar por la Champions League frente al Feyenoord el 14 de octubre.

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