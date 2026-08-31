Nepal comenzó a enterrar cientos de cuerpos tras el alud que dejó al menos 903 muertos y más de 4.200 desaparecidos

Imagen tomada desde un dron de un árbol arrancado de raíz y de viviendas dañadas tras las mortíferas crecidas repentinas y un deslizamiento de tierra, en Devighat, distrito de Nuwakot, Nepal, el 31 de agosto de 2026. REUTERS/Francis Mascarenhas

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Nepal comenzó este lunes a enterrar algunos de los cientos de cuerpos recuperados tras el alud que arrasó la región del Himalaya y que dejó al menos 903 muertos y 4.247 desaparecidos en el lado nepalí de la frontera con China. En ambos países, el desastre causó al menos 919 víctimas mortales y mantiene a miles de personas desaparecidas.

Las familias de las víctimas se concentraron en centros de rescate y hospitales en busca de información sobre sus allegados. Otras acudieron a morgues desbordadas para intentar identificar los cuerpos recuperados tras el desastre.

La enorme masa de hielo, rocas y escombros golpeó aldeas y ciudades el miércoles. En Nepal, la agencia de gestión de desastres confirmó 903 muertes y 4.247 personas desaparecidas, mientras que en el Tíbet las autoridades chinas informaron 16 fallecidos y 546 desaparecidos.

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Entre las personas cuyo paradero se desconoce en Nepal figuran 933 trabajadores de centrales hidroeléctricas. El domingo, tropas e ingenieros del Ejército nepalí perforaron los escombros en dirección a los trabajadores que, según las autoridades, podrían haber quedado atrapados dentro de un túnel de una instalación hidroeléctrica en el valle de un río del Himalaya.

Los equipos de rescate lograron introducir una tubería en el túnel, una operación que permitió avanzar hacia el sector donde se cree que permanecen atrapados algunos trabajadores.

Las imágenes del desastre provocado por la riada.

Los sobrevivientes describieron la magnitud del desastre. Surendra Dowluri, un trabajador de 33 años procedente del estado indio de Andhra Pradesh, relató a la AFP que un torrente de agua alcanzó el lugar donde trabajaba.

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“Oímos un sonido muy fuerte... y vimos que el piso de la turbina estaba sumergido en lodo, y seis trabajadores quedaron atrapados allí”, dijo Dowluri tras su rescate, cuatro días después del desastre.

“Logramos rescatar a cinco de ellos, pero una persona perdió la vida”, afirmó. Según su relato, algunos trabajadores consiguieron alcanzar zonas más elevadas o sectores de construcción que quedaron fuera del alcance de la corriente.

Muestras de ADN para identificar a las víctimas

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el desastre se produjo por el colapso de un glaciar, que provocó una pared de agua y escombros río abajo.

La crecida también generó grandes lagos que los equipos de emergencia mantienen bajo vigilancia debido al riesgo que representan para las operaciones de rescate. En el Tíbet, los rescatistas chinos fueron trasladados el domingo a un lugar seguro después de la formación de un nuevo lago a causa de un deslizamiento, según informó la prensa estatal.

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En Nepal, la cantidad de cuerpos recuperados y la falta de instalaciones de congelación suficientes obligaron a las autoridades a iniciar los entierros antes de completar la identificación de todas las víctimas.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el desastre se produjo por el colapso de un glaciar, que provocó una pared de agua y escombros río abajo (REUTERS)

Los funcionarios tomaron muestras de ADN de los cuerpos para facilitar su posterior identificación y permitir que las familias puedan reclamarlos para cumplir con los ritos funerarios tradicionales.

Los familiares acudieron a los centros de identificación, donde observaron pantallas LED con fotografías de los cuerpos recuperados. En una morgue improvisada, Shobha Adhikary señaló a los coordinadores que creía reconocer a su mejor amigo de la infancia en una de las imágenes.

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“Se parece a él, seguro”, dijo mientras mostraba una fotografía de un hombre de mediana edad.

“No queda nada”

Los sobrevivientes también afrontan la pérdida de viviendas e infraestructura en las zonas alcanzadas por el alud. “Todos los asentamientos cerca del río fueron arrasados”, dijo a la AFP Buddhi Ram Dangol, residente del distrito nepalí de Nuwakot. “No queda nada”.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, describió la situación en redes sociales como un desastre “inimaginable y desgarrador” y señaló que la reconstrucción podría costar miles de millones de dólares.

El Gobierno nepalí también vinculó la vulnerabilidad del país con su ubicación en el Himalaya, donde los glaciares experimentan un rápido proceso de derretimiento a medida que aumenta la temperatura del planeta. Nepal registra una de las emisiones de carbono per cápita más bajas del mundo.

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En el Tíbet, donde el acceso de periodistas extranjeros es limitado y las autoridades chinas constituyen la principal fuente de información, 2.141 efectivos participan de las tareas de búsqueda y rescate.

Las dificultades para acceder a las zonas afectadas quedaron reflejadas en el avance de los equipos que intentaron establecer una ruta hacia el epicentro del desastre en el Tíbet. Los rescatistas chinos que trabajaron en dirección al puerto de Gyirong solo pudieron avanzar 285 metros durante el domingo.

(Con información de AFP)