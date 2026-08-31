El petróleo se dispara por la escalada entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre la reapertura de Ormuz (REUTERS)

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Los precios del petróleo subieron más de 2% este lunes después de que Estados Unidos atacara dos plataformas de lanzamiento en la isla iraní de Larak, en el estrecho de Ormuz, y Teherán respondiera con ataques contra dos bases aéreas estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes. La nueva escalada se produjo cuando el conflicto entre ambos países entró en su sexto mes y mientras las negociaciones para reabrir la estratégica vía marítima permanecen estancadas.

Los futuros del Brent subieron 2,21 dólares, o 2,51%, hasta los 90,31 dólares por barril, a las 04:36 GMT. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzó 1,83 dólares, o 2,19%, hasta los 85,23 dólares.

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Las fuerzas estadounidenses atacaron el domingo dos plataformas de lanzamiento en la isla iraní de Larak, en el estrecho de Ormuz. Se trata de los primeros ataques estadounidenses conocidos contra Irán desde finales de julio. En respuesta, Irán atacó dos bases aéreas estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos, según informaron el lunes medios iraníes, que citaron a la Guardia Revolucionaria iraní.

El intercambio militar volvió a poner el foco sobre el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de energía. Antes del inicio de la guerra, a finales de febrero, por ese paso marítimo circulaba una quinta parte del petróleo mundial.

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Las negociaciones para poner fin al conflicto permanecen estancadas mientras los mediadores buscan avanzar hacia una reapertura del estrecho. “Vemos más posibilidades de una confrontación contenida que de una escalada sostenida del conflicto. Lo que sigue viéndose afectado con cada recrudecimiento son los plazos para la ‘reapertura’ del estrecho de Ormuz”, afirmó Suvro Sarkar, jefe de investigación energética de DBS.

Las fuerzas estadounidenses atacaron el domingo dos plataformas de lanzamiento en la isla iraní de Larak, en el estrecho de Ormuz (REUTERS)

El analista agregó que las perspectivas para una reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán también se deterioraron. “Anteriormente esperábamos poder retomar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para finales del tercer trimestre, pero ahora parece menos probable. Por lo tanto, prevemos que los precios del petróleo se mantendrán estables entre los 85 y los 95 dólares por barril, a menos que se aclare la situación en el estrecho de Ormuz”, sostuvo Sarkar.

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Los datos de transporte marítimo mostraron además una reducción en el tránsito de buques mercantes por el estrecho durante el fin de semana. El número de embarcaciones visibles que atravesaron la zona cayó a cinco por día, una cifra que refleja la cautela de las compañías ante el riesgo de nuevos ataques.

El Servicio de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido informó el domingo que un buque cisterna fue alcanzado por un proyectil mientras navegaba por el estrecho el sábado.

La tensión militar también coincidió con nuevas advertencias económicas de Washington. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró el domingo a Reuters que Estados Unidos probablemente impondrá nuevas sanciones secundarias contra Irán cada semana, con el objetivo de aumentar la presión sobre Teherán.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, también afirmó el domingo que el petróleo procedente de un acuerdo alcanzado recientemente con Venezuela será utilizado para reponer la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que se encuentra en uno de sus niveles más bajos en 44 años.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró el domingo a Reuters que Estados Unidos probablemente impondrá nuevas sanciones secundarias contra Irán cada semana, con el objetivo de aumentar la presión sobre Teherán

La cotización del crudo registró el repunte pese a que tanto el Brent como el WTI se encaminan a cerrar agosto con pequeños descensos, después de una caída superior al 4% la semana pasada, que puso fin a una racha de tres semanas consecutivas de avances semanales.

La escalada en Ormuz también tuvo repercusiones en los mercados financieros asiáticos. Las principales bolsas de la región también operaron a la baja después de que los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, elevaran las expectativas de los inversores sobre una posible suba de las tasas de interés.

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En un discurso pronunciado en el simposio de bancos centrales y economistas de Jackson Hole, en Wyoming, Warsh advirtió sobre la persistencia de la inflación y señaló que la Reserva Federal necesita mayores certezas antes de avanzar con su política monetaria.

“Debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se está acercando a nuestro objetivo, de forma clara y a la velocidad suficiente. De lo contrario, tendremos trabajo por delante”, declaró.

Warsh calificó de “preocupante” el repunte de la inflación, que se sitúa en el 3,7%, casi el doble del objetivo del 2% de la Reserva Federal. También sostuvo que le resultaría “difícil” describir las condiciones financieras actuales como “restrictivas”.

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Sin embargo, el funcionario evitó anticipar una decisión concreta sobre las tasas de interés. “Hoy me presento aquí comprometido con una disciplina, no con una decisión”, afirmó.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh (EFE)

La combinación de mayores precios de la energía y expectativas de tasas más altas presionó a los mercados. Los tres principales índices de Wall Street cayeron el viernes, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo subieron y el dólar se fortaleció frente a otras monedas. El oro, por su parte, retrocedió.

(Con información de REUTERS y AFP)