Calendario de ANSES: cuándo cobran jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en septiembre 2026

Según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) los beneficiarios de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y la prestación por desempleo ya tienen fecha de cobro para sus haberes de septiembre 2026.
El organismo previsional informó que los pagos del mes que comienza mañana se ordenan según la terminación del DNI en la mayoría de las prestaciones, con cronogramas diferenciados para quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, para quienes lo exceden y para los distintos tipos de asignaciones. En algunos casos, como las asignaciones de pago único o las asignaciones familiares de pensiones no contributivas, el calendario abarca varias semanas.
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Cuándo cobro Anses
A continuación, el detalle del calendario de pagos de septiembre de 2026 para cada prestación.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Según informó ANSES, los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas:
- Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
- Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
- Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
- Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
- Documentos terminados en 4: 14 de septiembre
- Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
- Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
- Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
- Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
- Documentos terminados en 9: 21 de septiembre
El organismo indicó además que el recibo de haberes podrá consultarse en mi ANSES a partir de la fecha de inicio de este calendario.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
De acuerdo con el calendario difundido por ANSES, quienes perciben jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo cobrarán así:
- Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- Documentos terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
La AUH y la Asignación Familiar por Hijo tendrán el siguiente cronograma en septiembre:
- Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
- Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
- Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
- Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
- Documentos terminados en 4: 14 de septiembre
- Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
- Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
- Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
- Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
- Documentos terminados en 9: 21 de septiembre
Asignación por Embarazo
Para la Asignación por Embarazo, el calendario de septiembre quedó establecido de esta manera:
- Documentos terminados en 0: 10 de septiembre
- Documentos terminados en 1: 11 de septiembre
- Documentos terminados en 2: 14 de septiembre
- Documentos terminados en 3: 15 de septiembre
- Documentos terminados en 4: 16 de septiembre
- Documentos terminados en 5: 17 de septiembre
- Documentos terminados en 6: 18 de septiembre
- Documentos terminados en 7: 21 de septiembre
- Documentos terminados en 8: 22 de septiembre
- Documentos terminados en 9: 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
El calendario de ANSES para septiembre prevé las siguientes fechas para la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad:
- Documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
- Documentos terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
- Documentos terminados en 4 y 5: 14 de septiembre
- Documentos terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
- Documentos terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
En el caso de la Asignación por Maternidad, el organismo señaló que se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.
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Asignaciones de pago único
Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento tendrán este esquema:
- Todos los documentos, primera quincena: del 9 de septiembre al 9 de octubre
- Todos los documentos, segunda quincena: del 21 de septiembre al 9 de octubre
Pensiones No Contributivas
Las Pensiones No Contributivas se abonarán en septiembre de acuerdo con este cronograma:
- Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
- Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
- Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
- Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
- Documentos terminados en 8 y 9: 14 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Para las Asignaciones Familiares de titulares de Pensiones No Contributivas, ANSES fijó una única ventana de pago para todas las terminaciones de DNI:
- Todas las terminaciones: del 8 de septiembre al 9 de octubre
Desempleo Plan 1
La prestación por Desempleo Plan 1 tendrá este calendario:
- Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- Documentos terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Desempleo Plan 2
Para Desempleo Plan 2, el cronograma informado indica pago para todas las terminaciones de DNI del 1 al 9 de octubre.
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