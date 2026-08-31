La confesión de Mariano Navone tras la hazaña ante Novak Djokovic: “No fueron semanas fáciles para mí”

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En la primera ronda del US Open, Mariano Navone consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar al serbio Novak Djokovic, número 5° del mundo y campeón en cuatro oportunidades en Flushing Meadows. “No fueron semanas fáciles para mí, anduve con un par de problemas y mi equipo estuvo siempre ahí. Hay victorias que valen mucho más que haberle ganado a Djokovic, por eso esta es especial por otra cosa”.

Aún con las palpitaciones en alza y la adrenalina a flor de piel, Navone (49°) todavía no podía dimensionar lo que acababa de conseguir. En una noche histórica en la cancha principal del Abierto de Estados Unidos, ante la atenta mirada de 23.771 espectadores, el argentino remontó un 0-3 en el inicio del partido y derrotó en cinco sets a Djokovic por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, en cuatro horas y 36 minutos de competencia.

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“Esto es lo mejor que me ha tocado en mi carrera. Ganar acá, por primera vez un partido en cinco sets, y a Djokovic, no es algo de todos los días. Para mí, enfrentarlo acá, ya era un sueño cumplido. Es increíble jugar en este estadio, es una atmósfera maravillosa”, comentó La Nave ante semejante logro.

En cuanto a cómo lo observó a Djokovic dentro de la cancha, el argentino expresó: “No se lo vio nunca muy cómodo con los golpes ni con la parte física, eso es real. En el quinto set estaba un poco tocado, la verdad. Pero bueno, me tuve que concentrar en lo mío, no hay muchas chances de jugar con un ídolo así en un escenario como este que es el patio de su casa, creo que tiene más de 100 partidos en el Arthur Ashe. Es increíble la verdad lo que estoy sintiendo en este momento”.

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En ese tramo del partido, el argentino también se apoyó especialmente en su equipo para no perder la concentración. “Lo más importante es estar concentrado, me agarré mucho de mi equipo. Estaba muy enojado cuando me quiebran en el tercer set, porque venía parejo, venía manteniendo mi saque pero Novak venía sacando muy bien y bueno, es difícil a veces jugar con alguien que también sabe hacer todo”, contó.

Mariano Navone firmó uno de sus mejores triunfos al derrotar al serbio Novak Djokovic (Crédito: REUTERS/Robert Deutsch)

La prioridad, ahora, será recuperarse para llegar en las mejores condiciones al próximo partido, que será ante el vencedor del duelo entre el suizo Stanislas Wawrinka (127°), campeón del US Open en 2016, quien recibió una invitación para ser parte del cuadro principal en su última temporada como tenista profesional, y el italiano Matteo Berrettini (43°). “Ahora lo más importante es cuidar el cuerpo, comer, hacer la recuperación que tenga que hacer. Estoy hace 4 horas y media corriendo de lado a lado, así que lo más importante es la recuperación”, sentenció La Nave.

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Con este triunfo, el bonaerense se convirtió en el primer jugador en más de 20 años en eliminar al balcánico en la primera ronda de un Grand Slam, algo que solo había logrado el estadounidense Paul Goldstein en el Australian Open 2006. Además, se convirtió en el segundo argentino en vencer al serbio en un major, después de Guillermo Coria, quien lo derrotó en la ronda de 64 de Roland Garros 2005.

De esta manera, Navone se suma al selecto grupo integrado por Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Martín del Potro y Thiago Tirante, los otros argentinos que lograron vencer a Nole. En 69 partidos disputados ante tenistas argentinos, el serbio perdió nueve.

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