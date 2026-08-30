El delantero estrella que ficharía el Barcelona en medio del conflicto con el Atlético de Madrid por el pase de Julián Álvarez

Gabriel Jesus será parte del FC Barcelona (Reuters)

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El FC Barcelona habría alcanzado un acuerdo definitivo para el fichaje del delantero brasileño Gabriel Jesus, quien dejará el Arsenal para sumarse al club catalán en las próximas horas, según informó el medio español Sport.

Tal como detalló el medio en cuestión, la operación se habría cerrado tras días de intensas negociaciones, y el atacante de 29 años solo debe superar el reconocimiento médico previsto para este lunes en la Ciudad Condal para convertirse oficialmente en jugador azulgrana. El traspaso, que responde a la urgente necesidad de un ‘9’ puro tras la salida de Robert Lewandowski, se concretó por una cifra de 10 millones de euros más variables, según confirmaron tanto Sport como Mundo Deportivo y fuentes del club consultadas por periodistas especializados.

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La llegada de Gabriel Jesus se produce tras la imposibilidad de acceder al objetivo prioritario de los últimos meses, el argentino Julián Álvarez. Tal como detalló Mundo Deportivo, la directiva de Atlético de Madrid mantuvo una postura intransigente y se negó a negociar la salida de su delantero hacia el conjunto azulgrana. Según el comunicado del equipo madrileño, el entorno colchonero calificó la situación como una cuestión de “dignidad”, e incluso acusó al Barcelona de impulsar una campaña de presión mediática que, a su juicio, afectó directamente al jugador argentino. Esta tensión institucional acabó por bloquear cualquier vía de diálogo y forzó a la dirigencia comandada por Deco a buscar soluciones alternativas en el tramo final del mercado.

El perfil de Gabriel Jesus emergió rápidamente como opción prioritaria en las oficinas del Camp Nou. Sport confirmó que el actual técnico azulgrana, Hansi Flick, respaldó de inmediato la operación al considerar que el jugador brasileño puede aportar experiencia, movilidad y gol en la posición de delantero centro. Cabe destacar que durante los primeros partidos de Liga, el club había recurrido a Raphinha como falso ‘9’, pero la llegada del brasileño supone una apuesta específica y estratégica para el puesto.

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Las negociaciones por Julián Álvarez llegaron a un punto de no retorno (Efe)

El contrato de Gabriel Jesus con el Barcelona será por dos temporadas con opción a una tercera, según destacaron los medios catalanes. El delantero, que tenía vínculo con el Arsenal hasta 2027, contaba con un protagonismo decreciente en el equipo de Mikel Arteta ante la presencia de Kai Havertz y el impacto del sueco Viktor Gyokeres. Esta situación facilitó que el club londinense rebajara sus pretensiones económicas para liberar masa salarial y permitió que las conversaciones avanzaran rápidamente en los últimos días del mercado estival, que cierra entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre.

La trayectoria de Gabriel Jesus en Europa está respaldada por registros contundentes: anotó 95 goles en 236 partidos bajo la dirección de Pep Guardiola en el Manchester City y sumó 33 tantos en 123 partidos oficiales con el Arsenal, según los datos aportados por Mundo Deportivo. Además, el club catalán se informó sobre la recuperación total del futbolista tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida en enero de 2025. Los informes médicos recabados por la dirección deportiva avalan que el atacante está en condiciones óptimas para integrarse a las órdenes del cuerpo técnico.

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A su vez, MD enfatizó que la llegada de Gabriel Jesus no cierra la puerta al fichaje de Julián Álvarez en ventanas de transferencias futuras. Fuentes del club señalaron que ambas operaciones son independientes y que el interés por el delantero argentino persiste.

La incorporación de Gabriel Jesus responde a la necesidad del Barcelona de reconfigurar su ataque tras la salida de figuras como Lewandowski y Ferran Torres, responsables de 40 goles la temporada pasada. Si supera las pruebas médicas, Gabriel Jesus será presentado como nuevo jugador azulgrana en los últimos compases de un mercado de fichajes marcado por la urgencia y la reconfiguración del ataque culé.

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