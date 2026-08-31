Sociedad

Choque y vuelco en San Cristóbal: un herido debió ser trasladado al Hospital Ramos Mejía

Un siniestro en la avenida San Juan provocó lesiones a un conductor y daños en varios vehículos. Además, se produjeron otros accidentes en distintos puntos de la ciudad

Choque y vuelco en San Cristóbal
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Un automóvil protagonizó un violento choque y vuelco en la avenida San Juan al 3200, en el barrio de San Cristóbal, durante la madrugada, que terminó con el conductor herido y una reducción parcial del tránsito en la zona. El hecho ocurrió cerca de las 5.35, cuando el vehículo impactó y volcó, afectando además a tres autos que se encontraban estacionados.

El SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), la Policía de la Ciudad y los Bomberos del Destacamento Miserere acudieron al lugar y confirmaron que el conductor, un hombre de 35 años, sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital Ramos Mejía.

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Según el parte oficial al que accedió Infobae, el incidente obligó a reducir dos carriles de la avenida San Juan mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos. La zona permanece parcialmente cortada durante las primeras horas del día.

Un automóvil blanco volcado sobre su techo en la calle junto a una ambulancia del SAME y automóviles estacionados durante la noche
Un automóvil permanece volcado sobre el asfalto junto a una ambulancia del SAME tras un siniestro vial en el barrio de San Cristóbal.

En otro episodio registrado minutos antes, a las 4.58 en la calle Albariño, entre Ramón Falcón y García de Cossio, en el barrio de Villa Luro, un auto chocó contra vehículos estacionados. El reporte de la Policía Comunal 10 indicó que hubo dos lesionados.

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Fuentes del caso señalaron a este medio que los ocupantes del vehículo estaban dormidos dentro del auto al momento del impacto y que no se realizaron test de alcoholemia. Luego del choque, los involucrados se retiraron del lugar a bordo de un servicio de transporte de pasajeros, sin que se reportaran otros vehículos afectados en este hecho.

Sin embargo, no fueron los únicos incidentes en este comienzo de semana. La madrugada y primeras horas de hoy también estuvieron marcadas por otros tres incidentes viales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, que involucraron a automóviles, bicicletas y motocicletas. Los hechos, reportados por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y la Policía de la Ciudad, reflejan la persistencia de situaciones de riesgo en la vía pública.

Choque y vuelco en San Cristóbal

El primer hecho se registró a las 2.50 en el cruce de Catamarca y avenida Rivadavia, donde un automóvil colisionó con una bicicleta. El ciclista, un hombre de 26 años, sufrió un traumatismo leve en una pierna, según informó el SAME. Tras la evaluación médica, los profesionales determinaron que no era necesario su traslado a un centro de salud. La intervención quedó bajo la órbita de la Policía de la Comuna 3A.

Minutos después de las 6.20, en avenida Coronel Cárdenas y Juan Bautista Alberdi, se produjo un choque de moto. La Policía de la Comuna 9 reportó que dos personas resultaron heridas. Según el parte oficial, ambos lesionados recibieron atención en el lugar, aunque no se especificó la gravedad de sus lesiones ni la necesidad de traslados.

Cinco minutos más tarde, a las 6.25, el SAME acudió a avenida Independencia y avenida Entre Ríos por un nuevo incidente entre un automóvil y una bicicleta. En este caso, el ciclista, un hombre de 30 años, resultó lesionado. Las autoridades no detallaron la magnitud de las heridas ni si requirió derivación hospitalaria.

Choque en Villa Luro

Los tres episodios, distribuidos en diferentes barrios y horarios, motivaron la actuación coordinada de los equipos de emergencia y las comisarías correspondientes. El SAME y la Policía de la Ciudad destacaron la rápida respuesta ante los llamados y recordaron la importancia de extremar precauciones tanto para conductores como para peatones y ciclistas.

Además, el servicio de emergencias médico informó que, durante el último fin de semana, entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto, participó en 167 incidentes de tránsito, en los cuáles asistió a más de 312 personas en total.

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