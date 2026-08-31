El régimen de Irán afirmó que atacó una instalación militar de EEUU en Emiratos Árabes Unidos (REUTERS)

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Irán afirmó este lunes que atacó con decenas de drones a personal militar estadounidense en la base aérea de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos, en represalia por el ataque de Estados Unidos contra la isla iraní de Larak, en el estrecho de Ormuz, informó la televisión estatal.

El Ejército iraní señaló que “apuntó a las zonas donde helicópteros y personal estadounidense están estacionados en la base de Al Minhad, utilizando decenas de drones de ataque”.

Según un comunicado difundido por agencias de noticias iraníes, el departamento de relaciones públicas del Ejército indicó que los drones fueron lanzados “a primera hora de la mañana” contra la base ubicada en Emiratos Árabes Unidos.

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El Ejército afirmó que la ofensiva tuvo como objetivo las zonas de la instalación donde estaban estacionados efectivos y helicópteros estadounidenses.

Teherán sostuvo que el ataque fue una represalia por la muerte de miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y civiles iraníes en el ataque estadounidense contra la isla de Larak.

La versión iraní no aportó en el comunicado más detalles sobre el alcance del ataque contra la base de Al Minhad.

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