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Putin, Xi y líderes de Asia se reúnen en Kirguistán en una cumbre marcada por las guerras de Ucrania e Irán

El encuentro de dos días se desarrolla en el 25° aniversario de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y con varios de sus integrantes afectados por conflictos armados y disputas comerciales

Putin, Xi y líderes de Asia se reúnen en Kirguistán en una cumbre marcada por las guerras de Ucrania e Irán (REUTERS)
Putin, Xi y líderes de Asia se reúnen en Kirguistán en una cumbre marcada por las guerras de Ucrania e Irán (REUTERS)
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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de China, Xi Jinping, se reúnen este lunes en Kirguistán con más de una docena de líderes en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), un bloque regional que busca ampliar su influencia frente a Occidente. El encuentro de dos días se desarrolla en el 25° aniversario de la organización y con varios de sus integrantes afectados por conflictos armados y disputas comerciales.

La OCS reúne a Rusia, China, India, Pakistán, Irán, cuatro países de Asia Central y Bielorrusia, aliado de Moscú. Xi llegó el domingo a Biskek, la capital kirguisa, y calificó las relaciones entre China y Kirguistán como un “período dorado”, en un contexto de mayor presencia de Beijing en una región que durante décadas permaneció bajo una fuerte influencia rusa.

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Putin y Xi utilizaron en anteriores cumbres de la OCS estos encuentros para promover su visión de un mundo multipolar y exhibir una posición común frente a Estados Unidos y sus aliados. La reunión de este año tiene lugar cuatro años y medio después de la invasión rusa de Ucrania y seis meses después del inicio de la guerra entre Washington y Teherán.

Irán estará representado por su presidente, Masoud Pezeshkian, quien participará de una sesión plenaria junto con Putin, Xi, el primer ministro de India, Narendra Modi, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. La reunión será presidida por el líder de Kirguistán, Sadyr Japarov.

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También se espera la presencia del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aunque su país no forma parte de la OCS como miembro pleno.

Irán estará representado por su presidente, Masoud Pezeshkian, quien participará de una sesión plenaria junto con Putin, Xi, el primer ministro de India, Narendra Modi, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (REUTERS)
Irán estará representado por su presidente, Masoud Pezeshkian, quien participará de una sesión plenaria junto con Putin, Xi, el primer ministro de India, Narendra Modi, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (REUTERS)

Además de su participación en la sesión plenaria, Putin prevé mantener reuniones bilaterales con Pezeshkian y Xi, entre otros líderes, según informó el portavoz del Kremlin, Yuri Ushakov.

El encuentro entre Putin y el presidente iraní adquiere relevancia por el fortalecimiento de los vínculos entre Rusia e Irán, dos de los países más sancionados del mundo. Moscú y Teherán profundizaron sus relaciones militares y económicas desde la invasión rusa de Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Moscú y Beijing contra el suministro de armas a Irán. La reunión entre Putin y Pezeshkian se produce además pocos días después de un inusual viaje a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe. Medios estadounidenses especularon con que el funcionario pudo abordar con sus pares rusos cuestiones relacionadas con Ucrania e Irán.

La OCS se concentró históricamente en asuntos económicos, pero cobró mayor relevancia durante los últimos años bajo el liderazgo de Rusia y China. Además de sus diez miembros, la organización cuenta con 15 países asociados como socios de diálogo, entre ellos Turquía, Arabia Saudita y Qatar. Afganistán y Mongolia tienen la condición de países observadores.

La declaración fundacional de la organización establece que la OCS “no es una alianza dirigida contra otros Estados”. Sin embargo, Putin y Xi pronunciaron en distintas cumbres discursos críticos de Occidente.

La OCS se concentró históricamente en asuntos económicos, pero cobró mayor relevancia durante los últimos años bajo el liderazgo de Rusia y China (REUTERS)
La OCS se concentró históricamente en asuntos económicos, pero cobró mayor relevancia durante los últimos años bajo el liderazgo de Rusia y China (REUTERS)

En la reunión del año pasado, Putin acusó a los países occidentales de provocar la guerra de Ucrania, mientras que Xi condenó los “actos de intimidación” en referencia a las tensiones entre China y Estados Unidos.

La cumbre de Biskek tiene lugar mientras algunos integrantes de la OCS atraviesan guerras abiertas, como los conflictos de Ucrania e Irán, o disputas comerciales con Estados Unidos. Washington impuso aranceles a productos chinos e indios y elevó la presión económica sobre Teherán.

Este mes, Estados Unidos aplicó sanciones secundarias contra socios comerciales de Irán en sectores como el oro, la tecnología, los activos digitales, la aviación y el transporte marítimo, con el objetivo de afectar la economía iraní. Washington también amenazó con imponer sanciones a los aliados de Irán. China, uno de los principales compradores de petróleo iraní, respondió que defenderá “firmemente” sus intereses.

Irán vive bajo sanciones desde que la Revolución de 1979 terminó con la llegada de las autoridades islámicas al poder. Teherán sostuvo de forma reiterada que no cederá ante la presión económica, aunque Pezeshkian reconoció que el país atraviesa “dificultades económicas”.

Irán se incorporó a la OCS en 2023. El experto en relaciones internacionales Mohammad Hassan Najmi afirmó a AFP que Teherán “cree que su membresía y participación activa en estas alianzas pueden permitirle eludir las sanciones estadounidenses y europeas”.

Sin embargo, Najmi puso en duda los beneficios concretos que la organización puede ofrecer a Irán. Según el especialista, “en tiempos de crisis, estas alianzas rara vez han permitido a Irán resolver sus dificultades”.

Este mes, Estados Unidos aplicó sanciones secundarias contra socios comerciales de Irán en sectores como el oro, la tecnología, los activos digitales, la aviación y el transporte marítimo, con el objetivo de afectar la economía iraní (REUTERS)
Este mes, Estados Unidos aplicó sanciones secundarias contra socios comerciales de Irán en sectores como el oro, la tecnología, los activos digitales, la aviación y el transporte marítimo, con el objetivo de afectar la economía iraní (REUTERS)

La OCS sostiene que representa alrededor del 40% de la población mundial y el 25% del producto interno bruto global, aunque sus integrantes mantienen diferencias en materia política, económica y estratégica.

Rusia y China compiten por influencia en Asia Central, una región rica en recursos naturales y clave para el transporte de mercancías entre Europa y Asia. Al mismo tiempo, Beijing mantiene en distintos momentos relaciones tensas con India y Pakistán, otros dos miembros de la organización.

(Con información de AFP)

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