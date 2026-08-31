El Informe que Nuevo León debe escuchar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa (EFE/Isaac Esquivel)

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Un Informe de Gobierno puede ser una ceremonia o una oportunidad para entender hacia dónde va un país. El próximo 1 de septiembre, la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presentará su Segundo Informe y los mensajes que ha compartido anticipan algo mucho más importante que una lista de logros, una forma y estrategia integral para gobernar bajo un principio claro: “Honestidad con resultados”.

Y los resultados de nuestra Presidenta tienen rostro. Salud Casa por Casa ha realizado más de 18 millones de consultas gratuitas. El Estado Mexicano dejó de esperar a que las personas mayores pudieran llegar a una clínica y decidió tocar a su puerta.

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A esa atención cercana se suma una expansión de la infraestructura hospitalaria: 33 hospitales nuevos en 23 meses, 36 centros de salud y consultorios, y 11 unidades de medicina familiar. Porque reconocer la salud como un derecho no basta: hay que construir, equipar y acercar la atención.

Las Becas para el Bienestar llegan a estudiantes de todos los niveles. La Presidenta lo resume con claridad: “Cuando hay acceso a la educación, cambia todo”. También está la recuperación de los trenes de pasajeros, con una meta de tres mil kilómetros de vías modernas y seguras. Entre ellas, la conexión Monterrey-Nuevo Laredo, estratégica para integrar ciudades, industria y frontera.

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Se suma Vivienda para el Bienestar, que combina nuevas casas, reestructuración de créditos y entrega de escrituras.

Vistos por separado, son programas y obras. Vistos en conjunto, expresan un plan integral: cuidar a las personas, ampliar derechos, conectar regiones y fortalecer las capacidades productivas de México. Ése es el contenido central del Informe y la lección que Nuevo León debe escuchar.

Nuestro estado tiene empresas, universidades, trabajadores y talento de clase mundial, pero hemos ya cinco años sin una estrategia capaz de integrar esas fortalezas.

La vivienda debe planearse junto al transporte y no lo hemos hecho. La inversión necesita agua, energía, seguridad y certeza jurídica, y ha sido una carencia crónica en Nuevo León. La infraestructura hospitalaria debe acompañar el crecimiento de las ciudades. Y la educación debe preparar a nuestros jóvenes para la nueva economía. Nuevo León no carece de potencial. Necesita un plan que convierta ese potencial en calidad de vida.

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Por eso trabajar con la Presidenta de todas y todos los mexicanos no es un gesto o asunto exclusivamente partidista. Es una decisión estratégica para el desarrollo del estado que nos debe convocar a todos por encima de cualquier ideología.

México tiene rumbo, programas nacionales e infraestructura. Nuevo León tiene industria, universidades, capacidad empresarial y cultura de trabajo. La oportunidad consiste en unir ambas fortalezas mediante una Gran Alianza con México.

Ésa es la función de nuestra 4T Norteña en la defensa de la Transformación en nuestro estado: llevar el Plan México al territorio nuevoleonés. Si México impulsa becas, Nuevo León debe conectar a los jóvenes con los empleos de la nueva economía. Con la 4TNorteña como método de gestión gubernamental se impulsó a 12 mil Becarios de la Transformación para preparatoria.

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Si México construye vivienda, la 4T Norteña creó los programas de simplificación administrativa y reducción de trámites locales para facilitar suelo, permisos, agua y servicios para acercar los hogares a los empleos. Si el Plan México amplía hospitales, debemos anticipar el crecimiento urbano y garantizar atención cercana como se hizo con la Estancia del Adulto Mayor, un Centro de Rehabilitación Integral, Escuelas de Artes y Oficios Tecnológicas y un Centro Libre para la Mujer.

Y si México recupera los trenes de pasajeros, Nuevo León debe aprovechar esa infraestructura para consolidarse como motor industrial, logístico y fronterizo, como lo hizo la 4TNorteña atrayendo empresas globales a la Zona Metropolitana.

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El Segundo Informe mostrará lo que México está construyendo con una visión amplia y disciplinada. Para Nuevo León debe ser también una invitación para dejar atrás la improvisación y volver a avanzar con rumbo. Yo voy por la Gran Alianza con México.

Porque cuando una Presidenta como la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo pone el rumbo preciso y Nuevo León aporta trabajo, industria, talento y Norte, el desarrollo deja de ser una promesa y comienza a sentirse en cada hogar.

Esa es la importancia del Informe para nuestro estado: entender que, trabajando junto a México, podemos llegar mucho más lejos.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo y aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, México.

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