Economía

Infobae en Vivo tendrá un especial de “Economía de Quincho” con Pablo Quirno como invitado

Este lunes 31 de agosto, desde las 21, la emisión tendrá como eje la agenda internacional de la Argentina, con información de último momento, novedades sobre la comitiva papal y los nuevos acuerdos y vínculos que impulsa el país

Infobae en Vivo “Economía de Quincho”
“Economía de Quincho” tendrá una emisión especial en Infobae en Vivo con Pablo Quirno de invitado
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Este lunes, después de Infobae al Regreso, Damián Di Pace encabezará una edición especial de “Economía de Quincho” con Pablo Quirno como invitado exclusivo. La conversación estará atravesada por el comercio exterior, las relaciones internacionales y las oportunidades que pueden surgir a partir de los nuevos vínculos que la Argentina está construyendo con otros mercados y gobiernos.

Uno de los ejes será la inserción internacional del país y los avances en materia de comercio exterior. Quirno se referirá a los nuevos acuerdos y entendimientos que se están generando, las oportunidades que pueden representar para la Argentina y el impacto que podrían tener en el comercio, las inversiones y la actividad de las empresas.

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La entrevista también incluirá novedades sobre las gestiones que se desarrollan desde Cancillería y la estrategia de apertura comercial. Además, la emisión contará con información de último momento vinculada con la comitiva papal.

Un espacio para quienes trabajan, producen e invierten

“Economía de Quincho” está pensado para quienes emprenden, trabajan, producen e invierten en la Argentina. Su propuesta busca abordar la economía y la política desde una perspectiva que combina análisis, profundidad y debate con un tono relajado, directo y cercano.

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La conducción está a cargo de Damián Di Pace, acompañado por Gustavo Lazzari, Jorge Giacobbe y Fausto Spotorno. El equipo aporta distintas miradas sobre la economía, los mercados, la política y la realidad argentina, con especial atención a las decisiones y transformaciones que impactan en la actividad productiva.

La edición especial tendrá así una agenda centrada en la relación de la Argentina con el mundo y en los cambios que atraviesa su inserción internacional.

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