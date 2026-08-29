Revelaron la respuesta de Julián Álvarez al entrenador del Arsenal en medio de la negociación con Atlético de Madrid

Atlético de Madrid ya confirmó que no negociará con Barcelona, mientras Arsenal se ilusiona con tener a Julián Álvarez

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A cuatro días de que el mercado de pases termine en España, el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid permanece en una nebulosa. El atacante se ausentó de dos entrenamientos en la última semana y no viajó con la delegación que le ganó este sábado al Sevilla por 3-1 en Andalucía mientras aguarda conocer cuáles serán los próximos pasos en su carrera.

A propósito de esto, el periodista de The Athletic, David Ornstein, uno de los más reconocidos a la hora de brindar información sobre el mercado de pases, fue consultado en una entrevista para la cadena TNT Sports sobre qué sucederá con la Araña, luego de que Barcelona y Arsenal de Inglaterra hayan mostrado interés por él.

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“El Arsenal está dispuesto a llegar a un acuerdo entre clubes, pero quieren que el jugador también muestre interés y hasta ahora no ha dado ninguna señal. Habló con Mikel Arteta y le dijo que no quiere ir”, reveló Ornstein sobre la comunicación que habría mantenido el atacante con el entrenador del equipo campeón de la Premier League.

En este sentido, el corresponsal evitó ser tajante frente a una eventual modificación en la postura del cordobés: “Eso podría cambiar. ¿Podría reconsiderarlo en los próximos días? Estas situaciones siempre pueden cambiar, así que no quiero afirmarlo de manera definitiva. Pero en este momento no se está desarrollando como algunos han sugerido o esperado".

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Julián Álvarez se ausentó de dos entrenamientos en la última semana por una "indisposición", según informó la agencia EFE (Créditos: EFE/ Víctor Lerena)

Esto se produce porque Julián Álvarez ya manifestó su deseo de jugar en el Barcelona, pero el Colchonero declaró en varias oportunidades que no iba a negociar con el ganador de la última Liga de España: “Si sale del Atlético, el club ya le cerró la puerta al Barcelona. Eso no sucederá. Harían un trato con el Arsenal”.

En charla con Steven Gerrard y Olivia Buzaglo, David Ornstein manifestó que es “imposible de calcular” un hipotético porcentaje para concretar el traspaso, aunque remarcó que la probabilidad de un acuerdo es “baja”, a causa de que Julián siempre priorizó al Barcelona en su elección. “El objetivo del Arsenal sería Julián Álvarez y, si no lo consiguen, probablemente sigan con lo que tienen. Pero veremos, nunca se sabe hasta el cierre del mercado”, sentenció.

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Horas atrás, el CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, había confesado por primera vez que analizaba la salida del futbolista de la selección argentina si no estaba cómodo en el club, pero la única condición es que su partida no sea al Blaugrana: “Si él cree que es incompatible estar en el Atlético de Madrid buscaremos una alternativa, pero nunca será el Barcelona”.

Marcó 49 goles y brindó 17 asistencias en 107 partidos con Atlético de Madrid (Créditos: Reuters/Marcelo Del Pozo)

Además, el entrenador Diego Simeone evitó puntualizar en su pupilo a la hora de referirse a lo que puede suceder en el final de la ventana de transferencias. “Hay que estar atentos a todo, siempre pueden pasar cosas. Lo digo hace 15 años, no lo digo por algo en particular. Siempre puede pasar algo porque la posibilidad está mientras el mercado esté abierto”, aseguró en la conferencia de prensa posterior al triunfo en la cancha del Sevilla.

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Más allá de esto, fue consultado sobre el estado anímico de Julián en diálogo con Movistar Plus: “Está en su proceso personal. Nosotros estaremos acá para ayudarlo desde lo deportivo y que él nos ayude porque es un jugador extraordinario”. El Rojiblanco volverá a jugar el sábado próximo desde las 11:15 (hora argentina) ante Athletic Club en Bilbao.

Julián Álvarez no fue convocado para el estreno por la Liga de España ante Málaga (2-0) y sumó 24 minutos en el empate 2-2 frente a Villarreal como local en un encuentro marcado por la estruendosa lluvia de silbidos de los hinchas hacia él. “Quiero cumplir mi sueño”, había declarado durante el Mundial 2026 para expresar su intención de emigrar al ex equipo de Lionel Messi. ¿Qué pasará? Es cuestión de tiempo para saberlo.

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