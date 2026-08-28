La vía legal que tiene Julián Álvarez para salir del Atlético de Madrid rumbo al Barcelona

Julián Álvarez tiene una vía legal para romper de forma unilateral su contrato con el Atlético de Madrid si el club no acepta su salida al Barcelona. (EFE/Kiko Huesca)

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El caso de Julián Álvarez mantiene en vilo al fútbol europeo y según trascendió, el delantero argentino tiene a disposición una vía legal para romper de forma unilateral su contrato con el Atlético de Madrid si se mantiene firme la decisión del club colchonero de no dejarlo marchar al Barcelona. Esta opción figura en el Real Decreto 1006/1985, que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales en España, y traslada a la jurisdicción social la fijación de una eventual indemnización cuando no existe acuerdo previo entre las partes.

Según informó Mundo Deportivo, esa alternativa gana peso en la actual posición que mantiene el Atlético de Madrid con Julián Álvarez ante el interés del FC Barcelona, después de que las conversaciones entre ambos clubes por la venta del cordobés hayan quedado estancadas. De acuerdo con el análisis del diario catalán, la operación ya no pasa solo por una negociación de traspaso o por el pago íntegro de la cláusula, sino por una posible rescisión impulsada por el propio futbolista.

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La base jurídica se encuentra en el artículo 16 del Real Decreto 1006/1985. El texto oficial del Boletín Oficial del Estado establece que “la extinción del contrato por voluntad del deportista profesional, sin causa imputable al club, dará a éste derecho, en su caso, a una indemnización”, y precisa que, a falta de pacto, esa suma de dinero deberá fijarla la justicia laboral según las circunstancias de orden deportivo, el perjuicio causado a la entidad y los motivos de la ruptura.

Julián Álvarez sigue sin entrenarse con el Atlético de Madrid por tercer día consecutivo en medio del conflicto por su futuro. (EFE/ Kiko Huesca)

Ese encuadre modifica el foco del debate. En lugar de una salida automática mediante el pago de la cláusula contractual, el caso quedaría sometido a una valoración judicial. Mundo Deportivo ya había expuesto esa posibilidad en junio, cuando detalló que una eventual ruptura unilateral permitiría discutir ante los tribunales una cantidad distinta de la fijada en el contrato del delantero argentino, que sigue sin entrenarse con Atlético de Madrid por tercer día consecutivo.

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Otro punto relevante del artículo 16 aparece en su segundo apartado. La norma señala que, si el deportista firma con otro club dentro del plazo de un año desde la extinción, esa nueva entidad será responsable subsidiaria del pago de las obligaciones económicas que se fijen. En este supuesto, el Barcelona quedaría expuesto a esa responsabilidad si incorporara a Julián Álvarez después de una ruptura unilateral con el Atlético de Madrid.

Para entender por qué este tipo de conflictos adopta una forma distinta en el fútbol español, Relevo recordó en una nota reciente que la cláusula de rescisión responde a una lógica jurídica específica del mercado local. Según esa explicación, la rescisión formal la ejecuta el futbolista y no el club comprador, lo que sitúa al jugador en el centro del procedimiento y convierte la discusión económica en una cuestión laboral además de deportiva.

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La cláusula de rescisión de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid está fijada en 500 millones de euros, pero los tribunales laborales podrían discutir otra cifra.

La discusión sobre la proporcionalidad de las cláusulas también tiene antecedentes judiciales. Un trabajo publicado por IUSPORT repasa casos en los que la jurisdicción social analizó si la cifra pactada en el contrato guardaba relación con los parámetros indemnizatorios previstos en el Real Decreto 1006/1985. Esa línea de interpretación sostiene que una cláusula elevada puede servir como referencia, aunque no obliga de forma automática al juez a reproducirla en su integridad. Cabe recordar que la rescisión de contrato del argentino con el Atlético está fijada en 500 millones de euros.

En el caso de Julián Álvarez, la hipótesis jurídica se mueve todavía en el plano teórico. Ninguno de los medios españoles informó que el jugador haya decidido activarla o que el Barcelona esté preparado para sostener una batalla judicial de ese alcance. Lo que sí queda claro en la norma es que, si el conflicto avanzara por ese camino, el desenlace dependería de los tribunales laborales españoles.

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