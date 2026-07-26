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Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su participación en el GP de Hungría

Tras su actividad en el fin de semana en Hungaroring, el argentino de Alpine se presentará nuevamente en Países Bajos tras el receso

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Franco Colapinto en la carrera del GP de Hungría de la F1 (REUTERS/Bernadett Szabo)
Franco Colapinto en la carrera del GP de Hungría de la F1 (REUTERS/Bernadett Szabo)

Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Hungría disputado este domingo en el Autódromo de Hungaroring, en Budapest. Fue la decimoprimera fecha de la temporada y la última previa al receso por el verano boreal. Alpine no tuvo un gran fin de semana, ya que fue superado por sus rivales de forma contundente.

El piloto argentino de 23 años quedó detrás de su compañero de equipo de Alpine, el francés Pierre Gasly, quien cruzó la bandera a cuadros en el 12° puesto, sin sumar puntos. Lando Norris, de McLaren, ganó una carrera por primera vez en la temporada, seguido de Max Verstappen (Red Bull) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

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El cierre de la primera parte del calendario dejó además un cambio en la tabla por equipos: Alpine cedió la quinta posición en el Campeonato de Constructores frente a Racing Bulls. Tanto Colapinto como Gasly sufrieron el rendimiento del monoplaza francés y quedaron relegados en la grilla del Hungaroring.

Luego del evento celebrado en la capital húngara, la Máxima se tomará un descanso de aproximadamente un mes por las vacaciones por el verano boreal. Se frenará toda la actividad en la pista y en las fábricas de las escuderías. En este contexto, el calendario oficial volverá recién en el GP de Países Bajos del 21 al 23 de agosto, el mítico trazado de Zandvoort.

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La jornada también dejó una novedad para el calendario: se confirmó que Malasia volverá a albergar una carrera de la categoría a principios de octubre. La cita llevará el nombre de Gran Premio de Bahréin por razones de patrocinio y reemplazará a las fechas canceladas por el conflicto en Medio Oriente.

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- 9° de la Sprint en Canadá

10- 6° en el Gran Premio de Canadá

11- 15° en el Gran Premio de Mónaco

12- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

13- 15° en el Gran Premio de Austria

14- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

15- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

16- 10º en el Gran Premio de Bélgica:

17- 15° en el Gran Premio de Hungría

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

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