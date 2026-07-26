Cultura

Las playas del Desembarco de Normandía y el monte Olimpo se suman al Patrimonio Mundial de la Unesco

El anunció del comité de la agencia de la ONU también incluyó el castillo de Alamut, en Irán, los teatros en condominio de los siglos XVIII y XIX en Italia y las fortalezas reales capetianas de Lenguadoc, en Francia, entre otros

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Las playas del Desembarco de Normandía y el monte Olimpo se suman al Patrimonio Mundial de la Unesco
Las playas del Desembarco de Normandía y el monte Olimpo se suman al Patrimonio Mundial de la Unesco

Las playas del Desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial y el monte Olimpo, en Grecia, están entre los sitios que se sumaron este domingo al Patrimonio Mundial de la Unesco.

El comité de esta agencia de la ONU, reunido hasta el miércoles en la ciudad surcoreana de Busan, también añadió a la lista del patrimonio el castillo de Alamut, en Irán, los teatros en condominio de los siglos XVIII y XIX en Italia y las fortalezas reales capetianas de Lenguadoc, en Francia, entre otros.

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Las playas del Desembarco son 80 km de costas del noroeste de Francia donde el 6 de junio de 1944 desembarcaron las tropas aliadas y fueron escenario de una batalla decisiva para liberar a Europa del nazismo y poner fin al conflicto.

El 6 de junio de 1944 desembarcaron las tropas aliadas y fueron escenario de una batalla decisiva para liberar a Europa del nazismo (EFE/ARCHIVO)
El 6 de junio de 1944 desembarcaron las tropas aliadas y fueron escenario de una batalla decisiva para liberar a Europa del nazismo (EFE/ARCHIVO)

Estas playas “están directamente y materialmente asociadas al desembarco (...) que desempeñó un papel decisivo en la liberación de la Europa occidental de la ocupación nazi”, dijo una representante del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) de la Unesco, durante la sesión en Busan.

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Este conjunto de sitios “conmemora simbólicamente el inmenso sacrificio humano que se hizo para derrocar una ocupación autoritaria”, añadió.

La candidatura abarcaba las cinco playas del Desembarco conocidas por sus nombres en clave Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, y otros puntos asociados a ese hecho histórico en la zona.

La Unesco destacó que este conjunto incluye búnkeres, baterías de artillería, puestos de control de tiro y nidos de resistencia, junto con rastros de campos de batalla, equipamientos bélicos originales y paisajes conmemorativos, como un cementerio estadounidense.

Las playas del Desembarco son 80 km de costas del noroeste de Francia (EFE/ Edgar Sapiña Manchado)
Las playas del Desembarco son 80 km de costas del noroeste de Francia (EFE/ Edgar Sapiña Manchado)

“Estos elementos forman un paisaje cultural excepcional moldeado tanto por los acontecimientos de 1944 como por su recuerdo perdurable”, declaró la Unesco.

La “morada” de los dioses

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco también inscribió este domingo por unanimidad “la región ampliada del monte Olimpo” en la lista de sitios naturales y culturales del Patrimonio Mundial.

Grecia celebró la inclusión de la montaña más alta del país, una reserva natural protegida y “morada” de los dioses de la Antigüedad, según la mitología griega.

“A partir de hoy [domingo], el mítico Olimpo se convierte en una montaña de toda la humanidad”, declaró el primer ministro Kyriakos Mitsotakis en Facebook.

Montañas rocosas con picos, vegetación boscosa y parches de nieve, bajo un cielo azul con nubes blancas dispersas
Con 2.914 metros de altitud, el monte Olimpo (norte) es una de las zonas con mayor biodiversidad de Europa (AP)

“La inclusión del sitio en la lista del Patrimonio Mundial fue un importante logro nacional”, agregó.

Con 2.914 metros de altitud, el monte Olimpo (norte) es una de las zonas con mayor biodiversidad de Europa, al albergar más de 2.000 plantas, entre ellas decenas de especies endémicas, así como una fauna poco común, según los expertos.

Numerosos turistas visitan “este centro de la mitología griega donde Homero evocó a los doce dioses griegos y sus palacios en el monte Olimpo”, destaca la Unesco.

Fuente: AFP

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