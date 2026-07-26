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Ryan Reynolds irrumpió en la Comic-Con disfrazado de Deadpool para pedir un papel en “Avengers: Doomsday”

El actor sorprendió en la Hall H con una intervención en pleno panel de Marvel Studios, donde bromeó con el elenco

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El actor interrumpió el panel oficial de la película para preguntar si había "adiciones de último momento" en el elenco (Instagram/@entertainmentweekly)

Ryan Reynolds se coló entre el público de la Hall H de la San Diego Comic-Con el sábado pasado disfrazado con el traje gris de Deadpool —una versión del personaje que aún no ha aparecido en el cine pero sí en los cómics de X-Force bajo el nombre de “Jeanpool”— para rogar un papel en Avengers: Doomsday ante el elenco y los directores de la película.

El actor se presentó ante la audiencia como “Ricky” y aseguró que hacía “cosplay a full”. La irrupción ocurrió mientras los directores Anthony Russo y Joe Russo, junto al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, presentaban el filme en el panel oficial.

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Reynolds dirigió su primera pregunta a Paul Rudd: “¿Dónde está Thor y por qué estaba llorando?”, en referencia a una escena de Deadpool & Wolverine (2024) en la que Chris Hemsworth, en el papel del Dios del Trueno, sostiene a un Deadpool moribundo en una secuencia ambientada en el futuro.

Rudd respondió con ironía —“¿Es fan del Wrexham?“— en alusión al club de fútbol que Reynolds y su amigo Rob McElhenney poseen. Reynolds replicó sin rodeos: “Sabes perfectamente por qué estaba llorando”.

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El intercambio más revelador llegó cuando el personaje comentó: “Parece una forma muy cara de anunciar una película. ¿Cuándo empieza el rodaje?”.

Ryan Reynolds irrumpió en la Comic-Con disfrazado de Deadpool para pedir un papel en “Avengers: Doomsday”
Ryan Reynolds irrumpió en la Hall H de la San Diego Comic-Con disfrazado de Deadpool para pedir un papel en "Avengers: Doomsday" (Instagram)

Robert Downey Jr., quien interpreta al Doctor Doom en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) tras su paso por el papel de Iron Man, le respondió directo: “Ya está terminada, hermano. Mira a tu alrededor. ¿Te golpeaste la cabeza?”.

Tras un silencio, un Deadpool visiblemente desanimado contraatacó: “¿No hay fotografía adicional, ni sobrecostos, ni adiciones de último momento?”.

Luego cortó abruptamente: “Sin más preguntas. Happy Hogan, trae el Audi. Nos vamos”. Reynolds soltó el micrófono y abandonó la sala.

Aunque la participación de la estrella en Avengers: Doomsday no ha sido confirmada oficialmente, los rumores sobre una posible aparición del personaje persisten en los medios especializados.

La última entrega protagonizada por el antihéroe, Deadpool vs. Wolverine, recaudó más de 1.300 millones de dólares en la taquilla mundial junto a Hugh Jackman.

Ryan Reynolds irrumpió en la Comic-Con disfrazado de Deadpool para pedir un papel en “Avengers: Doomsday”
La participación de Deadpool en "Avengers: Doomsday" no fue confirmada, aunque los rumores sobre su aparición siguen presentes en la conversación (Instagram/@vancityreynolds)

¿Habrá una nueva película de “Deadpool”?

Semanas antes de la Comic-Con, Ryan Reynolds confirmó en el festival Fanatics Fest que habrá “eventualmente” otra película del personaje. La declaración, recogida por Variety, abre la puerta a una nueva entrega aunque sin fechas concretas.

“Hay algunos elementos muy de nicho que creo que faltan en las películas. Hay algunas cosas que amo de lo que escribió Fabian Nicieza —cocreador del personaje— que son increíbles, y Gerry Duggan, otro amigo y escritor de cómics, que podemos incluir. Eventualmente habrá otra película de Deadpool. Va a ser genial“, dijo Reynolds al moderador Nature Luvz You.

En abril pasado, Reynolds adelantó en el programa Sunday Today que ya tiene material escrito, aunque aclaró que el antihéroe no será el eje central de la historia.

Tengo algunas cosas escritas, pero no creo que vaya a centrarlo de nuevo. Es un personaje secundario. Es alguien que funciona muy bien en grupo”, afirmó al programa.

Deadpool & Wolverine portada
La estrella de cine confirmó que habrá otra película de Deadpool, aunque no precisó una fecha para el estreno (Marvel Studios)

En una entrevista previa con THR, el actor explicó su visión sobre los límites del personaje en producciones de estilo crossover.

Si se convierte en un Vengador o en un X-Men, estamos ante el final de su historia. Deadpool funciona muy bien junto a los Vengadores y los X-Men, pero siempre necesita mantenerse como un outsider”, declaró.

Y agregó en la misma declaración: “Su sueño es ser aceptado y apreciado. Pero no puede serlo. Su mecanismo para desviar la vergüenza a través del humor solo funciona cuando lo usa para cubrir sus muchas carencias”.

Avengers: Doomsday llega a los cines de América Latina el 17 de diciembre de 2026.

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