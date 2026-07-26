Misiles balísticos rusos golpearon Kiev y dejaron al menos cinco muertos en distintas ciudades ucranianas

El centro de la localidad de Druzhkivka, en la región de Donetsk, muestra daños tras los recientes bombardeos rusos, en medio de los ataques cruzados que continúan golpeando el este de Ucrania (25 de julio de 2026, Iryna Rybakova/93.ª Brigada Mecanizada de Ucrania vía AP).

Misiles balísticos rusos impactaron en Kiev en la madrugada de este domingo, provocando incendios y dejando al menos tres civiles heridos, mientras que ataques en otras zonas de Ucrania mataron después a al menos dos personas, informaron funcionarios locales.

Los ataques se producen mientras los exitosos ataques con drones de Ucrania han frenado el avance del ejército ruso en una campaña ampliada dentro de territorio ruso, que ha provocado escasez de combustible y una presión creciente sobre el líder ruso Vladimir Putin.

En el este de Ucrania ocupado por Rusia, las autoridades instaladas por el Kremlin dijeron que un ataque con drones ucranianos había matado a cuatro civiles en la ciudad de Horlivka. Según Iván Prijodko, el alcalde designado por Rusia, la ciudad estuvo bajo fuego desde las primeras horas del domingo.

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Militares ucranianos reparan una red antidrones dañada en la localidad de Druzhkivka, región de Donetsk, en la zona de combate (25 de julio de 2026, Iryna Rybakova/93.ª Brigada Mecanizada de Ucrania vía AP).

De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas rusas derribaron durante la noche 133 drones ucranianos sobre Rusia, el mar Negro y Crimea, la península que Moscú anexó por la fuerza a Ucrania en 2014.

Ataques rusos incendian un edificio cerca del centro de Kiev

Un bombero trabaja en el sitio de un ataque ruso en Kiev, en medio de la ofensiva rusa contra Ucrania (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Kiev/Handout vía REUTERS).

Explosiones sacudieron Kiev en las primeras horas del domingo, y los escombros que cayeron provocaron un incendio en un edificio de departamentos cerca del centro histórico, según el alcalde Vitali Klitschko.

En otras zonas de la capital, los escombros incendiaron edificios, autos y estacionamientos, agregó Klitschko. Dijo que tres personas resultaron heridas, una de las cuales necesitó atención hospitalaria.

Un cráter en el sitio de un ataque ruso en Kiev, en medio de la ofensiva rusa contra Ucrania (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Kiev/Handout vía REUTERS).

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky había advertido el viernes por la noche que evaluaciones de inteligencia indicaban que Rusia preparaba misiles para un ataque de gran escala, señalando que había indicios de que esto podría ocurrir en las siguientes 48 horas.

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El Ministerio de Defensa ruso afirmó el domingo que su último ataque contra Kiev había alcanzado sitios vinculados a la producción de drones.

También el domingo, un ataque con drones contra Kharkiv—la segunda ciudad más grande de Ucrania, en el este— mató a una persona y dejó al menos seis heridos, entre ellos dos niños, informó el alcalde Ígor Terejov.

Rescatistas retiran un cuerpo de entre los escombros de una vivienda tras un ataque con drones ruso en Kharkiv, Ucrania (26 de julio de 2026, AP Photo/Andrii Marienko).

Rescatistas buscan entre los escombros de una vivienda destruida por un drone ruso en Kharkiv, Ucrania (26 de julio de 2026, AP Photo/Andrii Marienko).

En la ciudad sureña de Zaporizhzhia, una bomba planeadora rusa mató a un hombre y dejó al menos otros seis heridos, según el alcalde Iván Fiódorov. Tanto Kharkiv como Zaporizhzhia han sido blancos frecuentes de los ataques rusos, y esta última —a poco más de 20 kilómetros de la línea del frente— ha sufrido fuertes bombardeos en los últimos meses.

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Ataques cruzados que alejan la diplomacia

This photo provided by Ukraine's 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade press service and taken Saturday, July 25, 2026, shows the damaged center of the frontline town of Druzhkivka, Donetsk region, Ukraine. (Iryna Rybakova/Ukraine's 93rd Mechanized Brigade via AP)

El viernes, un importante ataque ruso cerca de Kiev mató a al menos 10 personas y dejó a unas 100 heridas, parte de un ciclo de ataques cruzados que reduce las posibilidades de alcanzar un fin diplomático a la invasión rusa de su vecino, que ya lleva más de cuatro años.

Mientras tanto, el presidente finlandés Alexander Stubb afirmó el domingo que “la posición de Ucrania es más fuerte que nunca desde que comenzó la guerra”.

Tras una llamada con su par ucraniano —y en una aparente alusión a la reciente campaña de drones de Kiev, que ha golpeado importantes sitios energéticos rusos y buscado asfixiar el suministro militar—, Stubb escribió en X que “el apoyo continuo de los socios (de Ucrania) es crucial para mantener el impulso”.

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Rumania derriba un tercer drone en tres días

El presidente rumano Nicușor Dan dijo el domingo que las fuerzas del país habían derribado otro drone que había violado su espacio aéreo, el tercero en tres días. Calificó los incidentes de “inadmisibles e intolerables”.

“Un nuevo drone fue derribado esta mañana, a las 10:13, por una aeronave F-16 de la Fuerza Aérea rumana, sobre las aguas territoriales de Rumania, en la zona de Sulina-Chilia”, escribió Dan en un posteo en X.

El día anterior, un drone que cruzó desde Ucrania hacia Rumania fue derribado en una “zona despoblada” cerca de la frontera, según una publicación de Dan en Facebook. El viernes, un drone fue derribado cerca de Padina, al noreste de la capital rumana, Bucarest.

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Dan dijo que una investigación formal sobre el ataque del viernes determinó que el arma había sido un drone tipo Shahed, comúnmente utilizado por Moscú para atacar Ucrania. Una serie de incursiones de drones, tanto de Rusia como de Ucrania, han alcanzado a Rumania y a otros miembros de la OTAN desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

(Con información de AP)