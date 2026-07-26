Misiones, canchas de polvo y mitos: El Salvador conquista el mundo de los videojuegos

Una laptop abierta muestra el logo de Roblox en primer plano mientras niños juegan fútbol con una pelota en una cancha de tierra rodeada de casas y palmeras al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, El Salvador ha dejado de ser solo un punto exótico en los mapas de grandes videojuegos internacionales para convertirse en una fuente activa de inspiración y desarrollo digital.

El país centroamericano ha irrumpido en la industria del entretenimiento interactivo, tanto como locación en títulos de alto presupuesto, como mediante la producción local de videojuegos con identidad propia. Esta transformación revela una nueva etapa en la relación entre la cultura salvadoreña y el ámbito tecnológico global.

La presencia de El Salvador en videojuegos de alcance mundial ha sido puntual, pero relevante. Uno de los ejemplos más citados es Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 (GRAW 2), producido por Ubisoft, que sitúa parte de su trama en zonas rurales y fronterizas del país.

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Reuters destacó que este título utiliza la topografía y los escenarios salvadoreños para narrar un conflicto ficticio en Centroamérica, exponiendo a millones de jugadores a paisajes y desafíos propios de la región.

El interés de la industria internacional también se ha nutrido de la riqueza arqueológica local. Plataformas clásicas como Pitfall: The Mayan Adventure han adaptado elementos visuales de sitios ceremoniales como Tazumal, San Andrés y Joya de Cerén.

: La arquitectura prehispánica de sitios como Tazumal y Joya de Cerén ha servido de inspiración visual para videojuegos de exploración y aventura.

La representación de pirámides, bajorrelieves y vegetación tropical ha permitido que la iconografía precolombina salvadoreña recorra los circuitos de consolas y computadoras en todo el mundo.

De igual manera, más allá de las grandes producciones, la vida cotidiana salvadoreña encuentra eco en videojuegos desarrollados por la comunidad.

Un caso significativo es GOL (Glory of Legends), creado en la plataforma multijugador Roblox. Este juego recrea las tradicionales canchas de polvo de los barrios y cantones, resaltando la esencia del fútbol local: uniformes desgastados, torneos improvisados y la convivencia barrial.

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La propuesta de GOL ha logrado convocar tanto a jóvenes residentes en El Salvador como a miembros de la diáspora, quienes encuentran en este entorno digital un espacio de pertenencia y memoria.

El valor nostálgico de la experiencia se suma al atractivo de la interacción, consolidando una nueva forma de expresión cultural.

Streamers de diferentes países se enfrentan en la cancha de G.O.L. Mira las mejores jugadas, las reacciones más graciosas y la camaradería en este emocionante partido multijugador.

Videojuegos y coyuntura social: la realidad política en formato lúdico

La actualidad política y social de El Salvador también ha llegado a la pantalla digital. El régimen de excepción y los planes de seguridad pública impulsados por el gobierno han motivado la creación de videojuegos independientes que abordan estos temas.

Plan Control Territorial: Extracción (PCT: Extracción), desarrollado por estudios locales como Restless Games Studio y RESUC Studios, permite al usuario asumir el rol de agentes de la Policía Nacional Civil o de las Fuerzas Armadas en operativos urbanos.

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Este tipo de juegos ha suscitado debate internacional debido a su adaptación de problemáticas reales a escenarios lúdicos. Otros títulos como Bukele: La Cacería y Bukele Run exploran, desde el humor y la estética de arcade, la persecución de figuras políticas y la navegación por obstáculos urbanos, utilizando una iconografía reconocible para el público salvadoreño.

A young man plays the video game "PCT: Extraction," inspired by Salvadoran President Nayib Bukele's fight against gangs, in San Salvador on April 13, 2023. - The "war" against gangs launched a year ago by President Nayib Bukele is the theme of a new video game where players can join the fight against criminals. (Photo by MARVIN RECINOS / AFP)

En el marco de las tradicionales Game Jams organizadas localmente, han surgido prototipos dedicados a los mitos y leyendas del país.

Personajes como El Cipitío, La Siguanaba, El Cadejo y La Tenchis protagonizan minijuegos que rescatan el relato oral y lo proyectan hacia nuevas generaciones a través de la programación digital.

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El desarrollo de videojuegos en El Salvador refleja un proceso de transformación que abarca desde la apropiación de escenarios propios en grandes franquicias hasta la creación de productos independientes con sello local.

La industria nacional, alimentada por la globalización tecnológica y el empuje creativo, continúa expandiéndose y adaptando las tradiciones, la historia y la coyuntura social del país a los lenguajes del entretenimiento interactivo.