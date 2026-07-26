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“El blooper de la temporada”: el insólito gol en contra de un arquero que generó controversias

Sergio Avellaneda fue protagonista de una jugada que dió qué hablar en las redes tras la derrota por 5-1 de su equipo

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Sergio Avellaneda convirtió en su propia valla al intentar dar un pase. Ocurrió en la segunda división del fútbol venezolano

La jornada de la Liga FUTVE 2 de Venezuela dejó una imagen que rápidamente se instaló en la conversación futbolística sudamericana. El clásico fronterizo, disputado en la ciudad de San Antonio del Táchira, terminó con una derrota de Real Frontera FC por 5-1 ante Ureña SC. Sin embargo, el marcador pasó a segundo plano tras una jugada que involucró al arquero colombiano Sergio Avellaneda, de 23 años, quien fue protagonista de un autogol que se viralizó en redes sociales y abrió el debate sobre la integridad del partido.

El episodio ocurrió cerca del minuto 30 del primer tiempo, cuando Real Frontera ya caía 0-1 en su estadio. Sin presión de los delanteros rivales, Sergio Avellaneda recibió un pase hacia atrás y buscó salir jugando por la banda derecha con un pase a ras de suelo. La acción terminó de forma inesperada: el balón ingresó directamente en su propio arco, ante la incredulidad de los presentes y de los propios compañeros del guardameta.

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El error amplió la diferencia para Ureña SC y representó un golpe del que el conjunto local no logró sobreponerse.

La jugada de Avellaneda no tardó en multiplicarse en las plataformas digitales. La secuencia del autogol fue compartida y comentada por cientos de usuarios, especialmente aficionados de Real Frontera. El clima virtual osciló entre la burla y la indignación, mientras surgían sospechas sobre el trasfondo del error.

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Algunos hinchas utilizaron el sarcasmo para referirse al desempeño del guardameta. “Tremendo arquerazo tienen”, publicó un usuario en tono irónico en las redes oficiales del club. Otros mensajes dirigieron sus críticas al cuerpo técnico: “Va a tener trabajo el entrenador de arqueros... si lo hay”, escribió otro seguidor.

Un arquero de fútbol masculino viste camiseta amarilla de manga larga y guantes negros, sosteniendo un balón de fútbol con ambas manos en un campo de juego
Avellaneda fue cuestionado a través de las redes por la jugada

Las reacciones se tornaron más graves cuando varios fanáticos deslizaron la posibilidad de que el blooper estuviera ligado al mundo de las apuestas deportivas. Entre los comentarios destacados, uno de los mensajes más compartidos fue: “Una burla ese portero. Ese llega a su casa alegre porque pegó su parley (su apuesta)”. Otro usuario apuntó: “Que el arquero los lleva a todos a cenar hoy porque le había metido todo el sueldo que gana en el equipo y lo triplicó”.

Hasta el momento de publicación, ni el cuerpo técnico de Real Frontera FC ni los directivos de la Liga FUTVE 2 han ofrecido declaraciones públicas sobre la jugada ni sobre los rumores que circularon en redes. La ausencia de un comunicado alimentó la incertidumbre entre los aficionados y observadores, que reclamaron explicaciones ante un error que consideran inusual.

A pesar de su juventud, el arquero colombiano Sergio Andrés Avellaneda Duarte cuenta con un recorrido profesional que incluye procesos formativos y experiencia en la máxima categoría. De acuerdo con los datos oficiales de la plataforma especializada Transfermarkt, el guardameta cucuteño de 23 años y 1,85 metros de estatura dio sus primeros pasos en las categorías juveniles del Cúcuta Deportivo de su país natal, para luego dar el salto al fútbol venezolano, donde formó parte de la plantilla de Rayo Zuliano en la Primera División antes de incorporarse a las filas de Real Frontera SC.

Real Frontera buscará dar vuelta la página de inmediato este miércoles 29 de julio, cuando visite a Atlético Barinas por la jornada 20 del Grupo Occidental de la Liga FUTVE 2. El compromiso se presenta como una oportunidad crucial para que el conjunto fronterizo deje atrás la dura goleada del clásico y rearmar su camino en el torneo.

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