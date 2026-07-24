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Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del GP de Hungría: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino de Alpine buscará prolongar su buen presente en la Fórmula 1 en el circuito del Hungaroring

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Hungría)

Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Hungría)

Sábado 25 de julio

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Hungría)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Hungría)

Domingo 26 de julio

Carrera a 70 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Hungría)

10:00 hsHoy

La cita en Hungría será a 70 vueltas en un trazado que cuenta con 4.381 metros de largo y tuvo su vuelta más rápida en carrera con el Mercedes de Lewis Hamilton en 2020 (1:16.627), aunque los tiempos de clasificación el año pasado estuvieron en 1:15.372de la mano de la vuelta que registró Charles Leclerc con Ferrari para ser poleman. Franco, que fue 18° delante de Gasly el año pasado a pesar de las malas paradas en boxes, había largado 14° tras pasar sorpresivamente a Q2 con un Alpine de escasa performance.

09:40 hsHoy

La Fórmula 1 saldrá a pista este fin de semana en el circuito del Hungaroring para afrontar la 11ª fecha del calendario 2026 y como antesala del parate de 26 días que tendrá la Máxima por el parón veraniego. En ese contexto, Franco Colapinto protagonizará un fin de semana por demás especial desde este viernes en el Gran Premio de Hungría.

Con 19 puntos, Franco aparece 12° en el Campeonato de Pilotos detrás de los Racing Bulls de Arvid Lindblad (22) y Liam Lawson (32), pero a 23 unidades de distancia de su compañero Gasly (42). Sin embargo, el corredor sudamericano de 23 años viene de realizar dos de sus mejores actuaciones en la F1 y finalizando en ambos casos por delante del francés. Remontó 10 posiciones en el Gran Premio de Silverstone para cruzar la meta 9° y tuvo maniobras sublimes –una de ellas ante el mismo Gasly– para ser 10° en Bélgica.

09:30 hsHoy

“Completa coincidencia”: la curiosa conferencia en la F1 entre Colapinto y dos españoles tras la final del Mundial 2026

El argentino compartió la rueda de prensa del GP de Hungría junto a Carlos Sainz y Fernando Alonso. El piloto de Alpine bromeó sobre la situación y expresó su disgusto con el actuar de algunos hinchas en los festejos

La conferencia de prensa del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 tuvo un condimento especial. A menos de una semana de la consagración de España en la final del Mundial 2026 sobre la selección argentina, Franco Colapinto compartió la sala con los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso. Más allá de que se palpitó lo que será la carrera en el Hungaroring, los tres pilotos, que son reconocidos fanáticos del fútbol, hablaron sobre la definición de la Copa del Mundo y la controversia que se generó por la rivalidad entre ambos equipos.

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09:20 hsHoy

Colapinto explicó en detalle su inolvidable doble sobrepaso ante Gasly y Lawson en el GP de Bélgica: “A veces les cuesta mirar los espejos”

El argentino completó una de las grandes maniobras de la temporada en la Fórmula 1 en el GP de Bélgica al adelantar a dos pilotos en una misma acción para sumar un punto

Franco Colapinto consumó uno de los grandes adelantamientos de la temporada en Spa-Francorchamps: superó a su compañero Pierre Gasly y Liam Lawson en una misma maniobra para sumar un punto clave para Alpine. El argentino volverá a tener actividad en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Hungría y, además de palpitar lo que será el fin de semana antes del parón de verano en Europa, explicó en detalle el doble sobrepaso en Bélgica.

Leer la nota completa
09:10 hsHoy

El trazado del GP de Hungría:

Mapa del circuito de Hungaroring con catorce curvas, tres sectores, zona de detección de velocidad, zona de modo recto y puntos de adelantamiento
El circuito del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1
09:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Gran Premio de Hungría. Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, disputará las primeras prácticas libres.

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del GP de Hungría
Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del GP de Hungría

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