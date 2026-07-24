Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del GP de Hungría: hora, TV y todo lo que hay que saber

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Silbidos, aplausos, un gesto de Paredes y el llamado de Riquelme: lo que no se vio de la vuelta de Sebastián Villa a la Bombonera El colombiano retornó a la cancha de Boca Juniors y hubo reacciones de todo tipo

Esquivó a la muerte seis veces y se convirtió en una figura del deporte: la increíble historia del “hombre más afortunado del mundo” Jack “Lucky” Lohrke fue un reconocido beisbolista, participó en la Segunda Guerra Mundial y vio cómo decenas de compañeros perdieron la vida

Los seis cambios en las reglas que se aplicaron en el Mundial y ya están en vigencia en el fútbol argentino Las modificaciones también alcanzan al Ascenso, salvo las que tienen que ver con el VAR, porque la tecnología aún no llegó a las categorías menores

Paredes puso en duda su continuidad en la Selección y habló sobre las teorías conspirativas alrededor de la final del Mundial Tras el triunfo de Boca Juniors por la Copa Sudamericana, el mediocampista lamentó la derrota de la Albiceleste ante España y echó por tierra las especulaciones sobre lo ocurrido en el campo de juego