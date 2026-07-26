Deportes

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Hungría de F1: poco ritmo con un Alpine lejos de los puntos

El argentino fue 15º e hizo lo que pudo con un auto que no rindió. Pierre Gasly tampoco pudo sumar. Se viene el receso y el argentino se encamina a seguir como titular en el team galo en 2027

Guardar
Google icon
Franco Colapinto fue 15º en Hungría (Photo by Mark Thompson/Getty Images)
Franco Colapinto fue 15º en Hungría (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Franco Colapinto resultó 15º en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, válido por la undécima fecha de la temporada y la última antes del receso por el verano boreal. El piloto argentino de 23 años hizo lo que pudo con un Alpine A526 que no tuvo ritmo ni tampoco la adherencia al asfalto deseada. El team galo sigue perdiendo rendimiento, aunque lo más importante es que el argentino se encamina a seguir como titular con la escudería francesa para 2027.

En un circuito trabajoso como el Hungaroring de 4.381 metros y donde salvo las primeras dos curvas no hay lugares de sobrepasos, Colapinto cumplió con una trabajada carrera en la que tanto él como su compañero de equipo, Pierre Gasly, en un escenario muy abrasivo para los neumáticos por la alta temperatura y el desgaste en los frenos por las curvas lentas. Luego de 70 vueltas (306 kilómetros de recorrido) ambos quedaron sin posibilidad de ingresar en la zona de puntos y su escuadra perdió el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores a manos de Racing Bulls.

PUBLICIDAD

El corredor bonaerense largó con neumáticos medios y en el comienzo superó a Nico Hülkenberg (Audi) y a George Russell (Mercedes), que tuvo una mala largada. Luego el alemán se recuperó y Franco también perdió ante el otro competidor de Audi, Gabriel Bortoleto.

En la séptima vuelta Russell dio cuenta del pilarense, quien quedó en el 15º puesto. En la vuelta 16 hizo su primera detención y le pusieron neumáticos duros, esos que tardan más en degradarse, pero que demoran más tiempo en tomar la temperatura óptima en el asfalto. Regresó a pista en la vigésima colocación, pero de inmediato superó a Sergio Checo Pérez (Cadillac). Luego avanzó otro puesto por la parada en los boxes de Carlos Sainz (Williams).

PUBLICIDAD

El bonaerense quedó lejos de la zona de puntos (Photo by Clive Mason/Getty Images)
El bonaerense quedó lejos de la zona de puntos (Photo by Clive Mason/Getty Images)

En ese lapso de la carrera Colapinto le manifestó a su ingeniero, Stuart Barlow que el auto no estaba rindiendo como esperaba, en especial en las curvas. También le preguntó sobre una posible rotura en el piso. Mientras que se ubicó en el 17º puesto detrás de Lance Stroll (Aston Martin) y más tarde quedó 16º ante la detención en boxes de Alex Albon (Williams).

En el 39º giro Franco hizo otra parada en los boxes y le pusieron otro juego del compuesto duro. Volvió a pista en la 17ª colocación y con apenas dos vueltas -con el neumático sin la temperatura óptima-, rompió los relojes con cronos de 1m24s932 y 1m24s624 (su mejor vuelta en la carrera). Ganó un puesto ante el ingreso a los boxes de Esteban Ocon (Haas).

Ante el auto de seguridad virtual para retirar el McLaren de Oscar Piastri por una falla mecánica, Gasly entró a boxes por tercera vez en la vuelta 58ª y Colapinto quedó en el 14º puesto. Al pilarense lo llamaron desde los boxes, pero decidió no entrar a hacer su tercera parada en ese momento.

Después del relanzamiento Fernando Alonso, con un Aston Martin que dio un salto de calidad en esta fecha, con caucho más fresco que Colapinto, dejó atrás a su pupilo en la Fórmula 4 Española cuando se consagró en 2019.

Colapinto se quedará en Budapest para los ensayos de Pirelli y está encaminada su continuidad como titular en Alpine en 2027 (REUTERS/Marton Monus)
Colapinto se quedará en Budapest para los ensayos de Pirelli y está encaminada su continuidad como titular en Alpine en 2027 (REUTERS/Marton Monus)

Franco cruzó la meta en la 15ª colocación en una dura competencia en el Hungaroring. Terminó a dos vueltas del ganador Lando Norris con el McLaren. El podio lo completaron Max Verstappen, con Red Bull, y Kimi Antonelli, que con su Mercedes se mantiene en la cima del Campeonato Mundial de Conductores.

Franco Colapinto se quedará en Budapest para las pruebas de Pirelli (único proveedor de neumáticos) que serán el martes y miércoles. Luego, tal como anticipó Infobae, solo se tomará unos 3/4 días de descanso y se dedicará a un entrenamiento físico y de simulador para la segunda parte del campeonato.

Se viene la pausa por el verano y el reglamento indica que las fábricas deben cerrarse. Están prohibidos los trabajos en los autos. Se apunta a un merecido descanso para los integrantes de los equipos en un calendario de 24 Grandes Premios. El reinicio del campeonato será del 21 al 23 de agosto en Países Bajos, en el Autódromo de Zandvoort y allí se esperan las mejoras en los dos monopostos de Alpine, que buscará recuperarse.

*El resumen del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpine F1 TeamFórmula 1GP de Hungría

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Luego del triunfo por Copa Sudamericana, el equipo del Vasco Arruabarrena debutará en el certamen local ante el Malevo

Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

“El blooper de la temporada”: el insólito gol en contra de un arquero que generó controversias

Sergio Avellaneda fue protagonista de una jugada que dió qué hablar en las redes tras la derrota por 5-1 de su equipo

“El blooper de la temporada”: el insólito gol en contra de un arquero que generó controversias

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su participación en el GP de Hungría

Tras su actividad en el fin de semana en Hungaroring, el argentino de Alpine se presentará nuevamente en Países Bajos tras el receso

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su participación en el GP de Hungría

Franco Colapinto terminó 15° en el GP de Hungría de F1 en una floja carrera de Alpine: Lando Norris se quedó con la victoria

El argentino sufrió con el rendimiento de su monoplaza y quedó relegado en la grilla, al igual que su compañero Pierre Gasly (12°). El británico de McLaren ganó por primera vez en la temporada

Franco Colapinto terminó 15° en el GP de Hungría de F1 en una floja carrera de Alpine: Lando Norris se quedó con la victoria

Un club italiano restringe el cabeceo en el fútbol infantil por temor a lesiones cerebrales

La preocupación por el daño neurológico modifica la formación juvenil en Europa. Equipos de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda ya eliminaron los ejercicios de remate de cabeza para jugadores menores de 12 años

Un club italiano restringe el cabeceo en el fútbol infantil por temor a lesiones cerebrales

MALDITOS NERDS

Sniper Dan llega con cientos de trabajos desopilantes y herramientas insólitas usando la mira de un francotirador

Sniper Dan llega con cientos de trabajos desopilantes y herramientas insólitas usando la mira de un francotirador

ReStory permite a jugadores gestionar un taller de reparación en la Japón de 2000, con Atari incluido

Square Enix revoluciona la crianza de monstruos en Dragon Quest Monsters: The Withered World

Sony e Insomniac Games revelan el intenso conflicto mutante en el nuevo trailer de Marvel’s Wolverine

Daybreak y Cold Iron presentan Aliens Fireteam Elite 2: El shooter cooperativo que homenajea a Ellen Ripley

ENTRETENIMIENTO

La tiktoker que acusó a su esposo de pedofilia en redes sociales fue asesinada por él dos semanas después

La tiktoker que acusó a su esposo de pedofilia en redes sociales fue asesinada por él dos semanas después

Es oficial: Ryan Gosling será Ghost Rider en la nueva película de Marvel Studios

“Black Panther″ tendrá una tercera película con un nuevo protagonista

Ryan Reynolds irrumpió en la Comic-Con disfrazado de Deadpool para pedir un papel en “Avengers: Doomsday”

Misiones, canchas de polvo y mitos: El Salvador conquista el mundo de los videojuegos

INFOBAE AMÉRICA

Las playas del Desembarco de Normandía y el monte Olimpo se suman al Patrimonio Mundial de la Unesco

Las playas del Desembarco de Normandía y el monte Olimpo se suman al Patrimonio Mundial de la Unesco

Misiles balísticos rusos golpearon Kiev y dejaron al menos cinco muertos en distintas ciudades ucranianas

Una cocina nicaragüense en la ciudad del neón: el viaje de Norma y La Fritanga en Las Vegas

La segunda fase del programa materno-neonatal llega a más de 70,000 personas en Guatemala

Juan Orlando Hernández regresa a Honduras: el costo político y social que deja el retorno del expresidente