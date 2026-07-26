Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Hungría de F1: poco ritmo con un Alpine lejos de los puntos

Franco Colapinto fue 15º en Hungría (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Franco Colapinto resultó 15º en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, válido por la undécima fecha de la temporada y la última antes del receso por el verano boreal. El piloto argentino de 23 años hizo lo que pudo con un Alpine A526 que no tuvo ritmo ni tampoco la adherencia al asfalto deseada. El team galo sigue perdiendo rendimiento, aunque lo más importante es que el argentino se encamina a seguir como titular con la escudería francesa para 2027.

En un circuito trabajoso como el Hungaroring de 4.381 metros y donde salvo las primeras dos curvas no hay lugares de sobrepasos, Colapinto cumplió con una trabajada carrera en la que tanto él como su compañero de equipo, Pierre Gasly, en un escenario muy abrasivo para los neumáticos por la alta temperatura y el desgaste en los frenos por las curvas lentas. Luego de 70 vueltas (306 kilómetros de recorrido) ambos quedaron sin posibilidad de ingresar en la zona de puntos y su escuadra perdió el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores a manos de Racing Bulls.

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El corredor bonaerense largó con neumáticos medios y en el comienzo superó a Nico Hülkenberg (Audi) y a George Russell (Mercedes), que tuvo una mala largada. Luego el alemán se recuperó y Franco también perdió ante el otro competidor de Audi, Gabriel Bortoleto.

En la séptima vuelta Russell dio cuenta del pilarense, quien quedó en el 15º puesto. En la vuelta 16 hizo su primera detención y le pusieron neumáticos duros, esos que tardan más en degradarse, pero que demoran más tiempo en tomar la temperatura óptima en el asfalto. Regresó a pista en la vigésima colocación, pero de inmediato superó a Sergio Checo Pérez (Cadillac). Luego avanzó otro puesto por la parada en los boxes de Carlos Sainz (Williams).

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El bonaerense quedó lejos de la zona de puntos (Photo by Clive Mason/Getty Images)

En ese lapso de la carrera Colapinto le manifestó a su ingeniero, Stuart Barlow que el auto no estaba rindiendo como esperaba, en especial en las curvas. También le preguntó sobre una posible rotura en el piso. Mientras que se ubicó en el 17º puesto detrás de Lance Stroll (Aston Martin) y más tarde quedó 16º ante la detención en boxes de Alex Albon (Williams).

En el 39º giro Franco hizo otra parada en los boxes y le pusieron otro juego del compuesto duro. Volvió a pista en la 17ª colocación y con apenas dos vueltas -con el neumático sin la temperatura óptima-, rompió los relojes con cronos de 1m24s932 y 1m24s624 (su mejor vuelta en la carrera). Ganó un puesto ante el ingreso a los boxes de Esteban Ocon (Haas).

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Ante el auto de seguridad virtual para retirar el McLaren de Oscar Piastri por una falla mecánica, Gasly entró a boxes por tercera vez en la vuelta 58ª y Colapinto quedó en el 14º puesto. Al pilarense lo llamaron desde los boxes, pero decidió no entrar a hacer su tercera parada en ese momento.

Después del relanzamiento Fernando Alonso, con un Aston Martin que dio un salto de calidad en esta fecha, con caucho más fresco que Colapinto, dejó atrás a su pupilo en la Fórmula 4 Española cuando se consagró en 2019.

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Colapinto se quedará en Budapest para los ensayos de Pirelli y está encaminada su continuidad como titular en Alpine en 2027 (REUTERS/Marton Monus)

Franco cruzó la meta en la 15ª colocación en una dura competencia en el Hungaroring. Terminó a dos vueltas del ganador Lando Norris con el McLaren. El podio lo completaron Max Verstappen, con Red Bull, y Kimi Antonelli, que con su Mercedes se mantiene en la cima del Campeonato Mundial de Conductores.

Franco Colapinto se quedará en Budapest para las pruebas de Pirelli (único proveedor de neumáticos) que serán el martes y miércoles. Luego, tal como anticipó Infobae, solo se tomará unos 3/4 días de descanso y se dedicará a un entrenamiento físico y de simulador para la segunda parte del campeonato.

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Se viene la pausa por el verano y el reglamento indica que las fábricas deben cerrarse. Están prohibidos los trabajos en los autos. Se apunta a un merecido descanso para los integrantes de los equipos en un calendario de 24 Grandes Premios. El reinicio del campeonato será del 21 al 23 de agosto en Países Bajos, en el Autódromo de Zandvoort y allí se esperan las mejoras en los dos monopostos de Alpine, que buscará recuperarse.

*El resumen del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1