Honduras

Juan Orlando Hernández regresa a Honduras: el costo político y social que deja el retorno del expresidente

Tras permanecer varios años en Estados Unidos, donde enfrentó un proceso penal por narcotráfico, el exmandatario retorna al país en medio de un amplio despliegue de seguridad y la expectativa de la respuesta del sistema judical.

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El vuelo privado de Juan Orlando Hernández salió de Fort Lauderdale con su abogado Renato Stabile, testigos de la defensa y otros integrantes de la comitiva.
El vuelo privado de Juan Orlando Hernández salió de Fort Lauderdale con su abogado Renato Stabile, testigos de la defensa y otros integrantes de la comitiva.

El regreso de Juan Orlando Hernández a Honduras reactivó la atención sobre el expresidente, que vuelve al país tras enfrentar un proceso judicial en Estados Unidos. Su llegada ocurre en medio del debate sobre el alcance de la justicia, la vigencia del Estado de derecho y las consecuencias políticas de su presencia.

Desde temprano, simpatizantes nacionalistas se desplazaron hacia distintos puntos del país para participar en el recibimiento del exmandatario, mientras las autoridades prepararon un operativo especial para garantizar el procedimiento de ingreso al territorio nacional.

Fuentes directas confirmaron a Infobae que el vuelo privado salió del aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida. La comitiva está integrada por su abogado Renato Stabile, que formó parte de su equipo de defensa durante el juicio en Nueva York; dos personas que participaron en la realización de un documental sobre el caso; los generales Willy Oseguera Rodas, Javier René Barrientos y Tulió Armando Palacios, quienes comparecieron como testigos de la defensa durante el proceso judicial; y un empresario estadounidense.

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El regreso y su impacto institucional

Previo a su llegada a Honduras, Juan Orlando Hernández manifestó que regresaba al país con la expectativa de reencontrarse con su familia y de iniciar una nueva etapa tras varios años fuera del territorio nacional.

En un mensaje difundido antes de abordar el vuelo, el exmandatario agradeció las muestras de apoyo recibidas durante el proceso que enfrentó en Estados Unidos y aseguró que volvía con la convicción de enfrentar los desafíos que le esperan en Honduras.

El abogado y analista en derechos humanos Joaquín Mejía señaló que el retorno del exmandatario constituye un momento para las instituciones hondureñas. A su criterio, las decisiones que adopten los órganos de justicia deberán demostrar que en Honduras prevalece la aplicación de la ley sin distinción de personas ni de intereses políticos.

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Joaquín Mejía sostuvo que el regreso de Juan Orlando Hernández pondrá a prueba a las instituciones y a los órganos de justicia de Honduras. EFE/Gustavo Amador
Joaquín Mejía sostuvo que el regreso de Juan Orlando Hernández pondrá a prueba a las instituciones y a los órganos de justicia de Honduras. EFE/Gustavo Amador

También sostuvo que el caso trasciende la situación particular de Juan Orlando Hernández, porque la respuesta institucional enviará un mensaje sobre la capacidad del Estado para actuar con independencia frente a figuras que han ejercido amplio poder político.

Especialistas consultados por distintos medios consideran que el regreso del expresidente tendrá impacto inmediato en la dinámica política del país. Entre los escenarios que anticipan figuran la reactivación del debate sobre los casos de corrupción vinculados a su administración, el futuro de los procesos judiciales que permanecen abiertos y la influencia que Hernández podría mantener dentro del Partido Nacional.

Qué dijo Ana García sobre la llegada

La exprimera dama y esposa del exmandatario Ana García de Hernández, manifestó que el regreso de su esposo representa el cierre de un largo período de incertidumbre para su familia.

El vuelo privado de Juan Orlando Hernández salió de Fort Lauderdale con su abogado Renato Stabile, testigos de la defensa y otros integrantes de la comitiva.
El vuelo privado de Juan Orlando Hernández salió de Fort Lauderdale con su abogado Renato Stabile, testigos de la defensa y otros integrantes de la comitiva.

En declaraciones a medios de comunicación, expresó que durante todo el proceso mantuvieron la convicción de que Juan Orlando Hernández volvería a Honduras y señaló que ese mensaje, resumido durante años en la frase "Volverá“, finalmente se convierte en una realidad.

Las reacciones políticas y sociales

La llegada del exgobernante provocó reacciones de distintos sectores políticos y sociales. Mientras dirigentes del Partido Nacional consideran que Hernández tendrá la oportunidad de enfrentar cualquier proceso pendiente en su país, organizaciones de la sociedad civil sostienen que el caso representa una prueba para la independencia del sistema judicial hondureño.

El escenario político también refleja la polarización que acompañó la figura del expresidente desde el final de su mandato y mantiene abierto el debate sobre su legado y las consecuencias de su administración para el país.

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