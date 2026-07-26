“Black Panther″ tendrá una tercera película con un nuevo protagonista

David Jonsson se convirtió en el sucesor de Chadwick Boseman y tomará el manto de Black Panther en la tercera película de Marvel Studios (Marvel Studios/REUTERS)

¡Se reveló el sucesor de Chadwick Boseman! David Jonsson tomará el manto de Black Panther en la tercera entrega de la franquicia de Marvel Studios.

El actor de 32 años interpretará a Toussaint —la versión adulta del hijo de T’Challa, el personaje que encarnó Boseman antes de morir—, según confirmó el director Ryan Coogler el sábado durante el panel de Marvel en la Comic-Con Internacional de San Diego.

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El anuncio se produjo ante miles de espectadores reunidos en el Hall H del Centro de Convenciones de San Diego.

Coogler subió al escenario junto al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y presentó a Jonsson ante una audiencia que respondió con ovaciones y cánticos de Wakanda.

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Letitia Wright y Winston Duke, presentes en las dos entregas anteriores de la saga, también acompañaron al director en el escenario.

Ryan Coogler confirmó en la Comic-Con de San Diego que el nuevo actor será la versión adulta de Toussaint (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP)

“Gracias a esta familia que tengo el honor y la bendición de integrar. No quiero decir demasiado, porque quiero dejar que la pantalla hable”, dijo Jonsson desde el escenario.

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El personaje de Toussaint, también conocido como T’Challa II, apareció por primera vez en la escena poscréditos de Black Panther: Wakanda Forever (2022), cuando Nakia —interpretada por Lupita Nyong’o— revelaba la existencia del niño.

La tercera película retomará esa historia con el joven ya adulto y con ambiciones sobre el trono de Wakanda, según lo que Coogler expuso en el panel.

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Además del reparto, el director dio a conocer un dato técnico que distingue a Black Panther 3 del resto del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU): la película se rodará en su totalidad en celuloide de formato grande, una novedad para la franquicia.

El film retomará la historia presentada en "Wakanda Forever" con Toussaint ya adulto y con ambiciones sobre el trono de Wakanda (REUTERS/Hollie Adams)

Ryan Coogler precisó que la producción se filmará en 70mm, un formato asociado históricamente con producciones de gran escala visual.

Cabe recordar que David Jonsson llega al rol tras una carrera en ascenso: participó en la serie Industry de HBO, en Rye Lane (2023) y más recientemente protagonizó Alien: Romulus (2024), del director Fede Álvarez, y The Long Walk, de Francis Lawrence, ambas con presentaciones previas en el Hall H de la Comic-Con.

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Fue precisamente esta última producción —basada en una novela de Stephen King y coprotagonizada por Cooper Hoffman— la que Coogler mencionó al presentarlo ante el público.

La franquicia que Jonsson hereda tiene un peso considerable en la historia reciente del cine de superhéroes.

David Jonsson llega a "Black Panther 3" tras participar en Industry, Rye Lane, "Alien: Romulus" y "The Long Walk" (20th Century Studios)

La primera Black Panther (2018), con Chadwick Boseman en el papel protagónico, recaudó 1.300 millones de dólares en todo el mundo, obtuvo tres premios Oscar y fue la primera película de superhéroes en recibir una nominación al Oscar a Mejor Película.

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Su reparto incluyó a Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke y Angela Bassett.

Boseman murió en agosto de 2020 tras una batalla privada contra el cáncer de colon. Su partida golpeó duramente a sus compañeros de elenco y al director Ryan Coogler, dejando además un futuro incierto para la serie cinematográfica.

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Wakanda Forever (2022) abordó la muerte del personaje de T’Challa y trasladó el papel de Black Panther a Shuri, la hermana interpretada por Wright.

Esa película recaudó más de 850 millones de dólares y ganó un Oscar por el diseño de vestuario de Ruth E. Carter, quien con ese galardón se convirtió en la primera mujer negra en ganar dos premios de la Academia.

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La primera "Black Panther" recaudó 1.300 millones de dólares, ganó tres premios Oscar y fue la primera película de superhéroes nominada al Oscar a Mejor Película (Marvel Studios)

Bassett también recibió una nominación por su actuación, la primera para un intérprete en una película de Marvel.

El actor Denzel Washington también forma parte del elenco de Black Panther 3, según había sido anunciado con anterioridad.

El próximo proyecto de la saga de Pantera Negra se anunció con un estreno fijado para el 15 de diciembre de 2028 en Estados Unidos.