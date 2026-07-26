Un club italiano restringe el cabeceo en el fútbol infantil por temor a lesiones cerebrales

El COMO italiano veta los remates con la cabeza en entrenamientos y partidos para menores de 10 años (@comofootball)

El club de fútbol italiano Como implementó una medida inédita en su academia juvenil: prohibió los remates de cabeza en la categoría sub-10 para reducir los impactos innecesarios en la cabeza. Esta decisión, que entró en vigor en la temporada actual, se suma a una tendencia creciente en el fútbol europeo que busca proteger la salud de los más jóvenes frente a los riesgos de lesiones cerebrales.

Según la agencia de noticias AFP, la nueva política afecta tanto a los entrenamientos como a los partidos para niños menores de 10 años en Italia. Además, se estableció que los saques de esquina solo pueden ejecutarse a ras de suelo y los jugadores menores de 11 años solo podrán iniciar la práctica del cabeceo al final de la temporada, utilizando un balón de goma.

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Los grupos de mayor edad se incorporarán progresivamente al juego aéreo, aunque con un número limitado de remates de cabeza por sesión y evitando el uso de pelotas excesivamente infladas.

Cambios en la formación de los futbolistas más jóvenes

Los clubes ajustan la formación ante estudios que vinculan impactos repetidos con enfermedades neurodegenerativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión del Como se enmarca en una oleada de reformas que se extiende por varias federaciones europeas. Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda ya eliminaron los ejercicios de remate de cabeza para equipos con integrantes menores de 12 años. Estas restricciones buscan limitar la exposición temprana al impacto repetido en la cabeza y reducir la posibilidad de sufrir conmociones cerebrales o deterioros neurológicos a largo plazo.

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De acuerdo con AFP, las nuevas directrices de la academia italiana también contemplan una adaptación gradual para los futbolistas de mayor edad. Solo podrán realizar un número restringido de cabezazos durante los entrenamientos y se evitará el uso de balones con excesiva presión de aire. Este tipo de medidas recibe respaldo de expertos médicos y asociaciones de jugadores, quienes insisten en la necesidad de minimizar riesgos durante la etapa de desarrollo cerebral.

Evidencias y demandas en torno al daño cerebral en el deporte

La medida en la categoría sub-10 busca bajar los golpes en la cabeza y altera la enseñanza: el contacto aéreo se introduce más tarde (@comofootball)

La preocupación por los efectos del juego aéreo en la salud de los futbolistas surgió ante el aumento de estudios que vinculan el cabeceo frecuente y los traumatismos repetidos con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Según la agencia de noticias, en los últimos años varios exjugadores profesionales y familias de atletas fallecidos presentaron demandas contra entidades que rigen el fútbol británico.

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Estas acciones judiciales acusan a las instituciones de conocer desde hace años los riesgos derivados de las conmociones y de no haber adoptado medidas eficaces de protección. Las denuncias también incluyen testimonios de familiares que relatan el sufrimiento de sus allegados a causa de patologías como la encefalopatía traumática crónica, un trastorno cerebral asociado al impacto constante.

La polémica no se limita al fútbol. Otros deportes de contacto como el rugby y el handball modificaron sus protocolos en categorías infantiles para reducir el número de golpes en la cabeza. La tendencia global apunta a un rediseño de la formación deportiva infantil que privilegia la seguridad a largo plazo sobre la tradición de ciertas técnicas.

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Reacciones y perspectivas en el fútbol europeo

El Como abre una temporada con cambios: elimina el cabezazo en sub-10, modera el uso de balones con presión alta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La innovación adoptada por el Como alimenta el debate sobre la conveniencia de limitar el cabeceo en las etapas formativas del fútbol. Entrenadores, padres y médicos destacan que la prioridad debe ser la integridad física de los niños. “Nuestra responsabilidad es proteger el cerebro en desarrollo”, afirmó un vocero del Como en declaraciones recogidas por AFP.

Por su parte, las federaciones que ya aplican restricciones consideran que los beneficios superan ampliamente cualquier posible pérdida técnica. “La evidencia científica respalda la decisión de modificar los entrenamientos infantiles”, señaló un representante de la Federación Inglesa de Fútbol al medio de noticias.

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A medida que se acumulan investigaciones sobre el impacto del juego aéreo y aumentan las demandas judiciales, la expectativa es que más clubes y asociaciones adopten políticas similares. El fútbol europeo se encuentra en plena transformación, con nuevas reglas que buscan equilibrar el desarrollo deportivo y la protección neurológica de los jugadores más jóvenes.