La tiktoker que acusó a su esposo de pedofilia en redes sociales fue asesinada por él dos semanas después

Sara Gilson, creadora de contenido de Oklahoma con presencia en TikTok, fue asesinada a tiros por su esposo Jeremiah Duffey (TikTok/@mrsgilson/@duffdaddy1)

Sara Gilson, una creadora de contenido de Oklahoma con presencia en TikTok, fue asesinada a tiros por su esposo en trámites de divorcio, Jeremiah “Shawn” Duffey, quien luego se quitó la vida, en lo que las autoridades calificaron como un homicidio seguido de suicidio.

El crimen ocurrió la noche del 23 de julio en la vivienda de Gilson, ubicada en Owasso, apenas dos semanas después de que ella publicara un video en redes sociales donde acusaba a Duffey de pedofilia.

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La policía de Owasso respondió al llamado de emergencia alrededor de las 11:15 p.m., tras una llamada al 911 realizada por un menor que residía en la casa. Ambos compartían dos hijos adolescentes.

Al llegar, los agentes hallaron a Gilson, de 43 años, y a Duffey, de 48, muertos por heridas de bala.

La policía de Owasso acudió al llamado al 911 realizado por un menor que vivía en la casa y halló muertos a Gilson, de 43 años, y a Duffey, de 48, con heridas de bala (TikTok/@mrsgilson)

Las investigaciones determinaron que Duffey disparó primero contra Gilson y luego contra sí mismo. Un familiar identificó a ambas víctimas, según informó el canal local KTUL.

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La noche del crimen, Duffey violó una orden de alejamiento que Gilson había obtenido el mes anterior.

De acuerdo con registros judiciales consultados por la revista People, el 10 de junio Gilson había solicitado una orden de protección de emergencia contra su esposo, quien fue obligado a abandonar el hogar y a mantenerse a más de 30 metros de distancia.

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El 23 de junio, esa medida fue extendida hasta el 24 de agosto. Gilson había presentado dos órdenes de protección previas contra Duffey en 2021, aunque ambas fueron desestimadas porque ella no se presentó a las audiencias.

El hombre violó la orden de alejamiento que Sara había obtenido en junio y que le exigía abandonar el hogar y mantenerse a más de 30 metros de distancia (TikTok/@mrsgilson)

En su solicitud de la orden de junio, Gilson alegó que Duffey poseía un arma de fuego, que había amenazado con quitarse la vida y que había huido del domicilio tras ser confrontado por ella, según publicó The Oklahoman.

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El 11 de julio, menos de dos semanas antes de su muerte, Sara Gilson publicó en TikTok —donde era conocida como @mrsgilson— un video enmarcado en la tendencia viral que simula entrevistas para documentales de Netflix.

El texto en pantalla decía: “Preparándome para cuando Netflix estrene un documental sobre mi futuro exesposo, de quien acabo de descubrir que es un pedófilo”, pretendiendo alistarse para hablar frente a las cámaras de un documental y exponer su caso.

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La leyenda del video agregaba: “Ojalá estuviera bromeando”.

El crimen ocurrió el 23 de julio en la vivienda de Sara Gilson, dos semanas después de que ella publicara en TikTok un video en el que acusaba a Jeremiah Duffey de pedofilia (TikTok/@mrsgilson)

Las acusaciones de Gilson no se limitaban a las redes sociales. El mismo 10 de junio en que ella presentó su orden de protección, la madre de una menor de 15 años interpuso una orden similar contra Duffey ante los tribunales.

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La joven, a quien Duffey entrenaba en un equipo de baloncesto juvenil, acusó al hombre de haberla besado y tocado de manera inapropiada, haber sido sorprendido por otro entrenador, haberla invitado a su habitación de hotel durante un torneo y haberle ofrecido dinero para comprar su silencio, según registros judiciales citados por The Oklahoman.

Esa orden de protección también fue extendida el 23 de junio hasta el 24 de agosto.

Tras la muerte de Sara Gilson, una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe fue lanzada para apoyar a sus dos hijos.

Los registros judiciales indican que Gilson denunció que Duffey tenía un arma de fuego, había amenazado con quitarse la vida y huyó del domicilio después de ser confrontado (TikTok/@mrsgilson)

“Su pérdida repentina y desgarradora ha dejado a toda una comunidad de luto, pero la mayor pérdida la sienten sus dos preciosos hijos, quienes ahora deben enfrentar la vida sin su amorosa madre”, se lee en el comunicado de la campaña.

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