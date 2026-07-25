La primera aparición pública de Lionel Messi tras la final del Mundial: fue a ver un partido de Primera C

Tras la final del Mundial, el argentino tuvo su primera aparición pública

La derrota contra España el pasado domingo 19 de julio en la final del Mundial 2026 vio marcharse a Lionel Messi del MetLife Stadium en silencio. El plantel de la selección argentina retornó al día siguiente al país y, por la noche, fue recibido por una multitud en Ezeiza. Sin embargo, el crack de 39 años optó por volver el martes por la mañana a Rosario junto con su familia en un vuelo privado y rápidamente se recluyó en su vivienda en la zona.

Este sábado 25 de julio finalmente tuvo su primera aparición pública tras ese significativo encuentro en Estados Unidos. Leo apareció en una de las tribunas del Club Atlético Unión de Arroyo Seco, donde hace de local el Leones FC, el club familiar. El capitán de la Albiceleste fue testigo del duelo entre esa institución –que empezó a competir en la cuarta categoría del fútbol argentino esta temporada– ante Central Córdoba de Rosario.

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Con un abrigo negro, capucha y un mate en mano, Leo se sentó en compañía sus hijos y sobrinos. En el Estadio Antonio Di Giacomo, el equipo que hizo su estreno en la Primera C Metropolitana en marzo de este año disputó la 21ª fecha del certamen. Leones, con 7 triunfos, 7 empates y 4 derrotas, suma 29 puntos y desembarcó a esta jornada en la tercera colocación de la Zona B a 7 del líder Cañuelas, aunque con un partido menos.

La institución está presidida por uno de sus hermanos mayores, Matías Horacio Messi, pero también tiene a su hermana menor María Sol (vocal suplente) y a su sobrino Tomás Matías (Revisor de Cuentas Suplente) como parte de la directiva.

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El partido tuvo una particularidad: el equipo que dirige Franco Ferlazzo se encontró del otro lado con un Central Córdoba de Rosario que puso en su once titular a un futbolista de apellido “Messi”. Joaquín Messi, de 24 años, se posicionó en el mediocampo con la 10 en la espalda. Este futbolista lleva años siendo noticia porque se formó justamente en las inferiores de Newell’s, pero aunque fue al banco no llegó a debutar en la Lepra. Luego de emigrar a Estudiantes de Río Cuarto, recaló finalmente en Central Córdoba. ¿El detalle? No tiene vínculo familiar con Leo Messi. “Cuando llegué todos me preguntaban si tenía algún parentesco. Es una casualidad. Por ejemplo, en mi pueblo, hay tres familias con el apellido Messi, es natural, en todo el mundo coinciden apellidos y a mí me tocó coincidir con él. Y yo soy jugador de fútbol”, explicó años atrás.

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