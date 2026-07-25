Economía

En lo que va del año, el gobierno reabsorbió casi 85% de los pesos que emitió para comprar dólares

Hasta el 20 de julio el BCRA compró USD 12.651 millones al sector privado, equivalentes a $17,9 billones, pero la base monetaria se expandió solo $2,7 billones, un 6,2%, un tercio de la inflación del periodo

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Varios billetes de pesos argentinos y dólares estadounidenses apilados sobre una mesa de madera rústica, mostrando la coexistencia de ambas monedas.
Billetes de 10.000 y 20.000 pesos argentinos junto a dólares estadounidenses sobre una superficie de madera, simbolizando la relación cambiaria y la coyuntura económica entre Argentina y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente informe de mercado destacó la estabilidad del mercado y la recuperación del crédito en pesos. “En un contexto donde la inflación acumulada en el año fue 18,3% —y que muestra cierta desaceleración en los últimos meses— y la expansión nominal de base monetaria fue —al 20 de julio pasado— del 6,2%, se observa una política enfocada en alentar la recuperación de la oferta de crédito bancario en pesos al sector privado, impulsada principalmente por la baja gradual del efectivo mínimo y su forma de integración.

Después de la desaceleración gradual de la caída en términos reales de los préstamos bancarios al sector privado en pesos observada en el segundo trimestre del año, en el último mes están creciendo a una tasa del 0,6% real”, destaca desde un principio el más reciente informe semanal de Quantum, fundada por el secretario de Financiamiento Daniel Marx.

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Un aspecto cuantitativa y cualitativamente revelador es que en el acumulado del año, siempre con datos al 20 de julio, la base monetaria se expandió en solamente $2,7 billones. Esto es, un aumento nominal del 6,2%, esto es un tercio de la inflación acumulada en el mismo período.

Durante esos seis meses y veinte días el Banco Central le compró al sector privado divisas por USD 12.651 millones (el acumulado superó los USD 13.000 millones este viernes, cuando el BCRA compró USD 345 millones). Esa cifra, precisa Quantum, representó una expansión monetaria equivalente de $17,9 billones.

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La diferencia con los solo $2,7 billones que aumentó la base monetaria se debió a operaciones de absorción directa e indirecta que realizaron el BCRA y el Tesoro. Aunque el informe no lo dice, esa conducta monetaria refleja la convicción de Javier Milei de que —como dijo Milton Friedman, a quien el presidente gusta citar— la inflación “es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”.

Quantum Reservas Base Monetaria
infografia

“El BCRA absorbió pesos mediante operaciones diversas con entidades financieras —ejemplo, operaciones pasivas y venta neta de títulos— por ARS 7,1 billones. Por su lado, el Tesoro Nacional utilizó fondos propios para comprarle divisas al BCRA para atender sus necesidades en moneda extranjera, por el equivalente a $9,9 billones —USD 6.800 millones—, que incluyen el pago de los dos vencimientos de deuda en moneda extranjera en enero de 2026 y recientemente en julio de 2026”, repasa el informe.

Cómo se hizo

Para hacer esas operaciones Economía utilizó fondos depositados previamente en el BCRA, provenientes del superávit financiero acumulado, la renovación de vencimientos de la deuda en pesos superior a los vencimientos en el período y la transferencia de utilidades que el BCRA le hizo por las ganancias contables del ejercicio 2025 por $24,4 billones.

“Esta última transferencia no tuvo impacto monetario expansivo porque $16,8 billones se utilizaron para recomprarle al BCRA Letras Intransferibles, $2,8 billones se depositaron en la cuenta del Tesoro en el BCRA y $4,8 formaron parte de los pesos utilizados para comprarle las divisas al BCRA”, detalla Quantum.

En suma, de los 17,9 billones de pesos emitidos para comprar dólares al sector privado, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y el Banco Central, reabsorbió o “esterilizó” casi el 85%, para no “alimentar” la inflación, cuyo nivel de todos modos triplicó la expansión de la base monetaria.

Se recuperan los depósitos y el crédito en pesos

Por otra parte, Quantum destaca la recuperación reciente de los depósitos y del crédito en pesos. La baja expansión de la base monetaria, explica, se dio en un contexto donde los depósitos y préstamos privados en pesos comenzaron a recuperarse.

Al respecto, cita que distintas medidas “están permitiendo aumentar la oferta de crédito bancario disponible, incluyendo la reducción gradual de los porcentajes de efectivo mínimo, su forma de integración y otros cambios regulatorios que se vienen haciendo desde fines del año pasado”.

En el segmento de préstamos en pesos al sector privado hay una mejora desde abril, que llevó a que en el último mes se expanda al 0,6% mensual real, “con una recuperación de 2,1% real mensual de los préstamos a empresas y una caída de 0,8% real mensual en los de consumo”. Y agrega que si bien los últimos datos de mora conocidos corresponden a abril y mostraban máximos, “la recuperación del crédito puede estar indicando no solo un mayor dinamismo de la actividad económica, sino también anticipando un proceso de reducción de la mora”.

De todos modos, observa, “las tasas activas siguen siendo muy altas, en especial para préstamos personales y tarjetas de crédito, con Tasa Nominal Anual (TNA) superior al 60%, mientras las tasas para empresas, en cambio, se movieron de forma muy similar a las tasas de captación de los bancos —adelantos en cuenta hoy en niveles de 25% de TNA”.

En cuanto a depósitos, en los últimos 30 días variaron 1,1% real —sin estacionalidad, siempre datos al 20 de julio—, recuperación que el informe califica de “importante desde la caída/estancamiento que se registró desde principios de año”. Y precisa que los depósitos transaccionales son los que más se recuperan, 5,1% mensual real, mientras que los plazos fijos caen 1,7% real, en un escenario donde se consolida la baja de la tasa de inflación y se estabilizó la tasa de interés, con la tasa mayorista (Tamar) en niveles de 20 a 22% TNA desde mediados de abril.

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