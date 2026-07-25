Honduras

Acusan a 11 personas por la muerte de siete migrantes, entre ellos tres hondureños, en un contenedor en Texas

Los imputados enfrentan cargos por conspiración y por facilitar el traslado ilegal con resultado fatal, tras el hallazgo de víctimas dentro de un vagón sellado en Laredo, según comunicados oficiales y AP

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Imagen tomada de un video difundido por KGNS de los vagones de un tren de Union Pacific que se encuentran estacionados, en Laredo, Texas. /(KGNS vía AP)
Imagen tomada de un video difundido por KGNS de los vagones de un tren de Union Pacific que se encuentran estacionados, en Laredo, Texas. /(KGNS vía AP)

Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron a 11 sujetos por la muerte de siete migrantes que quedaron atrapados dentro de un contenedor de tren bajo temperaturas extremas en Texas. Entre las víctimas se encontraban tres hondureños, incluido un menor de 14 años. El caso vuelve a poner en evidencia los peligros de las rutas migratorias hacia el norte, de acuerdo con los datos de Associated Press (AP).

En mayo pasado, la Cancillería de Honduras informó que las autoridades estadounidenses confirmaron la identidad de los tres hondureños fallecidos: Nelson Davián Portillo Martínez, de 14 años y originario de La Masica, Atlántida; Denis Isaías Anariba, de 24 años, procedente de Yoro; y Josué Cerón Valdés, quien según testimonios acompañaba y cuidaba al menor durante el trayecto. La directora general de Asuntos Consulares de Honduras, Flabia Zamora, señaló en ese momento que los cuerpos habían sido localizados en un vagón ferroviario en la ciudad de Laredo, Texas, junto a otras personas de origen mexicano.

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Según el reporte de AP, las víctimas abordaron el tren en la ciudad fronteriza de Del Rio con destino a San Antonio. El grupo, conformado por migrantes de Honduras y México, quedó atrapado en un contenedor de envío apilado sobre otro vagón, completamente cerrado y sin ventilación. El fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, detalló que los traficantes abrieron la puerta en San Antonio, pero ante la caída de uno de los migrantes, cerraron la compuerta y escaparon. El tren partió al día siguiente hacia Laredo, donde un trabajador ferroviario de Union Pacific descubrió los cuerpos tras notar una pierna sobresaliendo del contenedor.

La temperatura en Texas osciló ese día entre 31 y 33 grados Celsius (88 y 92 grados Fahrenheit). Las autoridades forenses del condado Webb sospechan que las muertes ocurrieron por hipertermia, asfixia y exposición prolongada al calor extremo. “Es muy difícil sobrevivir en un contenedor sellado y sin aire acondicionado, con la temperatura que había ese día”, declaró el fiscal Simmons, citado por la agencia.

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Familiares y autoridades identificaron a cuatro de los migrantes fallecidos dentro de un vagón de tren en Laredo, Texas, entre ellos dos hondureños y dos ciudadanos mexicanos. (FOTO: Univisión)
Familiares y autoridades identificaron a cuatro de los migrantes fallecidos dentro de un vagón de tren en Laredo, Texas, entre ellos dos hondureños y dos ciudadanos mexicanos. (FOTO: Univisión)

El adolescente hondureño, Nelson Davián Portillo Martínez, había residido varios años en Estados Unidos y viajaba junto a su familia con la esperanza de regresar. Por su parte, Denis Isaías Anariba aspiraba a reencontrarse con su esposa e hija en Houston tras ser deportado meses antes.

La acusación federal imputa a los 11 detenidos dos cargos: conspiración para transportar extranjeros con resultado de muerte y ayuda e instigación en el transporte de extranjeros con resultado de muerte, ambos delitos con penas máximas de cadena perpetua. Según reveló Simmons y reproduce AP, los migrantes pagaron entre 1,500 y 10,000 dólares a redes de traficantes en Honduras, México, Estados Unidos y otros países para ser trasladados al interior de Estados Unidos.

De los acusados, cuatro cuentan con ciudadanía estadounidense, dos son residentes permanentes y cinco permanecen en el país sin estatus legal. La fiscalía detalló que uno fue arrestado el 12 de mayo en Del Rio y ocho más fueron capturados en operativos en el centro y sur de Texas durante la semana siguiente. Un hombre y una mujer permanecen prófugos.

La investigación expone cómo el tráfico de personas a través de trenes representa un desafío persistente para las autoridades fronterizas de Estados Unidos. AP contextualizó que estos vehículos suelen reducir su velocidad o detenerse en territorio mexicano antes de cruzar la frontera, lo que facilita el abordaje de migrantes y contrabando. El uso de trenes para el traslado clandestino de personas busca eludir la vigilancia de la Patrulla Fronteriza.

Un cartel azul con el logo de Union Pacific y la inscripción "PORT LAREDO" en letras amarillas, frente a un edificio y detrás de una valla
La señal de Union Pacific y Port Laredo identifica las instalaciones de transporte ferroviario de carga en Laredo, Texas. /(KGNS vía AP)

En incidentes previos, dos personas murieron en 2023 entre un grupo de 17 migrantes hallados en dos vagones cerca de Knippa, Texas, a unos 113 kilómetros al oeste de San Antonio y menos de 161 kilómetros de la frontera. Además, dos traficantes recibieron cadena perpetua en 2023 por la muerte de 53 migrantes en un tráiler en Texas en 2022, el episodio más letal registrado en la frontera sur.

Laredo es uno de los puertos terrestres más transitados para el comercio y el cruce no autorizado de personas entre Estados Unidos y México. En marzo, agentes de la Patrulla Fronteriza interceptaron en promedio a 40 personas por día en ese sector, clasificándolo como el tercero más activo de los nueve que operan a lo largo de la frontera, según datos oficiales citados por AP.

Las autoridades hondureñas y estadounidenses reiteraron la peligrosidad de los viajes irregulares y el impacto humano de las redes de tráfico. La Cancillería de Honduras insistió en el acompañamiento a las familias de las víctimas y en la colaboración con autoridades estadounidenses para esclarecer los hechos y repatriar los cuerpos.

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